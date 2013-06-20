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Депардье как католик….

20.06.2013 17:31 29 738 просмотров
«В среду, 12 июня, папа римский Франциск признал, что в Ватикане присутствует гей-лобби (подарок к «Дню независимости» какой!!!Да и сам день независимости какой-то странный, как и большинство свежероссийских праздников. Может этот день тоже кто-то лоббирует????). Таким образом, понтифик фактически подтвердил слухи о существовании неких религиозных группировок, объединенных нетрадиционной сексуальной ориентацией (правомерно ли тут говорить о религиозных группировках? Может правомочнее говорить о гей-группировках, мимикрирующих под религиозные?).

"В Курии есть святые люди, но есть также поток коррупции (бытовой?). Гей-лобби тоже присутствует, это правда (И там ОНИ!!!!). Мы должны посмотреть, что тут можно сделать", — заявил священнослужитель (чем-то мне эта речь неуловимо знакома…Где-то я такое уже слышал….).

По словам представителей Ватикана, встреча, на которой Франциск произнес эти слова, проходила в частном формате и не была публичной (без галстуков и сутан smile;-)). Это значит, что нельзя наверняка утверждать, что понтифик действительно говорил что-то подобное, отмечает телеканал "Россия 24".

Слухи о священниках-геях в лоне католической церкви появились еще в декабре 2012 года (ну не знаю, не знаю – я гораздо раньше это слышал). Итальянская пресса рассказывала о 300-страничном докладе, который представили предшественнику Франциска – Бенедикту XVI.

Он (ОН?) проливал свет на коррупцию в стенах католической церкви (прям аллюзии с Люцифером какие-то). В частности, речь в нем шла о шантаже высших сановников Ватикана, уличенных в гомосексуализме. Многие эксперты (эксперты в какой области, хотелось бы уточнить?) предполагают, что этот скандал способствовал отречению Бенедикта.» ©
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1094002&cid=9

Комментарии 29

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А фотки есть?
ЗЫ а то народ интересуется!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:puke: у меня фото такого характера не имеется
рекомендую к экспертам обратиться smile8)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Список, входящих в гей-лобби, в студию!)))
Народ должен знать героев в лицо (да и не только в лицо) !)))
ЗЫ А Жопардье тут причем?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Опять же, как я слышал "Распутин" с Его участием запланирован на победу на Московском кинофестивале smile:puke:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Распутин же вроде как православный был! А играет католик! И куда только РПЦ и правительство смотрют!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
известно куда. На Кипр smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Туда уже поздно смотреть!(
Уж давно отцвели все оффшоры в Кипру!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
тогда на Кармановы острова и Швейцарию smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Кармановы - верно подмечено!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X а ОН еще и с друидами путался smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Папа Римский?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Абеликс ну или Астерикс - я ИХ путаю smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не критично! Они сами знают кто они!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o как при чем? католик же smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть данные, что он не той ориентации, которую бы хотелось?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:stop: мне ЕГО ни в какой ориентации не хотелось smile:puke:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Он олицетворяет закрома Родины!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
у НЕГО Родины больше нет. продал ОН её smile:bonk:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Зато будет сразу семь штук!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
поясните. Не могу угнаться за Вашей мыслью smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Семь Родин у него будет!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Это я понял. Просто откуда 7? Огласите весь список, пожалуйста smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вроде как еще Хорватия!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
может Черногория? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Может еще в Северной Корее его усыновят?!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
В Северной Корее после усыновления могут и схарчить с таком то животом.... smile:crazy:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Такого на долго хватит!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Так и корейцев то немало. Надолго не хватит smile:crazy:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Если на всех - то на пол-укуса!))
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