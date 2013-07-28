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Ловись рыбка

28.07.2013 21:07 1 683 просмотра
«Фотографии с отдыха Владимира Путина в Туве, где он запечатлен с пойманной щукой, не были заготовлены заранее (если с щукой не были заранее, то какие тогда были заготовлены заранее? С осетром?), как полагают некоторые блогеры, а вес щуки не преувеличен, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Русской службе новостей».

«Что касается одежды — это была новая одежда, это действительно часы такие же, какие у него были в то время — оригинальные часы он подарил (кому подарил? Депардье или иному «западному партнеру»?), а потом купил себе точно такие же (за 40 кусков евро? Отличный пример расходования средств для прочих госпаразитов), потому что он к ним привязан (пристегнут, если быть точнее)», — сказал Песков. Он добавил, что лично сопровождал президента на отдыхе smile:gramercy: (ой-ой-ой. Не по этой ли причине ушла Людмила? smile:crazy: ).

Ранее в интернете появились предположения, что на фото из Тувы Путин предстал в тех же штанах и часах, что и в 2007 году (прям жалко ЕГО как-то стало. Все нам неблагодарным отдал – даже на штаны новые не осталось).

В пятницу Песков сообщил, что президент, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу провели выходной на реке Урбун в одном из отдаленных районов Тувы, где они купались и рыбачили. (на троих соображали что-ли? smile:drink: --->smile:puke: )» (с) http://news.rambler.ru/20306050/
Неплохой ход, очень неплохой. Может еще ЕМУ пару баррелей нефти вручную накачать для повышения Прейтинга? Все-таки бюджет РФ не рыбой и не птицей богатеет,а нефтью и газом…smile:scratch:

Комментарии 1

Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X трое в озере купались:relax:
щуку крупную нашли smile:nightmare:
с нею целый день снимались smile:vnature:
на работу не пошли smile:wall:
smile:gramercy:

smile:scratch: а не смотаться ли ЕМУ на озеро Лох-Несс?
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