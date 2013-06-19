Через четыре года тут будет город-сад?

«Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с активом «Единой России» Иркутской области заявил о том, что Байкальский целлюлюзно-бумажный комбинат будет закрыт, а всем сотрудникам будет предложена работа в туристско-рекреационной зоне, которую планируется создать в Байкальске (на уровне туземной обслуги для «западных партнеров»?).— Все решения принципиальные приняты правительством. И мы их будем исполнять. Обратной дороги нет, — заявил Медведев.Премьер отметил, что общий объем финансирования проекта, который включает остановку комбината и развитие региона, составляет порядка 40 млрд рублей, 26 млрд из которых будет выделено из федерального бюджета (а еще 14 откуда возьмутся, интересно мне знать? На сочинском шабаше сэкономят? Иль неужели от услуг легионера-обезъяна решил какой-то клуб футбольный отказаться?).По словам Медведева, план развития Байкальска должен быть готов уже к концу лета. » ©Ну ну. Опять «Нью-Васюки» будем строить? Или создадим свой центр «секс-туризма», причем инновационного, на Байкале? Зато вай-фай по всей поверхности Байкала будет….«Продукция Байкальского ЦБК необходима для создания высокочистой целлюлозы, которую можно получить используя большой объем чистой пресной воды (поэтому комбинат и расположен на Байкале). Используется в ракетно-космической отрасли (в том числе и оборонка). Вся истерика о закрытии комбината не из-за того, что кому-то стало жалко природу, а потому, что кто-то очень сильно хочет лишить оборонку сырья. К чему это приведет, догадайтесь сами.» ©В нашей стране догадаться что и к чему приведет уже давно никто не в состоянии. Особенно все эти «инновации» что «мудрецы» из Власти нам несут. «В некоторых случаях это лучший из методов, но вот чего никак не поймут эти методичные мудре¬цы (а ОНИ весьма и весьма уперты в своем невежестве. Опять же в данном случае слово мудрецы является лишь изящным эвфемизмом того наименования которое ОНИ своим мозгоубожеством и воинствующим скудоумием заслужили вполне справедливо): что лучший метод — не связывать себя никаким опреде¬ленным методом.» © как говаривал по этому поводу классик