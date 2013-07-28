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Любо, братцы, любо?

28.07.2013 11:16 2 879 просмотров
Страна наша полна абсурдом и иррациональностью. Чего, к примеру, стоит реклама средств для похудания и диет разнообразных, если половина страны голодает? Или программу телепередач если посмотреть обязательно найдется какое-нибудь шоу про экстрасенсов и прочих недотыкомок. А по некоторым телеканалам и вовсе ничего другого (если верить программе) не показывают. Просто сумасшествие какое-то. Впрочем, чего еще при такой то Власти и таком больном Обществ ожидать то? Вот, на днях, попался мне еще один образец царящей в умах властителей страны этой разрухи. Обожравшийся анаболических стероидов, лысый «певец казачьей вольности» ©, с фамилией из-за «черты оседлости», первым в стране сей многострадальной получил паспорт нового образца. Казалось бы, чего тут такого? Ну нет в стране более достойных и все тут. Ан нет! Получал первым, а номер попросил тринадцать. И ЕМУ, что вполне естественно для страны пропитанной духом преклонения перед гомоэлитой, пошли на встречу. Хотца ЕМУ 13 – поставили 13. Во но как бывает. И куда смотрит «гарант Конституции», которая якобы обеспечивает всем равные права, хотелось бы мне знать. Значит, в очередной раз на Конституцию наплевали и нам радостно об этом же и сообщили. Хотел было задать вопрос, а куда казачество то смотрит, если подобные его певцами считаются, но стало смешно. Ибо эти ряженые ярмарочные петрушки обвесившиеся шевронами, нашивками, эполетами и аксельбантами в лучших традициях дембелей Советской армии и украсившие головы генеральскими фуражками (теми самыми, что вопреки уставу по спецлекалам шьются), к казачеству никакого отношения не имеют. Это скорее наглядное пособие для психиатров. Помнится, когда работал в бригаде длительных технологических процессов крупнейшей местной агрофирмы, казаки местного разлива подписались на охрану сельхозугодий и прочей «капиталистической собственности» агрофирмы. Приехали трое на ток зерно охранять smile;-) бородатые, ряженые, с нагайками. Лошадей ИМ, правда, привести с собой не разрешили. После того, как в начале ночи, прилетевший из оврага кирпич, угодив в голову одному из балаганщиков, напрочь отбил желание бороться за веру, царя и отечность, забаррикадировались в подсобке и просидели там до утра. Больше на току представители этой лампасной братии не появлялись, отказавшись его охранять наотрез. Видимо без лошадей не получается у НИХ альфа-самцами себя чувствовать. (а может и из области сексопатологии там что-то. Кто знает…тут как раз ссылочка по теме: http://mir24.tv/news/incidentes/7533139). Еще помню одного человека, так тот то же стал казаком т.к. работать ему было неохота, а кушать хотелось. Потребовалось ему для этого всего лишь выпить чарку водки, держа её на шашке. Вот такой «строгий» отбор в ряды этого картонного воинства. Поэтому и певец «вольности» у НИХ такой, которого настоящие казаки не то что слушать не стали бы, а просто нагайками бы приласкали. Да жаль, тех настоящих нет уж давно . Хотя и с теми не все так гладко было: «Многие слышали о героизме казаков, трепавших наполеоновские отряды. Но кто в курсе, что казаки не столько воевали с Наполеоном, сколько грабили русские деревни и Москву, нанеся экономике России больший ущерб, чем французы? Казачий атаман Платов целыми обозами отправлял награбленное в русских селениях добро к себе на Дон. Бенкендорф писал, что лагеря казаков «напоминали воровские притоны». А генерал Ермолов позже вспоминал: «Генерал Платов перестал служить, его войска предались распутству и грабежам… опустошили землю от Смоленска до Москвы». Или вот ещё: «Но особенно отличились при Бородине казаки. Кутузов в рапорте Александру эвфемистически сообщал, что «казаки… не действовали». А не действовали они по одной простой причине — их командир атаман Платов нажрался так, что всю битву провалялся мертвецки пьяным. Даже Кутузов…., покачал головой и сказал, что впервые в жизни «видит полного генерала без чувств пьяного». Зато в другом Платов со своими казаками сильно преуспел: в грабежах мирного русского населения.»©
Поэтому нет ни Веры, ни Царя (хотя царь наклевывается, но ОН все больше с «западными партнерами» трется) ни Отечества ибо продали его давно.
Р.S. Вот если завтра нежнообласканный Властью и горячо ЕЮ же любимый Депардье потребует себе титул «Жерар московский и всея Руси» - и это то же молча стерпим? А?

Комментарии 2

XIIX  (XIIX)
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- не смотрите телик, у нас сей агрегат уже более года стоит бесполезной мебелью, за что от всей души благодарью свою годовалую дочь.
- Ну про ряженных, которые натянули на себя все возможные образцы военной одежды разных эпох, Вы правильно сказали... А с другой стороны, что взять с балаганщиков? Когда я вижу толпу этих "ряженных", то на ум приходит только свора трусливых собак, которые нападают стаей.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) невнимательно меня читаете, уважемый ХIIХ - телевизор не смотрю много лет уже
- насчет балаганщиков - тогда уж не собаки, а шакалы smile:pardon: или гиены smile:scratch:
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