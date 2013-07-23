«В последнее время мы сталкиваемся с огромными искушениями (вона даже как!!!), когда в ряде стран выбор в пользу греха утверждается и оправдывается законом (огласите весь список, пожалуйста), а те, кто, поступая по совести, борется с такими навязанными меньшинством законами, подвергаются репрессиям (примеров тому ни счесть). Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны делать все для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства, потому что это означает, что народ вступает на путь самоуничтожения (какое отношение народ на «просторах Святой Руси» имеет к утверждению законов Государства, хотелось бы мне знать? А уж Власть, законы принимающая, а иногда даже и применяющая, по определению находится на пути самоуничтожения)», — сказал патриарх.» © http://taini-zvezd.ru/public/patriarh_kirill_odnopolye_braki_priblizhayut_konec
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