Вход
Профиль Блог Лента Активность

Об опыте борьбы с паразитами

23.06.2013 09:02 10 909 просмотров
Как человек, пишущий о паразитах, в частности и паразитологии в целом, не могу не поделиться опытом борьбы с оными созданиями, организм наш населяющими. Особенно на фоне равенства всех паразитов перед законом smile;-). Несколько лет назад, совместно с примкнувшими сотрудниками, провел опыт по травле паразитов печеночных (описторхи, лямблии, токсакароз и прочая нечисть чиновноподобная) надежным народным средством (тут на правах рекламы smile;-) ) – липовой золой. Можно и осиновую золу применять, но она, в отличии от липовой горькая. Схема антипаразитарной процедуры сей такова: первые три дня утром и вечером съедать по 1 ч. л. золы и запивать половиной стакана теплого молока. Хотя можно и без молока – я ввиду отсутствия оного запивал просто теплой водой. На четвертый день принять 1 ч. л. золы и пол стакана теплого молока только утром. С вечера четвертого дня нужно пить настойку листа брусники: 1 ст. л. листа брусники на стакан кипятка, принимать по пол стакана за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Лист брусники нужно пить в течение 2 недель. Затем повторяем так же. 7 ч.л. золы за 4 дня и две недели брусничный лист потом. Помогает отлично. Во всяком случае, никто не жаловался smile;-). Одна сотрудница даже уверяла, что чувствовала как в печении лямблии начали бесноваться (навроде мячепинов на поле или дармоедов на Сочинском шабаше). Опять же какой удар по фармацевтическим корпорациям – 14 чайных ложек золы и 150 – 200 грамм брусничного листа стоят несравнимо дешевле чем любой из множества препаратов, протравливающих описторхов, лямблии и т д. по отдельности. Вот интересно, в масштабе страны если проводить такую процедуру, то чем золу заменить надо?
Ну и напоследок, по традиции цитата про заезжих паразитов, стремящихся окончательно загадить и испоганить мою страну своим присутствием на территории оной. «Или, возможно, самые отсталые из них почувствовали себя здесь как дома и решили задержаться или даже остаться на¬всегда. Я представляю этих ребят отбросами своего общества; конечно, они скрывают свое происхождение; выглядят, может быть, чуточку иностранцами; их притягивает варварство, дав¬но отринутое их собственной расой. Чувство, которое време¬нами манит на нашу Землю, представляется мне сродни желанию, возникающему временами у многих из нас, отправиться на острова Южных морей и вести жизнь дикарей. Отверженные, перенесенные на эту Землю не предадутся — кроме совсем уж отсталых — тому, что мы называем порока¬ми, а, скорее, тому, что в их прогрессивном обществе считает¬ся неприличным или по крайней мере непечатным. Они по¬грязнут в нашей религии... Они, утратив всякое чувство при¬личия, станут профессорами колледжей. Падению стоит только начаться, а там покатишься. Они кончат тем, что ста¬нут членами Госдумы….» ©

Комментарии 10

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А врачи что говорят?)))
Егор  (Егор 1964)
#
Можно ещё классическую(полынь, гвоздика, нуксен) или русскую(полынь, гвоздика, пижма)
тройчатку и для внутренних паразитов и для внешних.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Полынную настойку на спирте?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:achtung: для "внешних" паразитов рекомендую осиновый кол smile:yes!!!:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: А вот Вас, как врача, и послушаем smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Я за клизму!)))
Егор  (Егор 1964)
#
Прочитал и захотелось имбирной.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:drink: ?
Егор  (Егор 1964)
#
Имбирь ещё одна классная штука против паразитов. Имбирную настойку же в эпоху застоя многие
паразиты не ценили, ругали всячески, а на мои студенческие шиши в самый раз было.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
попробуем, попробуем smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения