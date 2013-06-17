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Путин рассказал губернаторам о своем опыте работы в КГБ

17.06.2013 18:05 2 728 просмотров
(Я все ждал, когда же это произойдет то? И вот, наконец дождался!!!!)
«Глав всех российских регионов собрали в люксовом отеле в 25 км от Москвы на семинар «Современные технологии менеджмента (когда уже в этой стране начнут по-русски разговаривать?)». В течение трех дней ведущие мировые специалисты (в том числе, французские) будут читать губернаторам лекции по основам управления. Мероприятие посетил и Владимир Путин (куда же без НЕГО то?), который призвал руководителей регионов не разбегаться (а то вырвались, понимаешь из регионов. Хотца погулять, икорки с водочкой и девочками (девочками это пока – пока «французский опыт» не внедрен), а тут лекции нудные), а внимательно слушать лекторов.
Президент посетовал, что качество управления во многих областях России оставляет желать лучшего. Имеющие одинаковые стартовые условия (САМ то ОН понял, что сказал?) субъекты РФ добиваются различных результатов. — Разрешение на строительство в Сургуте занимает 150 дней, а в Твери 448, регистрация собственности в Калуге 4 дня, а в Якутии 60. Это никуда не годится, — заявил Владимир Путин.
Глава государства констатировал, что карьерное продвижение в органах госвласти часто зависит не от успехов, а близости к руководству (и не только в органах госвласти – везде такая же картина).
— Не учитывается мнение профессионального сообщества и граждан. Решение принимаются кулуарно (а зачастую и будуарно). Реальная работа подменяется мероприятиями, а нам нужны результаты, — отметил он (ОН!!!).
Путин озвучил известную всем истину (но с таким видом, как будто САМ её и «родил». Фото советую посмотреть к статье), что сильный глава региона будет принимать на работу квалифицированных специалистов, а человек, который сам чувствует себя не уверенно, будет подбирать себе подобных, и это негативно сказывается на работе.
Президент призвал губернаторов внимательно слушать ректоров (ректоров или лекторов?). Перед приездом главы государства перед главами регионов успели выступить Герман Греф и несколько зарубежных специалистов (интересно, Депардье был?). Один из них, например, объяснял, почему Apple завоевала рынок смартфонов, хотя Nokia вкладывала в разы больше средств на различные исследования (губернаторам ЭТО жизненно важно знать!!!).
— Прошу, отнеситесь серьезно, не удирайте отсюда. Я знаю у вас много хлопот, но сконцентрируйтесь — это полезно! (для лекторов, которым заоблачные гонорары за эти лекции заплатят) — еще раз обратился президент к губернаторам.
Владимир Путин вспомнил, как сам проходил курсы переподготовки.
— Когда я работал в известной организации (это какой именно?), у нас все жестко было: три-четыре года проработал — в Москву на переподготовку на год. Три-четыре года проработал в другом регионе мира опять назад в Москву, — рассказал он.
По мнению президента, такие курсы повышения квалификации надо возрождать (наряду со школьной формой, институтом прописки и «культом личности».» ©
http://news.rambler.ru/19576369/

Да ладно, все нам понятно, Владимир Владимирович. Ну ушла жена, ну с кем не бывает? Что теперь, на истребителе что ль летать? Надо собраться и работать, если так бились за кресло Президента, а не травить байки про свою «джеймсбондовщину» в КГБ. «И тут он на меня попер!!! Глаза во!!!!» ©. Вы бы еще про рыбу, пойманную Вами на рыбалки рассказали!!!! Работать надо, а не курсы повышения квалификации для казнокрадов и бюджетоосвоителей устраивать!!!! «Где посадки?» ©

Комментарии 2

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D посмотрим, что скажет Путин smile;)
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