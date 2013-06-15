Колониальная кома

"Отец скончавшегося в пятницу осужденного брянской ИК-6 рассказал «Газете.Ru», как его 25-летний сын оказался в коме после избиения в штрафном изоляторе. В колонии утверждают, что молодой человек погиб, упав с лестницы. Между тем, по словам правозащитников, осужденные этой колонии ранее жаловались на систематические избиения еще после событий в копейской колонии.В ночь на пятницу в больнице города Клинцы Брянской области скончался 25-летний заключенный Владимир Булков. По словам его отца Василия Булкова, неделю назад молодой человек, отбывавший наказание за вымогательство, был госпитализирован из колонии номер № 6 с закрытой черепно-мозговой травмой. «Мозг у него умер еще несколько дней назад, но сердце билось до сих пор. Врачи подключили сына к аппарату искусственной вентиляции легких.Есть показания других ребят, которые были с ним в штрафном изоляторе: его бил инспектор Андрей Якубо. Прошла неделя — этот Якубо так и ходит на работу. Следователю в пятницу он сказал, что мой сын упал с лестницы», — рассказал отец погибшего «Газете.Ru».По его словам, на теле Булкова ему удалось зафиксировать синяки на ногах и в области груди. «В колонии мне сразу сказали: произошел несчастный случай, ваш сын упал с лестницы. Его сокамерник мне рассказал еще неделю назад, как сын зашел побитый и попросил прилечь. Ему было плохо. Почти сразу его вызвали из камеры снова, и заключенные услышали глухой удар, как головой о стену. Несколько человек готовы это подтвердить. Они не поддаются давлению», — говорит отец Булкова.Мужчина, потерявший сына, намерен добиться возбуждения уголовного дела против надзирателя и посадить его за решетку. «Мой сын первый раз судим. Его, значит, посадить можно за то, что он где-то там стоял, когда долг чей-то требовали, а этого? Если его не посадят... — останавливается старший Булков. — Я не знаю, что я сделаю».В брянском управлении ФСИН не стали комментировать гибель осужденного Булкова, ограничившись официальным заявлением на своем сайте. «6 июня 2013 года осужденный Булков был доставлен в медицинское учреждение из исправительной колонии в бессознательном состоянии с предварительным диагнозом: кома неясной этиологии», — говорится в сообщении ФСИН.Материалы служебной проверки для принятия решения направлены в Клинцовский межрайонный следственный отдел СК Брянской области.«Следователи проводят проверку по обращению отца осужденного. Будет проведен весь комплекс мероприятий, в том числе судебно-медицинская экспертиза и изучение медицинских документов скончавшегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится, в свою очередь, в заявлении СК.По словам отца погибшего, накануне следователь подтвердил ему, что все сотрудники колонии повторяют версию о падении осужденного с лестницы. В начале следующей недели заканчивается предусмотренный законом десятидневный срок для доследственной проверки. Либо следователь примет решение возбудить уголовное дело, либо откажет в этом.С самого начала отцу категорически запретили фотографировать тело сына.«Запрет наложил главный врач больницы, который даже не сообщил, что на теле Булкова имеются следы побоев, — рассказывает координатор правозащитного проекта Gulagu.net Игорь Голендухин. — На осужденных оказывается давление оперативными сотрудниками колонии».По его словам, в колонии побывал представитель уполномоченного по правам человека в Брянской области, который лично собрал материал по обстоятельствам избиения Булкова.«Осужденных запугивали сотрудники администрации, но они дали правдивые показания, что ни с какой лестницы Булков не падал, а был забит инспектором Якубо», — уточняет правозащитник.Еще в январе заключенные брянской ИК-6 также обратились с письмом к правозащитникам после акции протеста в копейской колонии в Челябинской области в декабре прошлого года. Тогда в учреждении строгого режима прошла громкая акция против пыток и вымогательств. Мирный «бунт» заключенных, занявших крыши бараков с плакатами «Люди, помогите!», привлек внимание федеральных СМИ. В результате в отношении начальника ИК-6 было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — всего в СК поступило несколько сотен заявлений о вымогательствах.В обращении брянских зэков, опубликованном на местном новостном портале Bryansk Today, они также рассказали о систематических избиениях и унижениях, которым подвергались несогласные с администрацией осужденные, и попросили о помощи." (с)