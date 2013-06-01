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Ответ РЖД

01.06.2013 10:52 25 900 просмотров

Комментарии 25

К  (shlomo_chavez)
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Vlad3256, очень плохо текст виден, лупу "дежурную" на гвоздик бы повесить smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: ну даже не знаю, как его увеличить
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: и ЛС не дает возможности файл приложить smile:wall:
Ольга Курочкина  (kha)
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Вот они, технические трудности ведения блога! А мне говорят, что у меня нет мыслей! ... smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
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реально трудности. Администрации чтоль наваять предложение? smile:omg:
XIIX  (XIIX)
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Хм... А что же Ольга Курочкина промолчала, что данную проблему она уже решила?
Дело в том, что у Вас, Владимир, наверное, есть электронная почта. Так вот сейчас все известные мне российские почтовые сервера предоставляют услуги по фотохостингу, так что непробема залить в нужном размере фото или скан, а у себя в блоге выложить или превью, или ссылку на данный материал. Лично я успешно пользуюсь услугами от Яндекса, хотя такие же услуги есть и на Рамблере, на Мэйлру да и на всех остальных. smile;)
XIIX  (XIIX)
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Можно и так, а можно воспользоватья программой FineReader или подобной. smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: где ж её взять?
Ольга Курочкина  (kha)
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У меня такой проблемы не было. И я бы её всё равно не смогла решить. Я пока всё вручную по неопытности. Или если это сохранить как изображение, а потом вставить, то будет лучше?
XIIX  (XIIX)
#
Говоря о том, что Вы решили проблему, я имел в виду, то что Вы вставляете изображения в своём блоге через Яндекс. Отсканированный текст тоже изображение. Так что не вижу разницы. И если фотохостинг позволяет работать с tiff-файлами(иногда сканы сохраняются в данном формате), то их выкладываем напрямую, если нет, то необходимо сконвертировать в jpeg-формат
Ольга Курочкина  (kha)
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И если фотохостинг позволяет работать с tiff-файлами(иногда сканы сохраняются в данном формате), то их выкладываем напрямую, если нет, то необходимо сконвертировать в jpeg-формат

Спасибо, так и запишем. Ещё бы сканирование освоить … А то дома есть сканер, но ни разу не пользовалась и даже не знаю как. Хотя на форуме просили скан договора Мастер-банка. Набрала вручную …
XIIX  (XIIX)
#
Компьютер же освоили, так сканер не сложнее
Ольга Курочкина  (kha)
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Так стимула нет smile:) ! У меня блог не такой серьёзный, чтобы сканы документов вставлять. Я всё больше фотки через Яндекс ...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D а у меня, значит серьезный? smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o поподробнее можно?
Vlad3256  (Vlad3256)
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лады, завтра наберу в ручную smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: я в принципе могу на электронку сбросить кому-то, кто умеет размещать. Если есть желающие smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:ura: работает!!!!!
XIIX  (XIIX)
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По Вашей ссылке нам предлагают скачать файл, но если бы Вы залили её в данном месте:
http://foto.mail.ru/
то мы просто бы её уже видели.
Vlad3256  (Vlad3256)
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мне по нижней ссылке выдает как варианты залить или открыть smile:o
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