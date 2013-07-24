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О голубой крови

24.07.2013 20:28 8 597 просмотров
«Герцогиня Кембриджская вместе с новорожденным сыном покинули больницу Святой Марии, в которой родился ребенок. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру сына вечером во вторник, 23 июля 2013 года, спустя сутки после рождения мальчика. Королевская пара вышла на крыльцо больницы и позволила журналистам сделать первые фото сына принца Уильяма.
Во время общения с журналистами у дверей больницы принц Уильям сообщил, что он стал отцом «довольно тяжелого» ребенка (ну когда ничего тяжелее стакана не поднимаешь тогда и 4 килограмма тяжелыми покажутся;-) ). «У него прекрасные легкие, это точно, это крупный мальчик» (ничего себе ОН выводы делает. Тут даже прокомментировать трудно. Видать у паразитов «голубых кровей» своё видение анатомии), - цитирует принца BBC. По его словам, пока что малышу еще не выбрали имя, однако они с Кейт работают над этим (если больше не над чем работать, пускай хоть над этим «работают». Вообще от урожденного паразита когда слышишь слово работа, то просто коробит).
Кейт Миддлтон, говоря о рождении сына, сказала, что считает происходящее «особым моментом». «Думаю, каждый родитель поймет, что мы сейчас переживаем», - сказала герцогиня журналистам (особенно «родитель 1» и «родитель 2» по новой французской классификации поймут этот момент smile;-) Там в свое время не «дозачистили» Бурбонов и вот к чему это привело). Принц Уильям в свою очередь добавил, что впервые в жизни сменил ребенку пеленки (ну хоть не пол сменил и то благо. Хотя все еще впереди. Особенно если вспомнить все примеры вырождения монархов Европы. И если посмотреть тенденции которые сейчас в Европе).
Принц Уильям в будущем пообещал рассказать сыну о его «нерасторопности», из-за которой журналистам пришлось ждать появления ребенка на свет около трех недель, дежуря у больницы (бедные бедные «акулы пера»). «Теперь вы можете вернуться к нормальной жизни (журналисты? К нормальной? А что есть норма для людей подсматривающих и копающихся в грязном белье), а мы - отвезти его домой», - сказал принц на прощание.
Принц Уильям сел за руль машины и счастливые родители отправились домой - в Кенсингтонский дворец (как бродяг и бездомных в англии вешали уже все позабыли. А тут иш ты – во дворце соизволят проживать).
Ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился 22 июля в Лондоне. Вес мальчика при рождении составил 3,8 кг. Малыш, еще не имея имени, получил титул принца Кембриджского. Он стал третьим в очереди (паразитом) на британский престол после отца Уильяма и дедушки Чарльза.» © http://www.mr7.ru/articles/88159/
Мне непонятна вот эта восторженная шумиха по поводу прибавления в семействе королевском, если все люди от рождения равны и обладают одинаковыми правами? А эти финансовые паразиты даже монету выпустили к этому «событию». Впрочем, англичане завсегда были врагами остального человечества. «империя над которой никогда не заходит солнце», «бремя белого человека» и прочий шовинистический бред. А шумиха по поводу смерти принцессы Дианы? Ну подумаешь женщина легкого поведения (это мягко говоря) погибла в автокатастрофе. Что тут такого? Если посмотреть сколько в мире ежедневно автокатастроф с летальным исходом происходит, то по статистике можно даже прикинуть сколько гибнет этих самых «легкого поведения». Чего же культ то из этого устраивать? Цветы и игрушки носить туда? Когда уже человечество эти рабские отрыжки уже задавит в себе? По какому праву какие-то уроды только из-за того что родились в нужной семье обладают большими правами чем все прочие? Или у юсовцев преклонение перед недотыкомками королевских кровей взять. А еще эта клоунада с возрождением дворянских родов есть. Как правило, «славные дела» предков вспоминают никчемные неудачники, которые сами ничего в этой жизни добиться не могут. Вот и тешат себя иллюзиями о своем «высоком происхождении». Не пора ли вспомнить историю? Как говаривал классик:
«Если вы позабыли это,
Мы напомним вам, недоноскам,
Как Марии-Антуанетты
Голова скакала по доскам!» © как сочно сказано то smile;-)

Комментарии 8

XIIX  (XIIX)
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Помягше, помягше надо быть. Ну родился и родился, а Вы то что к этой шумихе присоединяетесь? Мне по барабану, у меня своя прицесса чуть более года от роду, но если бы даже её не было, мне всё равно фиолетово до этой коронованной пары. smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: да я не к шумихе. просто убивает, когда кто-то по праву рождения считается лучше других smile:wall: если я сирота, так что я хуже прЫнца что ли? smile:cry:
XIIX  (XIIX)
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Да нет, не хуже, может и лучше, только в отличии от принца Вам это придётся доказать - вот и вся разница, а вот сможете ли это уже другой вопрос. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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прЫнцу доказывать??? smile:o да ну. ОН уже счас почти 4 кг, а подрастет - сотни полторы будет smile:vnature: плюс у него гвардейцы в папахах и с ружьями smile:achtung:
XIIX  (XIIX)
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А что, разве только прЫнц требует у Вас доказательств? А окружающие уже признали Ваше превосходство? ... smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D вспомнилась книга "Как управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров"....
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Убивает не просто шумиха, а шумиха в НАШИХ сми. Казалось бы, какое нам дело до их свадеб, разводов, рождений. Мы их и знать не знали. Но нам идет навязывание этого западного образа жизни.
Vlad3256  (Vlad3256)
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зато у нас как чудненько было после того как РОмановых убрали. целых 70 лет народу было хорошо smile:omg:
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