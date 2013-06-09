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ИХ нравы-3 (сЭкс-депутат сел условно за хищение 15 млрд рублей)

09.06.2013 09:56 6 1 053 просмотра
«Люберецкий суд Подмосковья приговорил экс-депутата областной думы Василия Дупака (интересный фамилие какой) к условному сроку лишения свободы на шесть лет за хищение 2,2 тыс. га земли стоимостью 15 млрд руб. (за банку варенья могут больше дать). Кроме того, обвиняемого обязали выплатить 1 млн руб., сообщает региональное управление СКР (ну чего же с 15 миллиардов миллиончик то не отстегнуть государству? По любому это меньше чем НДФЛ составляет).

Суд признал бывшего депутата Московской областной думы и председателя совета директоров племзавода «Петровское» (какой разносторонний депутат попался – еще и племенной, оказывается smile:crazy:) Василия Дупака виновным в мошенничестве. Уголовное дело в отношении народного избранника возбудили в конце октября 2008 года (долго «копали»).

Он «совершил хищение у членов трудового коллектива прав на земельные участки, расположенные в Люберецком и Можайском районах Московской области общей площадью более 2,2 тыс. га», сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Также сЭкс-депутат продал более 127 га из указанных земель (уж не судье ли?). По его делу потерпевшим признан 561 человек. Дупака задержали в аэропорту, когда он пытался выехать из Подмосковья (точнее вылететь).

Люберецким городским судом Дупаку назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в доход государства в размере 1 млн руб. (видать нехило с судом поделился за такой то приговор smile:shuffle: )» ©. http://rbcdaily.ru/society/562949987238175

Комментарии 6

XIIX  (XIIX)
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Хм... Какой везунчик! smile:achtung:
Vlad3256  (Vlad3256)
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главное, знать с кем делиться smile:-X
Prosto Tak  (yuxdz)
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Борьба преза с коррупцией -- это вам не кот начхал!!! smile:ura:
Vlad3256  (Vlad3256)
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поживем -увидим...
XIIX  (XIIX)
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Бог с ним с КОТОМ, главное что на нас с Вами чихают... "...Обидно, понимаешь?!" (с)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:pardon: на нас с Вами давно начхали
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