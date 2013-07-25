Большой телефонный брат

«Абонент, позвонивший на номер 112, будет автоматически запеленгован Внесен в Госдуму закон, позволяющий операторам экстренной службы 112 получать информацию о местонахождении телефона, с которого позвонили в службу.Соответствующий законопроект был подготовлен правительством, передает Интерфакс. Как считают его авторы, доступность информации о местоположении обратившегося по номеру 112 абонента позволит экстренным оперативным службам сократить время реагирования и организовать наиболее подходящие средства для обеспечения помощи.» ©Опять нашим любимым законогибам заняться, я гляжу, нечем. Вот товарищ Андрей 25 минут звонил, дабы сообщить о драке у соседнего подъезда. И что толку? Просто не брали трубку. Оригинально «сократили время реагирования» (с). А если бы там насиловали или убивали кого-то? Сильно бы помогла пеленгация, при условии что доблестные представители полиции приедут только через полчаса? Или вообще не приедут? Если только жертву поможет сия мера опознать быстрее? Иль нас ненавязчиво готовят к идее тотального контроля? Так наши «большие братья» давно в рамках СОРМа уже и слушают и пеленгуют без всяких на то судебных санкций. К чему закон этот? Показать что работают? Али того больше, что ОНИ о нас заботятся? да здесь заботой и не пахнет. Тут просто воняет, сказать точнее смердит просто. Или опять инопланетян обвинять?Р.S. Зато назавтра к товарищу Андрею пришел участковый и брал бумажку, что товарищ Андрей претензий не имеет. Дурдом какой-то, право слово