"Фронтовик" выбрал….

Попалась мне на глаза в газете нашей местной статья одна - решил привести (почти полностью) дабы передать дух нашей (точнее не совсем нашей, более того совсем не нашей, а практически «идущей вместе» молодежи). Комментарии в скобках, как всегда мои. «В тройке делегатов от Брянской области на съезде Общероссийского народного фронта был….22-летний молодей человек принял участие в знаковом для страны событии (это каком и для какой страны, интересно бы мне было знать?), и нам показалось любопытным побеседовать с парнем (ну ну - на фоне внедрения «французского опыта» я бы поостерегся ЕГО так классифицировать. Особенно учитывая ЕГО политическую «платформу»), узнать, какую жизненную позицию он (однозначно, что он – ОН!!!) занимает.- Ты себя считаешь общественником?- В университет, когда учился на очном отделении, был профоргом группы (факт многоговорящий). Доводилось и охранять общественный порядок. На вокзале. Когда была угроза террористических актов, добровольцы патрулировали вокзалы столицы. (мне вот интересно, учитывая 22 возраст, когда же это ОН успел спасти столицу от террористов? Или ОН от «оппозиционеров» спасал?) На помощь приглашали ребят из регионов. Я ездил. (а еще во время последних выборов на организацию ликований по поводу избрания любимого Президента приглашали «ребят из регионов»). Пару лет назад принимал участие в акции «Белые фартуки». (это оказывается вовсе не ролевые игры с участием псевдошкольниц для властьимеющих, как можно подумать из названия). Митинг в столице собрал тогда почти 50 тысяч человек и был направлен на борьбу с коррупцией. …Целью акции было создать механизм, который бы позволил предавать огласке все факты коррупции (за последнее время полно фактов придали огласке. И что? Хоть кого-то посадили?) и тем самым побуждать местные власти решать эти проблемы (значит на федеральном уровне коррупции дан «зеленый свет», это только «бытовую» на местном уровне надо искоренить?).- А разве получилось?-Пока нет. Но это не значит, что такое невозможно в принципе. (конечно не значит. При Иосифе Виссарионовиче и без фактов «предавания огласке» успешно с коррупцией боролись. А «батько» Лукашенко и сейчас успешно с ней борется).- «Народный фронт» объединил тысячи людей. Состоялся съезд. Но многим по-прежнему непонятно, какие цели ставит перед собой это движение.- «Народный фронт» существует уже два года. Съезд же придал движению солидности (комментировать этот перл цензурно не имею возможности). Оно обрело устав, декларацию, манифест (а до этого ОНИ как же были? Просто стадо?)…. Мы выбрали центральный штаб, который будет заниматься вопросами, касающимися всех регионов (поделили, в общем страну, кому и где грабить), определили лидера. Им стал Владимир Владимирович Путин (так это ОН придал движению «солидности», а вовсе не устав и манифест).- Кандидату больше не было? (Можно подумать у нас в стране есть другие кандидатуры, наивный какой-то вопрос, право слово).- Он (ОН) спросил: «Кто будет главным?». Все дружно и ответил: «Вы!» («Кто будет главным, бандерлоги?» «Тыыыыыыы, Каааааааа!!!»). Мне же предложили войти в региональный штаб, что, честно говоря порадовало (еще бы не порадовало).- Признаюсь, сложно пока понять, чем именно будет заниматься «Фронт»… (известно чем – демагогией и очковтирательством).- Он призван объединять разные политические и общественные силы вокруг ключевых долгосрочных приоритетов развития страны (грабить остатки и выводить средства за рубеж?); выстраивать эффективное сотрудничество между власть и обществом (а зачем между Властью и обществом вообще нужен какой-то посредник?); вовлекать в общественно-политическую жизнь гражданских активистов, которые ведут реальную работу (бред, в общем).»©В общем там и дальше такой же пафосный горячечный бред. По этому поводу хорошо подходит цитата «Шаровидные облака — брызги мозгов подземных гиган¬тов-академиков, вздумавших думать своей головой — рву¬щихся из-под гнета подземных догм. Но облака и мозги в ос¬нове своей едины — схватка скоро растворилась в сплошном тумане. Вулкан и мыслители порождают тьму.» ©Ну и напоследок финал сего опуса: «- Ты «фронтовик» по убеждению или по стечению обстоятельств? Каких политических взглядов придерживаешься?- Мне нравится позиция движения, о котором мы с вами говорим (т.е. «политическая проституция» ©).- Мне кажется, ты ушел от ответа…(а чего еще ожидать от демагога?)- «Народный фронт» - надполитическая организация. И он будет защищать интересы народа (какого?), а не какой-то конкретной партии. А вообще я поддерживаю Путина. Не зря же голосовал за него (НЕГО!!!). Доверяю. (в общем, «За Родину, за Путина!!!Ура!!!!!)» ©