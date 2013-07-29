Свистать всех наверх!

«Президент России Владимир Путин 28 июля прибыл в Севастополь («Вы мне еще за Севастополь ответите!» © сразу вспомнилось после этих строк), чтобы принять участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Военно-морского флота.Сообщается, что президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович приняли участие в освящении нового колокола Владимирского кафедрального собора (какой ход сильный – Владимир освящает Владимирский колокол) в Херсонесе (не совсем для русского благозвучное название) Таврическом в Севастополе. Главы государств (аки главы змея-Горыныча аль Гидры Лернейской) присутствовали на торжественном молебне в честь освящения колокола, который представляет собой точную копию колокола, состоявшего в ансамбле колоколов собора начала 20 века.По окончании литургии Путин и Янукович вместе трижды ударили в колокол, вес которого составляет 795 пудов (прям атлеты. Не зря ой не зря Олимпиады и универсиады в нашей стране проводятся. И вообще, насколько мне помнится в СИ нет такой размерности - пуд. Впрочем, чего от журналиЗтов «кремлевского пула» ожидать то?). На память о сегодняшнем событии митрополит подарил лидерам стран серебряные колокольчики (тут прям по Фрейду).» ©http://www.rg.ru/2013/07/28/vmf-anons.html дальше идет тошнотворно-приторное бла-бла-бла которое даже цитировать противно. Мне вот что интересно. То у нас конфликты газовые с Украиной были, а теперь, когда к власти пришел Янукович (как говорили мне сами жители Украины когда был там в командировках, вор и уголовник) у нас сразу мир и братство. Это что – подобное тянется к подобному? Или как? О каком вообще содружестве флотов речь идет? Пускай бы лучше «российский лидер» объяснил зачем мы такие деньги за «Мистраль» выбросили. Неужели для рыбалки ЕГО? Это гораздо интереснее, чем читать как ЕМУ серебряный колокольчик подарили. Интересно, ОН его будет как в «Кин-дза-дза» носить или оденет на голову чучела тувинской щуки. Когда уже наш лидер работать то начнет? А то все лыжи, рыбалка, колокольчики….Вон у Сталина с Наполеоном на такую ерунду времени не было – ОНИ страны свои строили, не до щук и колокольчиков ИМ было.Р.S. у нас же день ВМФ прошел можно сказать традиционно. С утра, идя на родник, встретил верзилу в тельнике и бескозырке. Шел ОН посреди дороги и кричал, что всех порвет(а что, звучит? «Порву как Путин щуку!!!!!»). Вечер же ознаменовался сольным выступление старушки в плщ-палатке. Бегала по улице, стучала по ограждению пластиковой бутылкой и истошно крича называла сидящих на лавочках «фашистами» и «нацистскими мордами». Такой вот он – день ВМФ. Такая вот она – «общая культура Украины и России».