Колониальная кома

"Отец скончавшегося в пятницу осужденного брянской ИК-6 рассказал «Газете.Ru», как его 25-летний сын оказался в коме после избиения в штрафном изоляторе. В колонии утверждают, что молодой человек погиб, упав с лестницы. Между тем, по словам правозащитников, осужденные этой колонии ранее жаловались на систематические избиения еще после событий в копейской колонии.
В ночь на пятницу в больнице города Клинцы Брянской области скончался 25-летний заключенный Владимир Булков. По словам его отца Василия Булкова, неделю назад молодой человек, отбывавший наказание за вымогательство, был госпитализирован из колонии номер № 6 с закрытой черепно-мозговой травмой. «Мозг у него умер еще несколько дней назад, но сердце билось до сих пор. Врачи подключили сына к аппарату искусственной вентиляции легких.
Есть показания других ребят, которые были с ним в штрафном изоляторе: его бил инспектор Андрей Якубо. Прошла неделя — этот Якубо так и ходит на работу. Следователю в пятницу он сказал, что мой сын упал с лестницы», — рассказал отец погибшего «Газете.Ru».
По его словам, на теле Булкова ему удалось зафиксировать синяки на ногах и в области груди. «В колонии мне сразу сказали: произошел несчастный случай, ваш сын упал с лестницы. Его сокамерник мне рассказал еще неделю назад, как сын зашел побитый и попросил прилечь. Ему было плохо. Почти сразу его вызвали из камеры снова, и заключенные услышали глухой удар, как головой о стену. Несколько человек готовы это подтвердить. Они не поддаются давлению», — говорит отец Булкова.
Мужчина, потерявший сына, намерен добиться возбуждения уголовного дела против надзирателя и посадить его за решетку. «Мой сын первый раз судим. Его, значит, посадить можно за то, что он где-то там стоял, когда долг чей-то требовали, а этого? Если его не посадят... — останавливается старший Булков. — Я не знаю, что я сделаю».
В брянском управлении ФСИН не стали комментировать гибель осужденного Булкова, ограничившись официальным заявлением на своем сайте. «6 июня 2013 года осужденный Булков был доставлен в медицинское учреждение из исправительной колонии в бессознательном состоянии с предварительным диагнозом: кома неясной этиологии», — говорится в сообщении ФСИН.
Материалы служебной проверки для принятия решения направлены в Клинцовский межрайонный следственный отдел СК Брянской области.
«Следователи проводят проверку по обращению отца осужденного. Будет проведен весь комплекс мероприятий, в том числе судебно-медицинская экспертиза и изучение медицинских документов скончавшегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится, в свою очередь, в заявлении СК.
По словам отца погибшего, накануне следователь подтвердил ему, что все сотрудники колонии повторяют версию о падении осужденного с лестницы. В начале следующей недели заканчивается предусмотренный законом десятидневный срок для доследственной проверки. Либо следователь примет решение возбудить уголовное дело, либо откажет в этом.
С самого начала отцу категорически запретили фотографировать тело сына.
«Запрет наложил главный врач больницы, который даже не сообщил, что на теле Булкова имеются следы побоев, — рассказывает координатор правозащитного проекта Gulagu.net Игорь Голендухин. — На осужденных оказывается давление оперативными сотрудниками колонии».
По его словам, в колонии побывал представитель уполномоченного по правам человека в Брянской области, который лично собрал материал по обстоятельствам избиения Булкова.
«Осужденных запугивали сотрудники администрации, но они дали правдивые показания, что ни с какой лестницы Булков не падал, а был забит инспектором Якубо», — уточняет правозащитник.
Еще в январе заключенные брянской ИК-6 также обратились с письмом к правозащитникам после акции протеста в копейской колонии в Челябинской области в декабре прошлого года. Тогда в учреждении строгого режима прошла громкая акция против пыток и вымогательств. Мирный «бунт» заключенных, занявших крыши бараков с плакатами «Люди, помогите!», привлек внимание федеральных СМИ. В результате в отношении начальника ИК-6 было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — всего в СК поступило несколько сотен заявлений о вымогательствах.
В обращении брянских зэков, опубликованном на местном новостном портале Bryansk Today, они также рассказали о систематических избиениях и унижениях, которым подвергались несогласные с администрацией осужденные, и попросили о помощи." (с)
http://www.gazeta.ru/social/2013/06/14/5380209.shtml
Комментарии 9
Я прекрасно понимаю Вашу тему, надо менять в нашем обществе, если не всё, то многое, но как? И если быстро, то это революция со всеми вытекающими последствиями(лично я этого не хочу ни за какие обещания благ, даже неземных), если постепенно, то увы, это случиться не завтра и даже не послезавтра... Должны уйти поколения советских времен(хотя в те времена было много хорошего и есть что взять с собой) и времен бандитского капитализма 90-х(а вот с этого периода нам АБСОЛЮТНО ничего не нужно). И только тогда у нашего народа появится надежда, если конечно, к этому времени мы окончательно не угробим нашу Страну.
С уважением
Р.S. А про наружную рекламу было бы очень интересно послушать (мне с этой сферой деятельности не доводилось сталкиваться)
Китайцы тоже плохо... Впрочем, кто бы не пришёл он не будет заботиться о процветании нашего народа, все его действия будут направленына процветание своей страны и своего народа. Это как гадать, а что было бы если немцы выиграли Вторую мировую? Да ничего хорошего, так как Германия при Гитлере и нынешняя Германия - две разные страны. А Гитлер то предпологал массовое истребление славянских и других народов СССР на всей территории до Урала, Москву затопить, а на самом высоком месте поставить гигантский монумент немецкому солдату и даже гранит для этого привезли. И знаете на что он пошёл? Им облицовали всю Тверскую от центра до Пушкинской площади.
P.S. А что про рекламу то интересного? Всё обычно: производственная фирма, делали световые короба, баннеры, шдендеры, занимались установкойи высотной тоже(меня раз чуть не унесло с крыши многэтажки с баннером, когда вешали. Хотя я был менеджером отдела заказов, обычный продавец, который ведет фирму с момента заказа до приёма им готовой продукции, но на большые заказы выезжали все: менеджеры, производственники и монтажники - народу в фирме тогда было не много)
опять же, как там дела с наводнением в Германии?
Просто интересно, как же так данный погибший коллектор работал, что даже статью "вымогательство" за "взыскание" долга приплюсовали?