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Путин - неоконченная песня

11.06.2013 20:20 8 673 просмотра
Я совсем недавно советовал Владимиру Владимировичу принять меры по повышению Прейтинга. Вижу, ОН прислушался к моим скромным советам. В начале заметка. Как водится – с комментариями.: «Владимир Путин приблизился к идеалу. Правителем своей мечты его считает 41% российских граждан (воно как незамысловато – ПРАВИТЕЛЕМ!!!!Да еще и мечтают о НЕМ, оказывается. Это уже из области патологий. Ту не для социологов, а для психиатров поле работы. Причем поле необъятное. Как говаривал классик – «Русское поле экспериментов»…).

Президента Владимира Путина считает идеальным или близким к идеалу правителем 41% граждан России, выяснили социологи "Левада-центра". Среди его достоинств чаще всего респонденты замечают "стратегическое видение проблем страны" (особенно ярко это «стратегическое видение» проявляется на примере Сочинского шабаша), реже — независимость президента от окружения (от окружения или от окружающих?). Большинству граждан все-таки "видны пятна на солнце" (это где же у НЕГО пятна?), отмечают эксперты.

Согласно майскому опросу "Левада-центра", деятельность президента одобряют 64% граждан РФ (какое редкое единение с цифрами «волшебника» Чурова). Но не все считают его "наилучшим лидером для России", отмечает замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. Как выяснили социологи, Владимир Путин отвечает "представлениям об идеальном правителе" 41% россиян (для 6% — без всяких оговорок (это у нас такой процент паразитов в стране?)). Тех, кто не считает нынешнего президента идеальным лидером, по опросу "Левада-центра",— 46% от всех опрошенных (см. график). "Большинству видны пятна на солнце. Нормально, когда к правителю относятся критично. Это говорит о вменяемости респондентов",— заявил "Ъ" Алексей Гражданкин (вообще-то господин Гражданкин САМ позиционирует себя как «скромного менеджера», а от слова правитель как-то тянет «культом личности» от которого ОН, в процессе общения с народом категорически открестился).

"Отношения правителя и подданного (а мне долдонили, что в стране демократия) редко располагаются в плоскости рационального взаимодействия. Сначала были надежды на Путина, потом ожидания, связанные с Путиным, теперь фобии, связанные с его уходом (или фобии, связанные с Путиным?): "лишь бы не было войны", "а есть ему альтернатива?", "он старается" (мы видим, КАК ОН старается), "остальные будут хуже" (огласите весь список «остальных», пожалуйста) и т. д.",— говорит политолог Константин Калачев. 41% граждан, которые считают действующего президента идеальным,— "это ненормально", считает он. Но совсем иначе люди отвечали бы, если их предметно "разговорить" о существующих проблемах на фокус-группах (видим, видим на какие фокусы способны социологи «Левада-центра»), уверен эксперт, "тогда количество тех, кто видит в Путине идеального или близкого к тому правителя, сильно уменьшится".

Граждане действительно видят, "в чем сильные, а в чем слабые стороны политика", говорит Алексей Гражданкин. Так, по данным "Левада-центра", 62% респондентов согласны с тем, что Владимир Путин "сознает ответственность за происходящее в стране", 61% — с тем, что ему присуще "хорошее стратегическое видение проблем страны", 45% полагают, что президенту свойственно "внимательное отношение к нуждам граждан (забыли уточнить каких именно граждан. На мои вопросы, к примеру, ОН не счел нужным ответить)". При этом, несмотря на серию разоблачений высокопоставленных коррупционеров, которая началась в 2012 году, меньше половины опрошенных (41%) согласны с тем, что Владимир Путин "жестко действует с подчиненными (подданными, пользуясь языком автора статьи)", а 36% — что он не зависит от окружения.

Максим Иванов» © http://www.kommersant.ru/doc/2208622
А теперь, собственно говоря, неоконченная песня (исполняется на мотив песни «Космос» той самой группы «Ленинград»):

«Где-то внутри, во многих из нас
Есть Президент – ОН любит всех нас
Для Депардье идеал – Распутин
А для 41 процента россиян – Путин!!!!
Путин туду-тудуду-тудудудуду
Путин туду-тудуду-тудудудуду

Хочешь любви? На возьми – вот она
Людмила ушла, но осталась страна
Но Президенты не ходят к врачу
Вы любите женщин, а я просто «мочу»!!!
В сортирах туду-тудуду-тудудудуду (танцуют все 64 процента!!!)
Путин туду-тудуду-тудудудуду» (41 процент хором подпевает!!!)

Комментарии 8

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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С такой песней не стыдно на "битве хоров" показаться, особенно, если 41% будет подпевать.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o на битве чего????
с 41% и в Кремле не стыдно показаться smile:vnature:
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Владимир, "битва хоров" - это новый проект нашего ЦТ, какая-то очередная калька с западного ТВ. Я лично не смотрел (видел рекламу) и смотреть не собираюсь. Хотя бы из-за названия. Было бы "конкурс хоров" или "соревнование хоров", то может и посмотрел. А так похоже на кровавые битвы читателей со смертельными исходами из книги Елизарова "Библиотекарь".
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X а может ТАМ то же насмерть "мочатся"? smile:nightmare:
XIIX  (XIIX)
#
... что ему присуще "хорошее стратегическое видение проблем страны"...

Стратегия конечно хорошо, если только не по принципу Нассредина: "...или ишак сдохнет, или падишах..."
А тактика - наш день нынешний... И что мы видим кроме показухи, да и то какаой-то незавершенной в лице свидетеля Сердюкова? Да собственно другого и нет, что и отражается в опросе ВЦИОМ: подавляющее число россиян (42%) сочли, что поводов для гордости нет... - http://top.rbc.ru/society/12/06/2013/861565.shtml
Vlad3256  (Vlad3256)
#
и не только Сердюкова smile:-X
XIIX  (XIIX)
#
Ну это и так понятно, особенно если следить за Вашим блогом. smile;)
Просто Сердюков сейчас наверное самый харизматичный и наиболее пропиаренный кандидат на "госсодержание с полным пансионом на ближайшие несколько лет". smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Ну это и так понятно, особенно если следить за Вашим блогом. smile:oops: польщен, весьма польщен smile:uncap:
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