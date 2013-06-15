Посмотрел я в воскресенье прошлое фильм Уве Болла «Эпоха алчности» (Bailout: The Age of Greed). С виду, внешне ничем не примечательный фильм, несущий в себе, тем не менее, весьма и весьма глубокую мысль (кстати, по смыслу напоминает «С меня хватит» с Майклом Дугласом). Итак – сюжет. ГГ, в лице Доминика Пёрселла, инкассатор (кстати, никому ничего не вспоминается касательно инкассаторов «Банка божьего»?, сначала берущих «кассу», а потом ходящим с ведром денег не зная куда деваться). Работает себе потихоньку, любимая жена, средства вложил (по совету брокера – то же те еще паразиты, смею вас заверить) в «ценные бумаги» (вот сколько лет живу, а все не могу понять как бумага может быть ценной?), дом в ипотеке, кредитные карточки. В общем, этакий среднестатистический житель Нью-Йорка (тот еще город. Одна только репутация «столицы мирового еврейства» © чего стоит? Опять же масоны с великой Ложей Нью-Йорка….Или вот еще про городишко этот: «Если замеченные в небе огни горят на кораблях из иных миров — тогда в городе Нью-Йорке или, скажем, в округе Вашингтон, возможно, живут обитатели Марса, втайне посылающие доклады о наших обычаях своему правительству?» ©). А тут этот самый экономический кризис. Инвестиции в «ценные бумаги» накрылись, в добавок еще управляющая компания требует заплатить 60 тысяч плюс проценты (а нечего было, конечно, с таким «плечом» играть. Помнится наши чудо-экономисты, чьи фамилии у всех на слуху, тоже в то же время вложили наши с вами средства практически в те же самые «ценные бумаги». Но ИМ то убытки фиксировать гораздо легче – у нас денег много, мы всегда рады ИМ отдать последнее….). Жена, за лечение которой нечем платить покончила с собой. По ипотеке платить нечем – требуют очистить помещение (правда не окропляя). С работы, после поступления запроса от коллекторов увольняют (репутация компании вещь такая). В итоге, ГГ достает из загашника заначенную винтовку, докупает пару пистолетов и пару осколочных гранат и идет мочить. Правда не в сортирах/ Вовсе нет. Идет в инвестиционную компанию и мочит там клерков, постепенно добираясь и до главного босса (паразита еще того, надо заметить. Дабы спасти компанию вгоняет в акции пенсионные деньги – никого вам не напоминает?). Вот такой вот посткризисный сюжет. Я вот думаю другое. Когда у нас в стране начнется нечто подобное? Людей обманутых у нас полно. Людей с боевым опытом – то же вполне достаточно. Оружие, в принципе, достать не такая уж проблема. Не боятся наши гомоэлитарии и «честные чиновники» и паразиты прочие, что кто-нибудь то же займется ИХ отстрелом? Вот так какой-нибудь ветеран Великой отечественной, получив квитанцию от управляющей компании, достанет заначенный обрез и пойдет «мочить» сотрудников этой самой компании.Не страшно????