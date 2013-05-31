Модернизация и инновации для РЖД.

Месяц назад направил на сайт ОАО «РЖД» письмо следующего содержания (зарегистрированное как № 99856): «26 марта сего года ожидал я поезд, находясь соответственно, в зале ожидания, брянского вокзала. На торцевой стене, в которую периодически упирался мой взгляд, нарисованы какие-то картины из прошлого Брянщины. Картины прямо скажем малохудожественные и скучные, но речь не об этом. Подумалось мне, почему бы не использовать столь обширные площади с несомненной пользой для пассажиров, вынужденных находиться в зале ожидания. Придать этому мероприятию (рассматриванию стены) некоторую толику смысла. Причем вовсе не путем размещения на оной широкоэкранных телеэкранов, транслирующих потуги футболистов. Почему нельзя разместить на ней контурную карту маршрутов, проходящих через город. Можно даже на основе гирлянд разноцветных, управляемых диспетчером. Как только поезд «на подходе» зажигается маршрут. Интересно, информативно, малозатратно. Опять же для слабослышащих пассажиров неплохая альтернатива голосу объявляющему «Скорый поезд такой-то прибывает на пятый путь к третьей платформе…». Почему бы не принять на вооружение эту инициативу? Затрат копейки, а польза несомненная. Или ОАО «РЖД» только на спортивные команды деньги тратит, а на удобство пассажиров наплевать?».

Вчера получил ответ (исх. № 2/192 от 17.05.2013 г.), следующего содержания:



Посмотрим, посмотрим во что это выльется на практике….