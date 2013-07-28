Ловись рыбка

«Фотографии с отдыха Владимира Путина в Туве, где он запечатлен с пойманной щукой, не были заготовлены заранее (если с щукой не были заранее, то какие тогда были заготовлены заранее? С осетром?), как полагают некоторые блогеры, а вес щуки не преувеличен, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Русской службе новостей».
«Что касается одежды — это была новая одежда, это действительно часы такие же, какие у него были в то время — оригинальные часы он подарил (кому подарил? Депардье или иному «западному партнеру»?), а потом купил себе точно такие же (за 40 кусков евро? Отличный пример расходования средств для прочих госпаразитов), потому что он к ним привязан (пристегнут, если быть точнее)», — сказал Песков. Он добавил, что лично сопровождал президента на отдыхе (ой-ой-ой. Не по этой ли причине ушла Людмила? ).
Ранее в интернете появились предположения, что на фото из Тувы Путин предстал в тех же штанах и часах, что и в 2007 году (прям жалко ЕГО как-то стало. Все нам неблагодарным отдал – даже на штаны новые не осталось).
В пятницу Песков сообщил, что президент, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу провели выходной на реке Урбун в одном из отдаленных районов Тувы, где они купались и рыбачили. (на троих соображали что-ли? ---> )» (с) http://news.rambler.ru/20306050/
Неплохой ход, очень неплохой. Может еще ЕМУ пару баррелей нефти вручную накачать для повышения Прейтинга? Все-таки бюджет РФ не рыбой и не птицей богатеет,а нефтью и газом…
Комментарии 1
щуку крупную нашли
с нею целый день снимались
на работу не пошли
а не смотаться ли ЕМУ на озеро Лох-Несс?