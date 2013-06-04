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О золотых медалях и золотых камнях

04.06.2013 18:46 19 739 просмотров
На фоне множественных вакханалий и шабашей, обожаемых нашей элитой, а в частности, после известия о том, что наши паразиты выпустили к Сочинскому шабашу золотые медали весом по пол килограмма золота, вспомнилась мне следующая мысль Джека Голдстоуна (Jack Goldstone): «Народ является источником ресурсов для государства и элит, а государство занято их перераспределением через бюджет. Элиты процветают благодаря поддержке государства. Они (опять ОНИ!!!) имеют возможность быстрее размножаться и дольше не ощущать давления, оказываемого на популяцию дефицитом ресурсов. Возникает явление, названное развивающими эту концепцию учеными «перепроизводством элит». Растущие элиты требуют от государства «своего» (а уж наши то гомоэлитарии «своего», за наш счет, не упустят. Если какой-то мячепин поганый получает больше трех миллионов в месяц зарплату, то что уж про других то бородавочников говорить? Про всех этих певцов, артистов, балерунов, шайбобросов, ракеткомахов и т.д.?). Государство пытается усилить фискальный гнет (к примеру открыть доступ налоговым органам к информации по банковским вкладам физических лиц, или поиграть с пенсионными накоплениями или еще что-нибудь столь же мерзкое), но испытывающий давление всех дефицитов народ (т.е. мы с вами) больше не в состоянии наполнять бюджет (тогда начнут «дербанить» стабфонды). Начинается недовольство, Оно растет как в народе, так и в элитах (пример – т.н. «оппозиция» на Болотной площади. Чем же еще объяснить выступление Ксюши Собчак в адрес того, кто носил чемоданчик ЕЁ любимого папы?). Вот вам и ситуация «низы не хотят, а верхи не могут» (а из этой ситуации выход весьма и весьма кровав, как учит нас история нашей страны.» © Не пора ли одуматься этой кучке паразитов и начать вести себя поскромнее? А то не ровен час. Русский бунт, он как говаривал классик, бессмысленный и беспощадный….Мало никому не покажется 

Комментарии 19

Mephistophilus  (Desperado17)
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Бунт вы о чем!!!! нет никого не довольства,или быть может вы до сих пор верите что это в 17 году простой люд победил,а потом 91 опять простой люд,нет Революцию всегда и в все времена устраивали верхи
Знаете мои родители до сих пор с ностальгией говорят про СССР,да и я рожденный в СССР всегда с гордостью об этом говорю,и более того всегда горжусь тем что получил классической советское образование на постсоветском пространстве,а что мы имеем сейчас уродливую одиозную систему обучения нацеленную на уничтожение каких-либо признаков зачатков разума и не более того и это продолжается уже 10 лет и 10 лет об этом говорят да воз и ныне там
Vlad3256  (Vlad3256)
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"нет никого не довольства,или быть может вы до сих пор верите что это в 17 году простой люд победил,а потом 91 опять простой люд,нет Революцию всегда и в все времена устраивали верхи" так в цитате прямо написано: "Начинается недовольство, Оно растет как в народе, так и в элитах" smile;) может просто надо было дальше цитировать smile:scratch:
Mephistophilus  (Desperado17)
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Народ,что народ,народ давно не доволен ни современной системой ни пенсией а что толку,что жахнет где жахнет,никому не нужна революция,все ругают правящую партию и как ее называют известно,а толку то ни во что это за 20 лет не выливается,потому что нет у нас демократии..... все у нас все довольны
Vlad3256  (Vlad3256)
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а зачем нам демократия? smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Это риторический вопрос smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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демократия вообще то невозможна. Доказано математически smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
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Не знаю что там доказали ученые,но нужно называть вещи своими именами
Демократия это власть большинства,при чем не обязательно математического,может быть и конституционного например и еще момент демократия эта худшая система управления,но лучше пока не придумали
И вообще очень замечательно сказано если есть стадо есть пастух,если есть тьма должен быть свет http://www.youtube.com/watch?v=ZoXLYsrmQK0
Народ сможет прожить без головы главы,а вот голова глава без народа нет
Vlad3256  (Vlad3256)
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"демократия эта худшая система управления,но лучше пока не придумали" smile;) У. Черчилль
Vlad3256  (Vlad3256)
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Работы Кондорсе и Джозефа Эрроу почитайте smile;)
Георгий Иванов  (Несахар)
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Пока ситуация в ЖКХ не станет критической и/или не начнётся безудержный рост цен, повышение налогов, снижение зарплат госслужащих, пенсий и пособий, никакого "бессмысленного и беспощадного" не будет. Это прекрасно понимает тот, кто находится у власти. Именно поэтому "шкурят" сейчас верхний средний класс, а совсем не большинство населения.

Никаких элит в России нет. Есть одна элита - единая и неделимая. У неё есть лидер, который одним благоволит, а другим - нет. Тем, кому он не благоволит, не позавидуешь.

Ксюша Собчак - элита? Не смешите мои тапочки. Элита - это те, в чьих руках находится власть. Остальные - это более или менее массовка. Бывает, конечно, ещё "интеллектуальная элита" или "творческая элита", но речь-то не о них.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X я как раз речь о "гомоэлите" веду, а не о творческой smile:pardon:
Георгий Иванов  (Несахар)
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А что такое "гомоэлита"? С таким термином раньше не сталкивался.
Vlad3256  (Vlad3256)
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термин мой. smile:oops: в рамках проекта "Занимательная паразитология" smile:oops:
XIIX  (XIIX)
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Лично мне кажется, что у нас все от того что большенство хочет перемен, но не хочет потрясений... 90-е годы это показали во всей красе, но к чему это привело видимо напугало до самых глубин души и сейчас думают, что бы не было хуже и не видят того, что мы все больше и больше скатываемся на дно экономической ямы без производства, без машиностроения, которую разрушили почти до самого основания.
Очень уж устали люди от потрясений и слова из песни "...лишь бы не было войны" как раз точно отражают эту тенденцию.
А по поводу того что ждёт наш народ, нашу страну в данный момент я даже и гадать не могу - так как не будет с новый системой образования и коррупции в ней(как пример 100-бальники по ЕГЭ сплошь из Дагестана и других регионов Кавказа, при этом они не могут говорить-то по русски) людей, способных не то что переломить ситуацию к лучшему, но даже элементарно удержать на существующем уровне.
Vlad3256  (Vlad3256)
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почти полностью согласен с Вами
а насчет песен - есть еще и такие слова: "Перемен, мы ждем перемен..." *с) smile:yes!!!:
XIIX  (XIIX)
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Ну рокеры-бунтари это далеко не весь народ, ИМХО! smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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чиновники - это тоже далеко не весь народ. ИМХО smile;)
XIIX  (XIIX)
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Ну с этим я и не спорю! smile:drink:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:drink: ну, за народ!!!! smile:shuffle:
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