Депардье как католик….

«В среду, 12 июня, папа римский Франциск признал, что в Ватикане присутствует гей-лобби (подарок к «Дню независимости» какой!!!Да и сам день независимости какой-то странный, как и большинство свежероссийских праздников. Может этот день тоже кто-то лоббирует????). Таким образом, понтифик фактически подтвердил слухи о существовании неких религиозных группировок, объединенных нетрадиционной сексуальной ориентацией (правомерно ли тут говорить о религиозных группировках? Может правомочнее говорить о гей-группировках, мимикрирующих под религиозные?)."В Курии есть святые люди, но есть также поток коррупции (бытовой?). Гей-лобби тоже присутствует, это правда (И там ОНИ!!!!). Мы должны посмотреть, что тут можно сделать", — заявил священнослужитель (чем-то мне эта речь неуловимо знакома…Где-то я такое уже слышал….).По словам представителей Ватикана, встреча, на которой Франциск произнес эти слова, проходила в частном формате и не была публичной (без галстуков и сутан). Это значит, что нельзя наверняка утверждать, что понтифик действительно говорил что-то подобное, отмечает телеканал "Россия 24".Слухи о священниках-геях в лоне католической церкви появились еще в декабре 2012 года (ну не знаю, не знаю – я гораздо раньше это слышал). Итальянская пресса рассказывала о 300-страничном докладе, который представили предшественнику Франциска – Бенедикту XVI.Он (ОН?) проливал свет на коррупцию в стенах католической церкви (прям аллюзии с Люцифером какие-то). В частности, речь в нем шла о шантаже высших сановников Ватикана, уличенных в гомосексуализме. Многие эксперты (эксперты в какой области, хотелось бы уточнить?) предполагают, что этот скандал способствовал отречению Бенедикта.» ©