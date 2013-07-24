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Алкоголь – зло (О девиациях алкогольного потребления)

24.07.2013 20:40 35 782 просмотра
Вы обязательно должны знать, что это такое, если только вас не взрастила стая волков в диких джунглях. Для начала цитата: "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют." © (источник, как мне думается, указывать не надо . )
Теперь по теме, а конкретнее о девиациях потребления алкогольной продукции и последствиях оного. Вот, к примеру, Плейшнер самогон на фикусах и кактусах домашних настаивал - текилу таким образом делал. Жаль, что закусывать кактусами ОН при этом не научился – на это стоило бы посмотреть smile;-). а еще ОН на полыни самогон настаивал -абсент самодельный бодяжил. Говорил, что практически как настоящий получается. Даже галлюцинации такие же практически. Хотя, как мне кажется у НЕГО и без подобного «продукта» с галлюцинациями все было в норме. Естественно, в той норме, которая является нормой для пациентов психиатрических учреждений закрытого типа. Про персонажа по кличке Урфин, настаивающего самогон на дубовых опилках и мечтающего о власти над миром я уже писал (см. пост «Волшебная сила искусства»). Или вот еще есть индивидуумы, которые после потребления энного количества «огненной воды», творят вещи нормальному, а уж тем более трезвому, уму непонятные. Даже более того, невообразимые. К примеру, уже упоминавшийся Плейшнер находясь однажды в состоянии алкогольного опьянения (хотя сам ОН такие состояния называл состояниями «алкогольного озарения» ©), демонстрировал неискушенной публике явление левитации. Разве самый трезвый праведник, либо самый праведный трезвенник, либо йог, отринувший мирские соблазны, способны на такое? Сомневаюсь я как-то, честно сказать. Или вот персонаж, известный как Старик Бу, после потребления спиртосодержащей жидкости возомнил себя богом Аданосом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Начал ездить по диким местам, заряжаясь некоей «силой», бегать по ночам с диким хохотом и вообще вести крайне подозрительный образ жизни. А эта набившая всем оскомину новогодняя история как алкаш вместо Москвы оказался в Ленинграде? Это нормально, спрашиваю я Вас?

Комментарии 35

Егор  (Егор 1964)
#
Я пью - мне нравится вкус вина.
Я курю - мне нравится дым.

Б.Г.+ Аквариум "Синий Альбом" (1981)










Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D покажите мне лучше того, кто не пьётЪ smile:crazy:
Алекс  (Uomo)
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Вот он я! smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) не врете?
Алекс  (Uomo)
#
Ни в коем разе. Сначала это был юношеский максимализм и желание отличаться от сверсников. А потом появилось осознание, что алкоголь просто легализованный наркотик, который уничтожает жизни миллионов людей. В том числе убил (реально убил, а не в кавычках) уже не одного члена и моей семьи. Поэтому на вопрос пить (алкоголь) или не пить, мой ответ однозначен - я не наркоман =)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:uncap: снимаю перед Вами шляпу. Очень рад, что у Вас такие жизненные установки smile:thumbsup:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а что можете насчет Егора Летова сказать? smile:music:
Егор  (Егор 1964)
#
Ходит дурачок по лесу. Ищет дурачок дурнее себя.
Безбашенный чувак. Уважаю и Царствие Ему Небесное.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
тоже очень уважаю его творчество. Это был человек с большой буквы. не то что эти мартышки с микрофонами
Егор  (Егор 1964)
#
Как говорил в одном интервью Иосиф Давидович Кобзон : В нашей стране на халяву пьют даже
язвенники и трезвенники. Так что показать никого не могу. Классик - не поспорить!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
это перед предложением о легализации проституции или после ОН говорил? smile:scratch:
Егор  (Егор 1964)
#
Это давненько ОН отвечал на вопрос корреспондентки : " A вы пьёте Иосиф Давидович?"
Vlad3256  (Vlad3256)
#
я за ЕГО интервью не слежу, сорри smile:pardon:
ну если задумаю пост про НЕГО -обращусь за материалами к Вам. Поможете? smile;)
Егор  (Егор 1964)
#
Всегда рад поспособствовать интересному делу.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
думаете про НЕГО интересно будет? я ЕГО не очень то "перевариваю" smile:puke:
Егор  (Егор 1964)
#
Не фанат Иосифа Давидовича. Но личность очень колоритная и постоянно переплетающаяся с
историей нашей страны.....
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Но личность очень колоритная и постоянно переплетающаяся с
историей нашей страны....."под такое определение и я вполне подхожу smile:oops: smile:oops: smile:oops: smile:oops: smile:shuffle:
Егор  (Егор 1964)
#
Вы Карлссоном в детстве не зачитывались? Нам простым смертным не стоит страдать манией величия.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D читал разок, как же без этого? я много чего в дестве читал smile:pardon:
ну какая же тут мания величия то? smile:oops: smile:crazy:
Егор  (Егор 1964)
#
Кстати по поводу Кобзона. Очень интересное мнение о нём оставил в своей книге "Машина с евреями"
шикарный музыкант и хулиган Пётр Подгородецкий.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"шикарный музыкант и хулиган" это про Кобзона или про Подгородецкого?
smile:scratch:
Егор  (Егор 1964)
#
Шикарный музыкант, дебошир и хулиган Пётр Иванович Подгородецкий (ex-Машина Времени)
играл в ансамбле у Кобзона 83-85гг.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
если в ансамбле играли дебоширы и хулиганы, то кто же тогда САМ Кобзон? smile:painful:
Егор  (Егор 1964)
#
Он там был хороший (видел фото в книге - просто ангел).
Vlad3256  (Vlad3256)
#
помнится, в свое время, ангелы в виде мулов изображались smile:pardon:
Егор  (Егор 1964)
#
Гонения на рок-музыку тогда были жуткие, а семью кормить надо - вот и стал мулом для Кобзона.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o Кобзон рокер?????
Егор  (Егор 1964)
#
Рокер - Подгородецкий, а Иосиф Давидович его финансово поддержал (сделал мулом).
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: может ли рокер быть рокером получая финансовую поддержку от подобных "спонсоров"?
Егор  (Егор 1964)
#
В Советское время многие начинали рокерами, а потом оказывались мулами (Буйнов, Барыкин и т. д.).
Не все хотели в тюрьму, как Алексей Романов или в дурку, как Егор Летов, или изгнанный местным КГБ
из Уфы Шевчук.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
конформистам рокерами не быть
Егор  (Егор 1964)
#
Стараюсь не судить, так как не знаю как повёл бы себя сам, но симпатии на стороне Летова, а не
Макаревича, хотя слушаю с удовольствием обоих (правда Макара раннего).
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: Макаревич же вроде повар? или еще и петь успевает?
Егор  (Егор 1964)
#
Уже не повар - ПИСАТЕЛЬ!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Чудны дела Твои, Господи
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