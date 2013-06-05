«Как сообщили корреспонденту GazetaMG.ru в пресс-службе СУ СК России по Брянской области, 4 июня сотрудниками полиции в Стародубском районе был задержан 62-летний мужчина (тут, видимо, слово «житель» пропущено, но что с корреспондентов то взять?) поселка Климово, депутат Чуровичского Совета народных депутатов второго созыва Климовского района, по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек (да и вся фраза как-то безграмотно составлена).По данным следствия, с конца лета прошлого года, подозреваемый, находясь в салоне принадлежащего ему автомобиля (долго же ОН в салоне то просидел), на территории Стародубского района Брянской области, совершал насильственные действия в отношении девочек-подростков.В настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту (вообще-то как явствует из вышеизложенной фразы факт такой был вовсе не единичным) возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Если вина будет доказана, то подозреваемому (если вина будет доказана, то это уже не подозреваемый будет а подсудимый) грозит до 15 лет лишения свободы.» ©И это, как мне помнится, вовсе не первый депутат «погоревший» на педофилии. То то же такие дебаты бурные пополам с прениями возникали в рядах наших законоложцев по вопросу сему для НИХ весьма и весьма «больному». То даешь кастрацию, то не надо. Прям как у дедушки Зигмунда, что больше всего ИХ волнует – про то и принимают законы. Точнее сказать, прогибают законы под СЕБЯ.