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Слава Богу, что мы – не Париж! (или «…мы будем внедрять французский опыт…» ©)

13.06.2013 19:34 4 732 просмотра
Сбросили мне небольшой отрывочек на прошлой неделе, который я, учитывая свою «любовь» к французам (точнее не всем французам как национальности, хотя и национальность эту, памятуя, что у меня были предки погибшие, с ними воюя (а думаю, и не только у меня), не очень чтобы, а к отдельным её представителям, которые стремятся загадить мою многострадальную страну своим присутствием в ней, при этом «по-дружбе» обзаводясь её гражданством) и истинную любовь и уважение к маленькому, но гордому народу Беларуси в целом и их Президенту, в частности, решил привести без изменений.
«В Белоруссии обратили внимание на чудовищную дискриминацию французов традиционной сексуальной ориентации. Об этом в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека заявил представитель МИД Белоруссии Евгений Лазарев.
«Дискриминационный закон об однополых браках фактически расколол французское общество. Речь идет о попрании правительством прав тех французов, которые хотели бы создавать здоровые семьи. Сегодня во Франции люди, которые выступают за семьи, в которых могут рождаться дети, избиваются полицией с применением дубинок и слезоточивого газа, подвергаются арестам. И это – страна, которая считает себя абсолютной демократией и пытается учить демократии других!» - совершенно справедливо подчеркнул Лазарев.
Действительно, положение нормальных мужчин и женщин во Франции никак нельзя признать соответствующим Хартии Европейского союза по правам человека.
А ведь в этом документе предельно четко сформулированы основные принципы: «Человеческое достоинство неприкосновенно. Оно подлежит уважению и защите… Каждый человек имеет право на собственную физическую и психическую целостность… Каждый человек имеет право на свободу выражения мнений».
О какой психической целостности человека может идти речь в несчастной стране, где извращенцы могут легально семьи создавать и детей усыновлять? Может ли вырасти психически полноценным человек, воспитанный папой Жераром и мамой Бенедиктом, видевшим, как папа целует мамочку в кокетливо небритую щечку?
А ведь тех, кто пытается спасти ни в чем не повинных детишек от ужасов гомосексуального детства, во Франции дубинками лупят и слезоточивым газом травят. Какое уж тут уважение к человеческому достоинству, какая свобода выражения мнений?
Безнадежно компрометируется сама идея демократии. В результате многие люди, и не только во Франции, теперь искренне уверены в том, что демократы и гомосексуалисты – это одно и то же. Неужели так и есть?» ©http://www.segodnia.ru/content/123426

Комментарии 4

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Наша гомоэлита тоже не сказала еще последнего слова.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D последнего для нас?
Алексей Мельников  (kawaiishik)
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Да вроде бы у нас антигей-пропаганда и всё такое. Елена Мизулина и иже с ней вродеж вообще любую пропаганду запретили.
Лично моё мнение - зря тронули, ну вот очень зря. Теперь у нас либералы это как главный аргумент начнут во всех дискуссиях применять))) Я конечно искренне не понимаю, зачем геям нужны парады? Показать какие они "не такие как все"? Желание продемонстрировать себя, "изгибнуться" перед всеми - это уже в принципе показатель психологического нездоровья, не говоря уже о самой главной их проблеме - искажения сексуальных инстинктов, склонность к извращениям и прочей содомии. Это же, чёрт возьми, больные люди. Чем больше ты обращаешь внимание на шизофреника, тем сильнее он начинает чудить - это же очевидно. Так что наши умники, желая избавиться от ящика пандоры, ещё сильнее его раскрыли. Браво.
Vlad3256  (Vlad3256)
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как всегда.
а гей-парады "альтернатива" дню ВДВ smile:D пускай молодежь сама выберет, с кем она smile;)
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