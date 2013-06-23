Об опыте борьбы с паразитами

Как человек, пишущий о паразитах, в частности и паразитологии в целом, не могу не поделиться опытом борьбы с оными созданиями, организм наш населяющими. Особенно на фоне равенства всех паразитов перед законом. Несколько лет назад, совместно с примкнувшими сотрудниками, провел опыт по травле паразитов печеночных (описторхи, лямблии, токсакароз и прочая нечисть чиновноподобная) надежным народным средством (тут на правах рекламы) – липовой золой. Можно и осиновую золу применять, но она, в отличии от липовой горькая. Схема антипаразитарной процедуры сей такова: первые три дня утром и вечером съедать по 1 ч. л. золы и запивать половиной стакана теплого молока. Хотя можно и без молока – я ввиду отсутствия оного запивал просто теплой водой. На четвертый день принять 1 ч. л. золы и пол стакана теплого молока только утром. С вечера четвертого дня нужно пить настойку листа брусники: 1 ст. л. листа брусники на стакан кипятка, принимать по пол стакана за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Лист брусники нужно пить в течение 2 недель. Затем повторяем так же. 7 ч.л. золы за 4 дня и две недели брусничный лист потом. Помогает отлично. Во всяком случае, никто не жаловался. Одна сотрудница даже уверяла, что чувствовала как в печении лямблии начали бесноваться (навроде мячепинов на поле или дармоедов на Сочинском шабаше). Опять же какой удар по фармацевтическим корпорациям – 14 чайных ложек золы и 150 – 200 грамм брусничного листа стоят несравнимо дешевле чем любой из множества препаратов, протравливающих описторхов, лямблии и т д. по отдельности. Вот интересно, в масштабе страны если проводить такую процедуру, то чем золу заменить надо?Ну и напоследок, по традиции цитата про заезжих паразитов, стремящихся окончательно загадить и испоганить мою страну своим присутствием на территории оной. «Или, возможно, самые отсталые из них почувствовали себя здесь как дома и решили задержаться или даже остаться на¬всегда. Я представляю этих ребят отбросами своего общества; конечно, они скрывают свое происхождение; выглядят, может быть, чуточку иностранцами; их притягивает варварство, дав¬но отринутое их собственной расой. Чувство, которое време¬нами манит на нашу Землю, представляется мне сродни желанию, возникающему временами у многих из нас, отправиться на острова Южных морей и вести жизнь дикарей. Отверженные, перенесенные на эту Землю не предадутся — кроме совсем уж отсталых — тому, что мы называем порока¬ми, а, скорее, тому, что в их прогрессивном обществе считает¬ся неприличным или по крайней мере непечатным. Они по¬грязнут в нашей религии... Они, утратив всякое чувство при¬личия, станут профессорами колледжей. Падению стоит только начаться, а там покатишься. Они кончат тем, что ста¬нут членами Госдумы….» ©