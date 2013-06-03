Цивилизация построила июнь…

Cначала эпиграф:«Призрак бродит по Европе….» ©Но если у классика по Европе бродил призрак коммунизма, то теперь как-то повыродились европейские то призраки. Все ИХ больше в однополые браки тянет;-). Впрочем, речь не о НИХ. Ибо есть еще и другие. В нашем же примере пойдет речь о призраке Рональда МакДональда, ибо именно ОН в окружении сонма призраков умерших от некачественной еды и не меньшей толпы загнувшихся от средств, борющихся с последствиями излишнего калорий потребления тяжелой поступью шагает по остаткам нашей культуры. Итак, в субботу, 1 июня, в аккурат, в день защиты детей и вступления в силу нового антитабачного законодательства, в очередной раз сформировавшего «образ врага», на радость русофобам, паразитам и прочей неолиберальной поросли, открылся в нашем городе первый в его истории (города, в смысле истории) «Макдональдс». Событие, казалось бы, ничем для нормального человека не примечательное. Хотя, сколько их осталось то нормальных в этой стране и этом городе? Судя по очередям на входе в сие «кефирное заведение» очень и очень мало. Мы как раз ехали мимо в троллейбусе в разгар этой общепитовской вакханалии и наблюдали. С одной стороны толпа алчущих потребителей, с другой – такая же толпа уже «причастившихся» частицы мировой культуры. С детьми и шариками. С горящими от счастья лицами. Еще бы!!!Жизнь не была напрасной!!!Наконец то и ОНИ приобщились к американскому образу жизни. Американской, как ОНИ сами любят говаривать, «голубой мечте» ©. (Впрочем, голубая мечта сейчас, подобно «коричневой чуме» в свое время, истово прет из Европы.). Американцы же несут всему миру свет и демократиютут главное не перепутать. И наплевать, что ОНИ бомбят Сирию, Ирак, Афганистан, Сербию и прочих. Дефолиант над джунглями распыляют. Минируют контейнеры с продовольствием для детей. Какие это все мелочи на фоне жареной на смеси хлопкового масла и говяжьего жира картошке и булке, заполненной полусоевогенномодифицированной котлетой, щедро политой кетчупом и майонезом, которые и сами по себе давно уже составляют достойную конкуренцию биологическому и бактериологическому оружию. А ведь есть еще и восхитительно холодная «кока-кола»!!! А вы тут про Родину, национальные ценности какие-то толкуете. Несравнимые вещи, право слово.Р.S. А между тем, наши доморощенные гомоэлитарии выпустили золотые медали к Сочинскому шабашу. Аж по пол килограмма золота в каждой. «Россия – щедрая душа!!!» ©. Еще бы не быть щедрыми для «наших западных партнеров» © на наши с вами деньги.