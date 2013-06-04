О золотых медалях и золотых камнях

На фоне множественных вакханалий и шабашей, обожаемых нашей элитой, а в частности, после известия о том, что наши паразиты выпустили к Сочинскому шабашу золотые медали весом по пол килограмма золота, вспомнилась мне следующая мысль Джека Голдстоуна (Jack Goldstone): «Народ является источником ресурсов для государства и элит, а государство занято их перераспределением через бюджет. Элиты процветают благодаря поддержке государства. Они (опять ОНИ!!!) имеют возможность быстрее размножаться и дольше не ощущать давления, оказываемого на популяцию дефицитом ресурсов. Возникает явление, названное развивающими эту концепцию учеными «перепроизводством элит». Растущие элиты требуют от государства «своего» (а уж наши то гомоэлитарии «своего», за наш счет, не упустят. Если какой-то мячепин поганый получает больше трех миллионов в месяц зарплату, то что уж про других то бородавочников говорить? Про всех этих певцов, артистов, балерунов, шайбобросов, ракеткомахов и т.д.?). Государство пытается усилить фискальный гнет (к примеру открыть доступ налоговым органам к информации по банковским вкладам физических лиц, или поиграть с пенсионными накоплениями или еще что-нибудь столь же мерзкое), но испытывающий давление всех дефицитов народ (т.е. мы с вами) больше не в состоянии наполнять бюджет (тогда начнут «дербанить» стабфонды). Начинается недовольство, Оно растет как в народе, так и в элитах (пример – т.н. «оппозиция» на Болотной площади. Чем же еще объяснить выступление Ксюши Собчак в адрес того, кто носил чемоданчик ЕЁ любимого папы?). Вот вам и ситуация «низы не хотят, а верхи не могут» (а из этой ситуации выход весьма и весьма кровав, как учит нас история нашей страны.» © Не пора ли одуматься этой кучке паразитов и начать вести себя поскромнее? А то не ровен час. Русский бунт, он как говаривал классик, бессмысленный и беспощадный….Мало никому не покажется 