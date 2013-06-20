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Якунин намерен найти виновных (или "Империя наносит ответный удар-IV")

20.06.2013 18:18 8 645 просмотров
"Глава корпорации «Российские железные дороги» Владимир Якунин заявил, что принял «дозу озверина» и намерен найти авторов сообщения об его отставке, разосланного по российским СМИ. Сообщалось, что Якунина сменит его заместитель, бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

Якунин уже потребовал ужесточить наказание за киберпреступления: именно так решила трактовать пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова происшествие, всколыхнувшее политические круги России вечером в среду.

Все информационные агентства и телеканалы, получившие с официального адреса электронной почты правительства пресс-релиз с сообщением, что Дмитрий Медведев уволил Якунина, поверили ему и распространили срочные «молнии».

Как заявил Якунин агентству Прайм, инцидент не скажется на его рабочих отношениях с первым вице-президентом компании Мишариным, которого неизвестные злоумышленники «назначили» на его должность.

«Я подбираю людей, в том числе, по принципу готовности занять самые высокие посты в компании», — заявил глава РЖД.

Неизвестный IP-адрес

«Пресс-служба ОАО „РЖД“ официально заявляет, что распространенная в СМИ информация о кадровых перестановках в компании не соответствует действительности», — говорится на официальном сайте компании.

Сообщение, оформленное наподобие правительственного пресс-релиза и содержавшее традиционные для таких документов элементы, как сообщает РИА Новости, пришло с IP-адреса, не совпадающего с адресом аппарата правительства.

В пресс-службе правительства России в среду вечером опровергли данные об отставке Якунина, но не смогли объяснить происхождение этих сообщений.

Позже пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что к установлению источника происхождения информации о якобы отставке Якунина подключены специалисты Федеральной службы охраны и Федеральной службы безопасности.

Юристы, опрошенные Российским агентством правовой и судебной информации, полагают, что привлечь к уголовной и даже гражданско-правовой ответственности злоумышленников, разославших ложное сообщение, будет проблематично.

Ирония Путина

20 июня Владимир Якунин провел несколько встреч в рамках Петербургского экономического форума, заключив соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и «Внешэкономбанком».

Как сообщает официальный сайт РЖД, договор с ЕБРР направлен на сотрудничество в области модернизации железнодорожной инфраструктуры, в том числе на возможность финансирования Европейским банком ряда проектов компании, а ВЭБ станет партнером РЖД по совместной реализации экспортных и инвестиционных проектов за рубежом.

Якунин, по словам пресс-секретаря главы РЖД Александра Пиркова, во время рассылки сообщений о его «отставке» находился на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам Владимира Якунина, которого цитирует Forbes, Путин, как и он, отнесся к этой новости с иронией, сказав: «Какое счастье тебе привалило!».

Якунин, известный своей многолетней близкой дружбой с Владимиром Путиным, был назначен президентом РЖД по предложению российского президента в 2005 году. В 2011 году срок контракта Якунина был продлен еще на четыре года.

Иск к Доренко

В начале июня большой резонанс в российской блогосфере вызвала публикация в «Живом журнале» Алексея Навального серии фотографий внешнего облика и интерьеров поместья в Подмосковье, которое, по утверждениям блогеров, имеет непосредственное отношение к главе РЖД.

В январе Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главному редактору «Русской службы новостей» Сергею Доренко за критику в адрес РЖД, прозвучавшую в утреннем эфире радиостанции 14 ноября 2012 года.

Доренко утверждал, что Якунин сделал потенциально прибыльную корпорацию «нищей», отдавая выгодные контракты «всевозможным левым компаниям», и предположил также, что Якунина ждет отставка и уголовное преследование вслед за экс-министром обороны России Анатолием Сердюковым.

Иск Якунина был зарегистрирован в Кунцевском районном суде Москвы 17 января, а накануне, в один день с рассылкой сообщения об «отставке» Якунина, Сергею Доренко вручили повестку в суд на заседание, которое состоится 1 июля. Старший участковый уполномоченный по району Хорошево-Мневники Андрей Левчук доставил повестку Доренко прямо в студию во время эфира." (с) http://news.rambler.ru/19676788/ smile:nightmare:

Комментарии 8

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Так развал железнодорожного пассажирского и пригородного сообщения продолжается. Исчезают пригородные маршруты, исчезают пассажирские маршруты, вообще, железные дороги исчезают.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
зато появляются поезда-призраки smile:nightmare:
XIIX  (XIIX)
#
А не появятся ли вместе с этими поездами и пассажиры-призраки? smile:nightmare:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) меня больше контролеры-призраки пугают.... smile:nightmare:
К  (shlomo_chavez)
#
Владимир, почему в своей записи вы не отразили поедание глухаря? smile:notiam:
На мой взгляд это существенный момент smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
вот если бы ОН при этом подавился, тогда бы момент был существенным
или если бы ел ананасы под рябчика smile:vnature:
К  (shlomo_chavez)
#
Владимир, тут еще такой момент. Оказывается, сезоны охоты на глухаря варьируются датами в зависимости от региона добычи дичи. Искусственно выращенные птЫцы подаваемые к столу почему-то на ум не идут. Мысль шальную улавливаете? smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X понял, понял. Мысль весьм аи весьма. Это не мысль, а просто smile@=
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