Якунин уволен с поста главы РЖД по собственному желанию

"Владимир Якунин освобожден от должности главы РЖД, вместо него назначен первый вице-президент этой компании Александр Мишарин.
Об освобождении Якунина от должности сообщила пресс-служба правительства.
Мишарин находился на посту первого вице-президента РЖД с декабря 2012 года. Ранее он был первым заместителем министра путей сообщения России, а до этого — начальником Свердловской железной дороги.
Якунин был президентом ОАО «Российские железные дороги» с 14 июня 2005 года." (с)
http://news.rambler.ru/19676655/
что творится, что творится
Комментарии 5
Как установила ИТ-служба РИА Новости, сообщение, оформленное наподобие правительственного пресс-релиза и содержащее традиционные для таких документов элементы, в котором содержалась информация об отставке Якунина и якобы назначении вместо него первого вице-президента РЖД Александра Мишарина, пришло с IP-адреса, не совпадающего с адресом аппарата правительства.
Поддельное сообщение неизвестные разослали около 20:00 мск среды, и уже вскоре не нашедшая подтверждения новость о кадровых перестановках стала одной из главных тем в ключевых российских СМИ." http://news.rambler.ru/19676788/
фондовый рынокакции РЖД