Вот перед нами лежит золотой «Эльдорадо»….

С очередным криком души обратился ко мне Константин - гражданин вполне законопослушный и образец добродетелей всяческих: «У меня предложение закрыть эту страну, все что в ней не делается все …., даже ракеты в последнее время….Холодильник купил матери, сутки уже работает, нагоняет температуру. В морозилке легкий минус, в хол. отделении +20…..вчера вечером ходил в быдлорадо, заявку сделал шоб деньги вернули и холодильник забрали. они ( и тут ОНИ!!!!) сделали заявку в сервисный центр шобы спец. пришел заключение написал и с заключением к ним за деньгами. на неделю вся тягомотина в лучшем случае растянется» ©

Вот какие справочные данные выдает интернет по поводу данного магазина: «Эльдорадо — быдлосеть быдломагазинов быдлотехники и быдлоэлектроники для быдла» ©.С данной характеристикой весьма и весьма трудно поспорить, ибо за все те три раза что мне довелось посещать данный магазин продавцы смотрели на покупателей как на быдло, предпочитая кучковаться в секторе с дорогими товарами, а на прочих покупателей не обращая внимания.

Впрочем, производитель, этого с позволения сказать холодильника то же тот еще. Опять предоставим слово Коснтантину: «Посмотрел я на систему охлаждения сзади, на радиатор, на компрессор, на диаметр трубок и т.д. Настолько все миниатюрное, меньше в 2 раза чем на моем, таком же по размеру, холодильнике. К слабой системе охлаждения ещё и заводской брак прибавился. Хладона походу недолили. Больше нашу технику покупать не буду, лучше немного больше подкопить но нормально, без гемора купить (ну после подобного заявления «царь Борис» в гробу видимо перевернулся. А может и до сих пор вращается, наряду с героями Отечественной войны, после обретения Депардье российского гражданства)» ©. Вот так уходит патриотизм – после общения с продукцией отечественного производства и представителями властных и околовластных структур.

Спустя четыре дня мастер все-таки пришел: «Приходил мастер, написал утечка , а за актом на молодежку ездили….отнесли акт в быдлорадо, теперь сказали до 10 дней ждать звонка…как летом без холодильника?» ©.

И как итог закономерный: «Вчера холодильник другой взяли, белорусский. Там батька за качество всех рвет. даже конструкция в корне отличается. причем, что удивило, тока привезли, трогаю компрессоры, а они теплые, даже проверяют перед доставкой» © Вот что значит в стране есть настоящий Хозяин, не о лыжах и французах думающий, не перед «западными партнерами» прогибающийся, а о том, как своего народа жизнь реально улучшить. «Деньги за холодильник тока на карту перевели. Ровно 10 дней весь геморой длился. в быдлорадо с таким отношением я больше не ходок» ©