«По его словам, сегодня колоссальные силы направлены на то, «чтобы убедить всех нас в том, что единственной ценностью является свобода выбора, и никто не имеет права посягать на эту ценность, даже когда человек выбирает зло (к, примеру, идет чиновником «служить»), даже когда человек выбирает социально опасное поведение (Родину из-за налогового бремени продает, как пример), — если только не нарушаются нормы гражданского закона (а закон у нас воистину как дышло….)». Однако, заметил патриарх Кирилл, не секрет, «как легко обойти все эти нормы (при наличии денежных средств и связей эти самые нормы можно даже и не замечать – как это и делает многочисленная кровососущая, по своей сути, гомоэлита)», передает NEWSru.com со ссылкой на «Интерфакс» (нашли, на кого ссылаться smile;-)).

«В последнее время мы сталкиваемся с огромными искушениями (вона даже как!!!), когда в ряде стран выбор в пользу греха утверждается и оправдывается законом (огласите весь список, пожалуйста), а те, кто, поступая по совести, борется с такими навязанными меньшинством законами, подвергаются репрессиям (примеров тому ни счесть). Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны делать все для того, чтобы на пространствах Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства, потому что это означает, что народ вступает на путь самоуничтожения (какое отношение народ на «просторах Святой Руси» имеет к утверждению законов Государства, хотелось бы мне знать? А уж Власть, законы принимающая, а иногда даже и применяющая, по определению находится на пути самоуничтожения)», — сказал патриарх.» © http://taini-zvezd.ru/public/patriarh_kirill_odnopolye_braki_priblizhayut_konec­_sveta/