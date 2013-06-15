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Колониальная кома

15.06.2013 20:59 9 704 просмотра
"Отец скончавшегося в пятницу осужденного брянской ИК-6 рассказал «Газете.Ru», как его 25-летний сын оказался в коме после избиения в штрафном изоляторе. В колонии утверждают, что молодой человек погиб, упав с лестницы. Между тем, по словам правозащитников, осужденные этой колонии ранее жаловались на систематические избиения еще после событий в копейской колонии.

В ночь на пятницу в больнице города Клинцы Брянской области скончался 25-летний заключенный Владимир Булков. По словам его отца Василия Булкова, неделю назад молодой человек, отбывавший наказание за вымогательство, был госпитализирован из колонии номер № 6 с закрытой черепно-мозговой травмой. «Мозг у него умер еще несколько дней назад, но сердце билось до сих пор. Врачи подключили сына к аппарату искусственной вентиляции легких.

Есть показания других ребят, которые были с ним в штрафном изоляторе: его бил инспектор Андрей Якубо. Прошла неделя — этот Якубо так и ходит на работу. Следователю в пятницу он сказал, что мой сын упал с лестницы», — рассказал отец погибшего «Газете.Ru».

По его словам, на теле Булкова ему удалось зафиксировать синяки на ногах и в области груди. «В колонии мне сразу сказали: произошел несчастный случай, ваш сын упал с лестницы. Его сокамерник мне рассказал еще неделю назад, как сын зашел побитый и попросил прилечь. Ему было плохо. Почти сразу его вызвали из камеры снова, и заключенные услышали глухой удар, как головой о стену. Несколько человек готовы это подтвердить. Они не поддаются давлению», — говорит отец Булкова.

Мужчина, потерявший сына, намерен добиться возбуждения уголовного дела против надзирателя и посадить его за решетку. «Мой сын первый раз судим. Его, значит, посадить можно за то, что он где-то там стоял, когда долг чей-то требовали, а этого? Если его не посадят... — останавливается старший Булков. — Я не знаю, что я сделаю».

В брянском управлении ФСИН не стали комментировать гибель осужденного Булкова, ограничившись официальным заявлением на своем сайте. «6 июня 2013 года осужденный Булков был доставлен в медицинское учреждение из исправительной колонии в бессознательном состоянии с предварительным диагнозом: кома неясной этиологии», — говорится в сообщении ФСИН.

Материалы служебной проверки для принятия решения направлены в Клинцовский межрайонный следственный отдел СК Брянской области.

«Следователи проводят проверку по обращению отца осужденного. Будет проведен весь комплекс мероприятий, в том числе судебно-медицинская экспертиза и изучение медицинских документов скончавшегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится, в свою очередь, в заявлении СК.

По словам отца погибшего, накануне следователь подтвердил ему, что все сотрудники колонии повторяют версию о падении осужденного с лестницы. В начале следующей недели заканчивается предусмотренный законом десятидневный срок для доследственной проверки. Либо следователь примет решение возбудить уголовное дело, либо откажет в этом.

С самого начала отцу категорически запретили фотографировать тело сына.

«Запрет наложил главный врач больницы, который даже не сообщил, что на теле Булкова имеются следы побоев, — рассказывает координатор правозащитного проекта Gulagu.net Игорь Голендухин. — На осужденных оказывается давление оперативными сотрудниками колонии».

По его словам, в колонии побывал представитель уполномоченного по правам человека в Брянской области, который лично собрал материал по обстоятельствам избиения Булкова.

«Осужденных запугивали сотрудники администрации, но они дали правдивые показания, что ни с какой лестницы Булков не падал, а был забит инспектором Якубо», — уточняет правозащитник.

Еще в январе заключенные брянской ИК-6 также обратились с письмом к правозащитникам после акции протеста в копейской колонии в Челябинской области в декабре прошлого года. Тогда в учреждении строгого режима прошла громкая акция против пыток и вымогательств. Мирный «бунт» заключенных, занявших крыши бараков с плакатами «Люди, помогите!», привлек внимание федеральных СМИ. В результате в отношении начальника ИК-6 было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — всего в СК поступило несколько сотен заявлений о вымогательствах.

