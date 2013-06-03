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Цивилизация построила июнь…

03.06.2013 18:17 8 669 просмотров
Cначала эпиграф:
«Призрак бродит по Европе….» ©
Но если у классика по Европе бродил призрак коммунизма, то теперь как-то повыродились европейские то призраки. Все ИХ больше в однополые браки тянет;-). Впрочем, речь не о НИХ. Ибо есть еще и другие. В нашем же примере пойдет речь о призраке Рональда МакДональда, ибо именно ОН в окружении сонма призраков умерших от некачественной еды и не меньшей толпы загнувшихся от средств, борющихся с последствиями излишнего калорий потребления тяжелой поступью шагает по остаткам нашей культуры. Итак, в субботу, 1 июня, в аккурат, в день защиты детей и вступления в силу нового антитабачного законодательства, в очередной раз сформировавшего «образ врага», на радость русофобам, паразитам и прочей неолиберальной поросли, открылся в нашем городе первый в его истории (города, в смысле истории) «Макдональдс». Событие, казалось бы, ничем для нормального человека не примечательное. Хотя, сколько их осталось то нормальных в этой стране и этом городе? Судя по очередям на входе в сие «кефирное заведение» очень и очень мало. Мы как раз ехали мимо в троллейбусе в разгар этой общепитовской вакханалии и наблюдали. С одной стороны толпа алчущих потребителей, с другой – такая же толпа уже «причастившихся» частицы мировой культуры. С детьми и шариками. С горящими от счастья лицами. Еще бы!!!Жизнь не была напрасной!!!Наконец то и ОНИ приобщились к американскому образу жизни. Американской, как ОНИ сами любят говаривать, «голубой мечте» ©. (Впрочем, голубая мечта сейчас, подобно «коричневой чуме» в свое время, истово прет из Европы.). Американцы же несут всему миру свет и демократию smile;-) тут главное не перепутать. И наплевать, что ОНИ бомбят Сирию, Ирак, Афганистан, Сербию и прочих. Дефолиант над джунглями распыляют. Минируют контейнеры с продовольствием для детей. Какие это все мелочи на фоне жареной на смеси хлопкового масла и говяжьего жира картошке и булке, заполненной полусоевогенномодифицированной котлетой, щедро политой кетчупом и майонезом, которые и сами по себе давно уже составляют достойную конкуренцию биологическому и бактериологическому оружию. А ведь есть еще и восхитительно холодная «кока-кола»!!! А вы тут про Родину, национальные ценности какие-то толкуете. Несравнимые вещи, право слово.
Р.S. А между тем, наши доморощенные гомоэлитарии выпустили золотые медали к Сочинскому шабашу. Аж по пол килограмма золота в каждой. «Россия – щедрая душа!!!» ©. Еще бы не быть щедрыми для «наших западных партнеров» © на наши с вами деньги.

Комментарии 8

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Кстати, обычной столовой и в Брянске и в Москве днем с огнем не сыщешь.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) а "Контакт"?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:cry: а что же будет Игорь Юрьевич делать?
Георгий Иванов  (Несахар)
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Обычные столовые в Москве есть - в одной из них я почти каждый день обедаю. Хотя, конечно, всё зависит от того, что считать "обычным". В любом случае, если хотите найти столовую - побродите по окрестностям и поищите какое-нибудь научное или учебное заведение, производственное предприятие или крупный госорган из числа несиловых и нережимных.

К автору поста вопрос: а как у Вас в городе с бесплатными туалетами? Особенно теми, в которые не страшно войти? Вот моя пожилая мама лет эдак 10 назад бывала по делам в одном довольно крупном подмосковном городе, где единственным обустроенным туалетом, доступным для человека "с улицы", был туалет в "Макдональдсе". Поэтому для меня абсолютно неоспорим тот факт, что помимо дешёвой еды, которой к тому же никто из моего окружения ни разу не отравился, у этих заведений есть ещё одна важная функция - цивилизационная.

И уж если на то пошло:
"""Хотя, сколько их осталось то нормальных в этой стране и этом городе? Судя по очередям на входе в сие «кефирное заведение» ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ МАЛО. Мы как раз ехали мимо в троллейбусе в разгар этой общепитовской вакханалии и наблюдали. С одной стороны ТОЛПА алчущих потребителей, с другой – ТАКАЯ ЖЕ ТОЛПА уже «причастившихся» частицы мировой культуры. С детьми и шариками. С ГОРЯЩИМИ ОТ СЧАСТЬЯ ЛИЦАМИ."""

Я взял на себя смелость кое-что выделить в цитате. "Очень и очень мало" и две "толпы" - лично у меня в голове не очень совмещается. Но главное из поста я понял: Вы против. То ли против горения, то ли против лиц, то ли против счастья. Последнее особенно удручает.
Vlad3256  (Vlad3256)
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""Очень и очень мало" и две "толпы" - лично у меня в голове не очень совмещается. " smile:pardon: очень очень мало НОРМАЛЬНЫХ (то же взял на себя смелость подчеркнуть свою мысль)
"о главное из поста я понял: Вы против. То ли против горения, то ли против лиц, то ли против счастья. Последнее особенно удручает." против того, чтобы посещение "Макдональдса" было самым счастливым событием в жизни человека
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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1. Обычная столовая - это где можно пообедать с первым, вторым, третьим взрослому мужчине максимум за 120 руб. (Для Москвы - 150 руб.). Если Ваша столовая подпадает под данное определение, то сообщите, пожалуйста, адрес. А то, когда, будучи в командировке в Москве, так набегаешься за день, что ни сил, ни времени не остается на поиск институтских и ведомственных столовых.
Vlad3256  (Vlad3256)
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а насчет бесплатных туалетов - в каждом торгово-развлекательном центре и каждой точке общепита. В универмаге не было раньше, но благодаря товарищу Андрею - появился.smile:yes!!!:
Можно подумать, в Москве больше БЕСПЛАТНЫХ туалетов? smile;)
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