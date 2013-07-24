Алкоголь – зло (О девиациях алкогольного потребления)

Вы обязательно должны знать, что это такое, если только вас не взрастила стая волков в диких джунглях. Для начала цитата: "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют." © (источник, как мне думается, указывать не надо . )Теперь по теме, а конкретнее о девиациях потребления алкогольной продукции и последствиях оного. Вот, к примеру, Плейшнер самогон на фикусах и кактусах домашних настаивал - текилу таким образом делал. Жаль, что закусывать кактусами ОН при этом не научился – на это стоило бы посмотреть. а еще ОН на полыни самогон настаивал -абсент самодельный бодяжил. Говорил, что практически как настоящий получается. Даже галлюцинации такие же практически. Хотя, как мне кажется у НЕГО и без подобного «продукта» с галлюцинациями все было в норме. Естественно, в той норме, которая является нормой для пациентов психиатрических учреждений закрытого типа. Про персонажа по кличке Урфин, настаивающего самогон на дубовых опилках и мечтающего о власти над миром я уже писал (см. пост «Волшебная сила искусства»). Или вот еще есть индивидуумы, которые после потребления энного количества «огненной воды», творят вещи нормальному, а уж тем более трезвому, уму непонятные. Даже более того, невообразимые. К примеру, уже упоминавшийся Плейшнер находясь однажды в состоянии алкогольного опьянения (хотя сам ОН такие состояния называл состояниями «алкогольного озарения» ©), демонстрировал неискушенной публике явление левитации. Разве самый трезвый праведник, либо самый праведный трезвенник, либо йог, отринувший мирские соблазны, способны на такое? Сомневаюсь я как-то, честно сказать. Или вот персонаж, известный как Старик Бу, после потребления спиртосодержащей жидкости возомнил себя богом Аданосом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Начал ездить по диким местам, заряжаясь некоей «силой», бегать по ночам с диким хохотом и вообще вести крайне подозрительный образ жизни. А эта набившая всем оскомину новогодняя история как алкаш вместо Москвы оказался в Ленинграде? Это нормально, спрашиваю я Вас?