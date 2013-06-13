Слава Богу, что мы – не Париж! (или «…мы будем внедрять французский опыт…» ©)

Сбросили мне небольшой отрывочек на прошлой неделе, который я, учитывая свою «любовь» к французам (точнее не всем французам как национальности, хотя и национальность эту, памятуя, что у меня были предки погибшие, с ними воюя (а думаю, и не только у меня), не очень чтобы, а к отдельным её представителям, которые стремятся загадить мою многострадальную страну своим присутствием в ней, при этом «по-дружбе» обзаводясь её гражданством) и истинную любовь и уважение к маленькому, но гордому народу Беларуси в целом и их Президенту, в частности, решил привести без изменений.

«В Белоруссии обратили внимание на чудовищную дискриминацию французов традиционной сексуальной ориентации. Об этом в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека заявил представитель МИД Белоруссии Евгений Лазарев.

«Дискриминационный закон об однополых браках фактически расколол французское общество. Речь идет о попрании правительством прав тех французов, которые хотели бы создавать здоровые семьи. Сегодня во Франции люди, которые выступают за семьи, в которых могут рождаться дети, избиваются полицией с применением дубинок и слезоточивого газа, подвергаются арестам. И это – страна, которая считает себя абсолютной демократией и пытается учить демократии других!» - совершенно справедливо подчеркнул Лазарев.

Действительно, положение нормальных мужчин и женщин во Франции никак нельзя признать соответствующим Хартии Европейского союза по правам человека.

А ведь в этом документе предельно четко сформулированы основные принципы: «Человеческое достоинство неприкосновенно. Оно подлежит уважению и защите… Каждый человек имеет право на собственную физическую и психическую целостность… Каждый человек имеет право на свободу выражения мнений».

О какой психической целостности человека может идти речь в несчастной стране, где извращенцы могут легально семьи создавать и детей усыновлять? Может ли вырасти психически полноценным человек, воспитанный папой Жераром и мамой Бенедиктом, видевшим, как папа целует мамочку в кокетливо небритую щечку?

А ведь тех, кто пытается спасти ни в чем не повинных детишек от ужасов гомосексуального детства, во Франции дубинками лупят и слезоточивым газом травят. Какое уж тут уважение к человеческому достоинству, какая свобода выражения мнений?

Безнадежно компрометируется сама идея демократии. В результате многие люди, и не только во Франции, теперь искренне уверены в том, что демократы и гомосексуалисты – это одно и то же. Неужели так и есть?» ©http://www.segodnia.ru/content/123426