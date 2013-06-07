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Волшебная сила искусства

07.06.2013 19:08 5 766 просмотров
«Президент России Владимир Путин и Людмила Путина в четверг объявили о разводе после спектакля "Эсмеральда" (не та ли это Эсмеральда, что была в «Соборе Парижской богоматери»? Неужели без Депардье опять не обошлось?) в Большом Кремлевском дворце (видать талантливый спектакль то. Эк ИХ пробрало).

"Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, восемь лет, уже девять даже, девять лет. Так что, в общем, это общее решение", - сказал Владимир Путин каналу "Россия 24".

Людмила Путина добавила, что их брак закончился цивилизованным разводом. "Это действительно было нашим общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь, и я действительно не люблю публичность. Мы навсегда останемся очень близкими людьми. Я благодарна Владимиру Владимировичу, что он меня поддерживает".

"Людмила Александровна сказала про детей, - продолжил Владимир Путин. - Мы их очень любим, мы ими гордимся очень, они у нас действительно выросли, у них складывается своя жизнь. Они, кстати говоря, и образование получили в России, и живут в России постоянно. И мы всегда и с Людмилой Александровной останемся очень близкими людьми. Уверен, всегда".

У Людмилы Путиной брянские корни. И ее родственники-брянцы, конечно, не обрадовались новости.

Многие годы ее ждали две тетки – Ульяна Аврамовна (Аврамовна!!!! )и Мария Аврамовна . Первая давно обосновалась в деревне Ковалево Стародубского района, другая – в деревне Юдиново Погарского района. В паре километров от Ковалева когда-то существовала еще одна деревня – Шняки. Отсюда и происходит род Шкребневых, отсюда и уехал после войны Александр Шкребнев – отец Людмилы Путиной.» http://www.bragazeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5171:putiny-razvelis-bryanskie-rodstvenniki-lyudmily-putinoj-v-pechali&catid=34:2011-10-19-17-26-46&Itemid=78
Неужели, таки «западные партнеры» © заставили пойти Владимира Владимировича на сей беспрецедентный в новейшей истории России поступок, внедряя «французский метод» ©? Или тут дело в другом? Помнится, кода я был маленький по телевизору, который я тогда еще смотрел, шел бесконечный сериал «Санта-Барбара» с бессмертным Си Си Кепвелом. Может тут такая же картина – это начало бесконечного сериала «Санта-Путин» с бессмертным Владимиром Владимировичем в главной роли? Счас появятся внебрачные дети, любовницы и т.д.? На что только ради власти не пойдешь. Вот, к примеру, у моего друга сосед по даче, известный в определенных кругах как Урфин Джус, тоже мечтая о мировом господстве, настаивает самогон на дубовых опилках….Интересно, планирует ли Владимир Владимирович завоевать какую-нибудь из полукилограммовых золотых медалей на Сочинском шабаше 2014 года?

Комментарии 5

XIIX  (XIIX)
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Лично мне кажется, что Волшебная сила искусства здесь непричем... Скорее возраждение исконно русских царских традиций и коим боком здесь любимый Вами француз я искренне не понимаю, если только не намекаете на Д.А.М., так он ещё в браке.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o Дмитрий Анатольевич тоже???? smile:o
и коим боком здесь любимый Вами француз я искренне не понимаю, smile;) "мы будем внедрять французский опыт..." (с)
XIIX  (XIIX)
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Я бы препочёл японский, когда самурай опозоренный судьбой делал себе харакири, привить бы эту моду нашим депутатам и прочим должностным лицам. Только понимаю, что добровольно это не получиться... smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
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У японцев совсем другое мышление. Я читал, что у них даже полушарие больше правое развито, чем у прочих народов, но так как череп вскрывать не доводилось японцу то подтвердить или опровергнуть это не могу smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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[I]Я бы препочёл японский, когда самурай опозоренный судьбой делал себе харакири, привить бы эту моду нашим депутатам и прочим должностным лицам.[I] smile;) я про это уже писал: см. мой пост "Про блох, якудза и хоккей"
http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/3669.php smile:uncap:
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