В обращении брянских зэков, опубликованном на местном новостном портале Bryansk Today, они также рассказали о систематических избиениях и унижениях, которым подвергались несогласные с администрацией осужденные, и попросили о помощи." (с)
http://www.gazeta.ru/social/2013/06/14/5380209.shtml

Комментарии 9

XIIX  (XIIX)
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Знаете, я одно время работал в одной небольшой коммерческой фирме по производству наружной рекламы, давно это было... А владелец фирмы и руководитель был с юридическим образование и даже училися в сапирантуре, так он мне рассказал, что одна из работ его была посвященна взаимоотношениям заключенных и работников исправительных учереждений и вывод довольно просто - в замкнутом сообществе люди даже стоящие по разные стороны барьера имеют одинаковую психологию и больше всего не везет тем кто попал в это сообщество случайно.
Я прекрасно понимаю Вашу тему, надо менять в нашем обществе, если не всё, то многое, но как? И если быстро, то это революция со всеми вытекающими последствиями(лично я этого не хочу ни за какие обещания благ, даже неземных), если постепенно, то увы, это случиться не завтра и даже не послезавтра... Должны уйти поколения советских времен(хотя в те времена было много хорошего и есть что взять с собой) и времен бандитского капитализма 90-х(а вот с этого периода нам АБСОЛЮТНО ничего не нужно). И только тогда у нашего народа появится надежда, если конечно, к этому времени мы окончательно не угробим нашу Страну.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Уважаемый XIIX, если уйдут поколения советских времен(хотя в те времена было много хорошего и есть что взять с собой) и времен бандитского капитализма 90-х(а вот с этого периода нам АБСОЛЮТНО ничего не нужно) то кто тогда останется? smile:pardon: пришедщие им на смену китайцы? smile:nightmare: надо как-то сейчас думать об изменениях в обществе, а не ждать, пока все вымрут, аки мамонты
С уважением
smile:uncap:
Р.S. А про наружную рекламу было бы очень интересно послушать (мне с этой сферой деятельности не доводилось сталкиваться) smile:oops:
XIIX  (XIIX)
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Я согласен с Вами - менять нужно сегодня, но вот плоды этих перемен к сожалению созреют не сегодня и может не для нас с Вами, хотя я может и поторопился с Вами, но про себя уж точно. smile:)
Китайцы тоже плохо... Впрочем, кто бы не пришёл он не будет заботиться о процветании нашего народа, все его действия будут направленына процветание своей страны и своего народа. Это как гадать, а что было бы если немцы выиграли Вторую мировую? Да ничего хорошего, так как Германия при Гитлере и нынешняя Германия - две разные страны. А Гитлер то предпологал массовое истребление славянских и других народов СССР на всей территории до Урала, Москву затопить, а на самом высоком месте поставить гигантский монумент немецкому солдату и даже гранит для этого привезли. И знаете на что он пошёл? smile:) Им облицовали всю Тверскую от центра до Пушкинской площади. smile;)

P.S. А что про рекламу то интересного? Всё обычно: производственная фирма, делали световые короба, баннеры, шдендеры, занимались установкойи высотной тоже(меня раз чуть не унесло с крыши многэтажки с баннером, когда вешали. Хотя я был менеджером отдела заказов, обычный продавец, который ведет фирму с момента заказа до приёма им готовой продукции, но на большые заказы выезжали все: менеджеры, производственники и монтажники - народу в фирме тогда было не много)
Vlad3256  (Vlad3256)
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(меня раз чуть не унесло с крыши многэтажки с баннером, когда вешали. smile:o ничего себе. Хотя на высоте всякое случается...я помнится, лет 10 назад, принимал участие в строительстве дома. Бревенчатого. Так вот, когда уже верхние венцы укладывали леса на углу не выдержали и я вместе с бревном улетел smile:nightmare: лежу такой внизу и бревно прям над головой нависло (сантиметров 20 не достало, а так бы размозжило бы). Хорошо, что второй конец удержали наверху smile:omg:
Vlad3256  (Vlad3256)
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Москву затопить, знаете, а в этом что-то есть.... smile:shuffle: smile:notiam:
XIIX  (XIIX)
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Хм... Вы как будто и не русский, и не знаете поговорку: Свято место пусто не бывает. Ведь дело то не в Москве и москвичах, а в нас, в людях, которые живут в России: казнокрады есть везде и если даже затопить Москву и выстроить новую столицу, типа Нью-Васюки, или передать функцию Питеру, то там вновь всеми правдами и неправдами соберутся толпы мзодоимцев и будут более люты в своих делах, так как они ещё не приелись. И если при этом остальные считают, что не зазорно взять то, что плохо лежит, надеяться на перемены нам не стоит.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:-X а если затопить вместе с казнокрадами? smile:nightmare:
опять же, как там дела с наводнением в Германии? smile:jokingly:
Алексей Мельников  (kawaiishik)
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Жаль, конечно отца погибшего, но...
Просто интересно, как же так данный погибший коллектор работал, что даже статью "вымогательство" за "взыскание" долга приплюсовали?
Vlad3256  (Vlad3256)
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в данном контексте не важно был ли убиенный преступником или нет. Важно отношение сотрудников к заключенным smile:pardon:
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