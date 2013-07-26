С НИМ согласен даже скот!!!!

Помнится, Михайло Васильевич Ломоносов, заслуживал славу первого рАссейского университета кропая оды на день восшествия на престол. Сколько лет прошло, а путь к сердцу сильных мира сего по прежнему не только через желудок, но и через глаза и уши пролегает. Итак, цитата: «Я никогда не думал (на этом, в принципе речь можно было и закончить, дальше после такого вступления уже все ясно ), что доживу до того момента, когда стану говорить, что скорее соглашусь с Путиным, чем с любым из западных лидеров» и «Нам нужен Путин…», — такое «Новое восприятие Путина» было опубликовано в ведущей шотландской газете «Скотсмен» (эт мужчина-скот что ли по нашему будет? Можно было и изящнее назваться - быдло). В статье были приведены цитаты, взятые из мировых социальных сетей (очень авторитетный источник – сборище извращенцев разномастных и социальных аутистов), согласно которым становится понятно, что отношение к российскому лидеру на западе постепенно меняется (еще бы не менялось. Партнерство оно и на Западе партнерство). Журналист Джеральд Уорнер вынужден признать: эти посты, которых появляется все больше, отражают всплеск недовольства людей руководителями США и Европы и одновременно демонстрируют уважение к сильному президенту России (да что вы говорите!!!!). Все чаще в соцсетях звучат мысли, что Путин мог бы стать лучшим лидером для стран Запада. В частности автор пишет: «в 2007 году Владимир Путин был признан «человеком года» по версии журнала Time. А в начале 2013 года обозреватель американского издания Foreign Policy (ведущий внешнеполитический журнал США) объявил Владимира Путина самым влиятельным человеком мира (интересно, во сколько нашему бюджету обошлась эта статья?). Правда, это вызвало столь сильное давление (с чьей стороны, интерсно?), что уже на следующий день, поддавшись давлению (сильному ), журнал был вынужден заявить, что данная точка зрения не является его официальной позицией, так как издание никогда не поставило бы на первое место человека, не являющегося гражданином США. Также широко известно высказывание исследователя одного из государств «ближнего зарубежья», который сказал (фамилию, плииз): если бы на пост его президента баллотировался Владимир Путин, он бы победил уже в первом туре» (а если бы бомж дядя Вася? Или Ф. Киркоров? Или любой другой ангажированный образец гомоэлиты? Что вообще за «ближнее зарубежье» такое?). Признание заслуг российского президента (перед Западом? Или перед кем вообще?), даже несмотря на давление западных элит, прорывается в СМИ, значит, оно имеет под собой серьезные основания (в виде ден знаков ФРС), и «поддержку снизу» (64 % - мы помним). Ситуация в России действительно контрастирует с положением во многих других странах (это даже оспаривать не буду!). Так, в России стабильная экономическая ситуация (в гробу тоже экономическая ситуация, как правило, стабильна). В рейтинге финансовой стабильности, публикуемом газетой «Фанейшнл таймс», Россия занимает 2-е место (из числа 20 крупнейших экономик мира) (да что вы говорите!!!). А значит, стабильно выплачиваются (и даже растут) зарплаты и пенсии, а вкладчикам не приходится волноваться за судьбу сбережений (зато за собственную судьбу вкладчикам очень даже приходится волноваться). В то время как огромной социальной проблемой развитых (да и многих развивающихся) стран стала безработица (а что лучше безработица или фактическое рабство? Кто ответит?). В еврозоне она превышает 12% (т.е. работы лишен каждый восьмой). В некоторых странах (Испания, Греция) безработица превышает 25%. А среди молодежи она достигает 56-60%. То есть найти работу не могут более половины молодых людей, что ведет к колоссальным социальным проблемам. В России же, благодаря развитию экономики, безработица находится на историческом минимуме — 5,5% (а смертность на историческом максимуме?). И такая разница многих заставляет задуматься. Именно поэтому все чаще на Западе звучат слова о том, что «в России лидер страны жестко последовательно отстаивает интересы страны и разделяемые большинством россиян семейные ценности (это значит, что я автоматически становлюсь отщепенцем ежели мои ценности ОН не отстаивает?). Эта позиция вызывает уважение у миллионов зарубежных избирателей, которые хотят, но не видят такой политики у себя дома» (это ОНИ все вслед за Депардье сюда рванут?). Источник: http://www.news.nashbryansk.ru/2013/07/08/chronicles/vladimir-putin-po-mneniyu-zapada-schitaetsya-odnim-iz-luchshix-mirovyx-politikov-37727/ ©
И еще одна цитатка небольшая: «Размеренная мирная жизнь, семья, дети, развлечения, достаток. Что еще нужно нормальному человеку? И есть ли ему разница, как фамилия «царя», правящего страной, если кроме фамилии не меняется ничего? Ну, пришел вместо Путина Медведев или даже Буш — если есть работа, ходит метро, вывозят мусор и продают в кредит автомобили, на улицах не грабят, то какая разница цивильному (читай, цивилизованному) гражданину, кто там сидит в Кремле — Пупкин или Селедкин?
А вот Пупкин, желая удержаться у власти, быть может, и желал бы, чтобы народ пошел воевать за него против Селедкина. Но тогда нужно четко понимать — это будет война не за родину, а за Пупкина. В которой народ станет проливать кровь не за свои интересы (народу в экономическом смысле все равно), а за интересы Пупкина. Власть, конечно, хочет, чтобы народ за нее горло грыз. И чем проще и тупее народ, тем легче его организовать за борьбу за интересы Вождя. И наоборот.» ©
Комментарии 21
с нашей экономикой и её главными экономистами.
хотя из щук таранка вкусная выходит
но щука дешевле чем универсиада обошлась
Ну что там в Казани - я про этот шабаш
руководством ТИХОНОВА выигрывала у Шведов 10 к 1, тогда как 20 лучших шведских хоккеистов
играли в НХЛ.
Мы верим мужеству отчаянных парней
В хоккей играют настоящие мужчины
Вам подтвердит каждый гей..."
насчет ЧМ и сочинского шабаша - там же