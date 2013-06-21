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Фантомас разбушевался….

21.06.2013 18:50 22 735 просмотров
«Жерар Депардье лишен водительских прав и приговорен к выплате штрафа в размере 4 тысяч евро

ПАРИЖ, 21 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Баранов/. За езду в нетрезвом виде лишен водительских прав знаменитый французский киноактер (и не менее знаменитый «западный партнер») Жерар Депардье. Соответствующее решение вынес сегодня Исправительный суд Парижа.
Депардье также предстоит выплатить штраф в размере 4 тыс евро.» © http://www.tassural.ru/lentanews/zherar_deparde_lishen_voditelskikh_prav_i_prigo­voren_k_vyplate_shtrafa_v_razmere_4_tysyach_evro.html
Ну что ж – лиха беда-начало. Сначала права и 4 штуки, а потом, глядишь и на гильотину попадет (или что там у них во Франции). В нашей гнилой стране нет справедливости, так хоть французы пускай покарают предателя.
Р.S. Фантомас в данном контексте является изящным эвфемизмом для Жерара….

Комментарии 22

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Кровожадный!))
Пусть лучше орденом Почетного легиона наградят!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D ЕГО скорее у нас наградят
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Орденом сутолого!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
с закруткой на спине? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Конечно!)) За особые заслуги!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
За особые заслуги перед "восточным партнером"? smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да и не только перед ним!))
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
На Московском кинофестивале может получить какую-нибудь награду за Распутина.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Обязательно дадут!)))
ЗЫ думаю уже проплачено
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: конечно проплачено. Из наших с Вами денег проплачено smile:wall:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А с какого бы?!((
XIIX  (XIIX)
#
Владимир, а мне вот что интересно: Вы против Депардье или всех французов? Допустим, что к нам приехал не Депардье, а Бельмондо? Или Мирей Матье?
А если бы вообще сзр МакКартни? Или Бред Пит? Или Анджелина Джоли?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А почему не английская королева?)))
XIIX  (XIIX)
#
Потому что Она не оставит своих подданных. smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ок с королевой разобрались! Кто там по списку остался?
Бред с Анджелиной - им некогда, они детей воспитывают в перерывах между съемками!))
Пол на гастролях до вперед ногами - последний чес!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o ОНА же вроде померла по весне
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Королева?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну да. я по радио про ЕЁ похороны слыщал smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это про какую?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а какая там была последний раз? по весне хоронили smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Я не против французов, ибо я не шовинист. Просто мне противна сволочь любой национальности, напакостившая в своей стране (или просто не желающая платить на Родине налоги - не суть важно) и скрывающаяся в моей стране, при этом в моей стране принимаемая так, как будто эта страна принадлежит ей. Если власть под любого "звездного" паразита готова лечь, то значит у нас власть рабов smile:pardon:
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