"Не зря говорят, что обещанного три года ждут. Орловско-курская корпорация «Гринн» успела построить в лакомых местах Брянска три огромных продуктовых гипермаркета, прежде чем городские власти набрались духа напомнить владельцу о его давнем обещании — построить кольцевую транспортную развязку на пересечении улиц Ульянова, Камозина и Бурова в Бежицком районе Брянска.
Это место у одного из гипермаркетов снискало среди автомобилистов печальную известность, как район постоянных пробок. Кто-то еще, возможно, помнит, что скандальное начало строительства «Линии» в пойме Десны, которое тогда не имело даже официального разрешения — хватило всего отмашки областной власти, — сопровождалось обещанием застройщиков в качестве социального обременения построить упомянутую развязку. Сомневающимся показывали некую красивую картинку будущей развязки, правда, на бумаге данное обещание, как говорит мой источник, закреплено не было. В то время у городской власти явно не было уверенности в исполнимости упомянутых обещаний. История заглохла, а споры о том, кто что обещал, переместились на площадку «Брянск он- лайна» в Интернете, — прекрасное место безнаказанно «выпустить пар». Владелец «Гринна» Грешилов в интервью журналу «Эксперт» хладнокровно объяснил главную функцию сети «Линия» — скорейший и простейший способ зарабатывания денег. Ну, и какое при таких целях может быть социальное обременение, когда, по слухам, даже деньги на зарплату сотрудникам брянских «Линий» как бы присылают из Орла, к грусти брянских налоговиков.
И вот с началом осени, так и хочется воскликнуть, случилось чудо чудесное! В городской администрации вспомнили о давешнем устном обещании. В короткий срок заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Лысенко успел провести два рабочих совещания по строительству развязки. Возможно, причиной перемены настроений стали губернаторские выборы, и в этом случае важен любой позитивный повод пошуметь в правильном направлении. Возможно, новый человек в администрации Лысенко свежим взглядом посмотрел окрест и сам решил напомнить влиятельному бизнесмену о невозвращением должке. В любом случае — побольше бы таких сюжетов. И вот уже в прессводке городской администрации сообщается, что для реализации проекта создан временный городской технический Совет, определены тип и ключевые параметры транспортной развязки. На совещании прозвучало также, что основную часть финансирования возьмет на себя корпорация «ГРИНН».
Официальную оценку стоимости проекта ни власти, ни тем более назначенные исполнители пока назвать не торопятся. По неофициальной оценке, проект весит ДО... миллионов рублей. При стоимости строительства каждой «Линии» в полмиллиарда эти деньги можно считать небольшими, но у городского бюджета и лишних сорока миллионов никогда не бывало.
Предполагается, что, кроме транспортной развязки, на пересечении улиц Ульянова, Камозина и Бурова появится П-образный подземный пешеходный переход. По предварительным данным произведенных замеров, именно такой тип сооружения оптимален не только с финансовой, но и с технической точки зрения. К тому же, этот вариант одобрили представители ГИБДД. Запланировано, что новая дорога, начинающаяся от Первомайского моста, будет иметь шесть полос движения с традиционной зелёной зоной посередине. Самый большой объём работ предстоит выполнить именно на перекрёстке. Здесь будет организовано разворотное кольцо с возможностью выезда в три стороны: на ул. Бурова, на ул. Камозина и на ул. Ульянова.
От того, что выйдет из этих планов, в действительности зависит не только судьба одной, пусть и очень нужной развязки. По большому счету на кону — авторитет городской власти, проверка того, а есть ли вообще власть в нашем городе и для чего — есть.
Расклад такой: в скудном на финансы Брянске готовы вложиться, в первую очередь, в ритейл и строительство жилья многие богатые компании. Но идут, летят, едут сюда они не строить новые производства, что есть дело хлопотное и непростое, а выкачивать деньги из торговли и недвижимости. Раздавая налево и направо строительные площадки (Прим.: не хочется думать о криминальном наполнении сюжета), городская власть, казалось бы, просто обязана четко прописывать обязательства инвесторов и пользу города. Пока у нее это получается плоховато.
Еще на слуху история с земельными участками, которые город за последние десять лет чуть ли не бесплатно раздал компаниям — застройщикам жилья в Брянске. Те жилье построили, денег реально заработали, но с городом ничем не поделились, а тот даже через суд свой интерес не смог защитить. Такая уж власть у нас. Застенчивая. " http://www.puteshestvie32.ru/content/zastenchivaya
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