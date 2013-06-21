Фантомас разбушевался….

ПАРИЖ, 21 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Баранов/. За езду в нетрезвом виде лишен водительских прав знаменитый французский киноактер (и не менее знаменитый «западный партнер») Жерар Депардье. Соответствующее решение вынес сегодня Исправительный суд Парижа.
Депардье также предстоит выплатить штраф в размере 4 тыс евро.» © http://www.tassural.ru/lentanews/zherar_deparde_lishen_voditelskikh_prav_i_prigo
Ну что ж – лиха беда-начало. Сначала права и 4 штуки, а потом, глядишь и на гильотину попадет (или что там у них во Франции). В нашей гнилой стране нет справедливости, так хоть французы пускай покарают предателя.
Р.S. Фантомас в данном контексте является изящным эвфемизмом для Жерара….
Комментарии 22
Пусть лучше орденом Почетного легиона наградят!)))
ЗЫ думаю уже проплачено
А если бы вообще сзр МакКартни? Или Бред Пит? Или Анджелина Джоли?
Бред с Анджелиной - им некогда, они детей воспитывают в перерывах между съемками!))
Пол на гастролях до вперед ногами - последний чес!