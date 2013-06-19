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Якунин уволен с поста главы РЖД по собственному желанию

19.06.2013 21:09 5 747 просмотров
"Владимир Якунин освобожден от должности главы РЖД, вместо него назначен первый вице-президент этой компании Александр Мишарин.

Об освобождении Якунина от должности сообщила пресс-служба правительства.

Мишарин находился на посту первого вице-президента РЖД с декабря 2012 года. Ранее он был первым заместителем министра путей сообщения России, а до этого — начальником Свердловской железной дороги.

Якунин был президентом ОАО «Российские железные дороги» с 14 июня 2005 года." (с)
http://news.rambler.ru/19676655/
smile:D что творится, что творится

Комментарии 5

Vlad3256  (Vlad3256)
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когда мы сегодня с товарищем Андреем прикидывали, кто уволится следующим, версия Якунина даже не возникала.... smile:scratch:
Mephistophilus  (Desperado17)
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Мишарин прям не может без РЖД, был губернатором-не понравилось-потянуло в родные пенаты
Vlad3256  (Vlad3256)
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"Информацию о якобы имевшей место отставке президента РЖД Владимира Якунина, разосланную в среду вечером неизвестными лицами от имени правительственной пресс-службы, распространили все российские информагентства и другие крупнейшие СМИ, включая основные ТВ-каналы.

Как установила ИТ-служба РИА Новости, сообщение, оформленное наподобие правительственного пресс-релиза и содержащее традиционные для таких документов элементы, в котором содержалась информация об отставке Якунина и якобы назначении вместо него первого вице-президента РЖД Александра Мишарина, пришло с IP-адреса, не совпадающего с адресом аппарата правительства.

Поддельное сообщение неизвестные разослали около 20:00 мск среды, и уже вскоре не нашедшая подтверждения новость о кадровых перестановках стала одной из главных тем в ключевых российских СМИ." http://news.rambler.ru/19676788/ smile:rofl: smile:rofl: smile:rofl: smile:rofl: smile:rofl:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Кто то решил обрушить фондовый рынок акции РЖД smile:rofl: smile:rofl: smile:D smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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меня аналогичные мысли посетили smile:-X
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