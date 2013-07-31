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О лечении общества

31.07.2013 18:50 8 655 просмотров
Наблюдая за поведением комаров и прочей кровососущей мелочи понял я в чем проблема наша. Как мне видится, все проблемы нашего общества проистекают от перепотребления. Наша проблема, как не парадоксально, в чрезмерном богатстве нашей страны. А чем страна богаче тем больше паразитов разного рода она привлекает. Вот не было бы у нас нефти и газа, на сколько бы лучше мы жили то. Не было бы средств на содержание мячепинов, эстрадных кривляк, стилистов вкупе с визажистами, ракеткомахов и многомиллионной армии чиновников и прочих госслужащих, начиная от работников паспортных столов и заканчивая работниками пенсионных фондов. Никакие французские и прочие иноземные не лезли бы тогда на нашу землю, да и наши гомоэлитарии уже давно бы свалили в более ангажированные места жировать. Хотя, ситуацию еще не поздно исправить. Достаточно перестать торговать этой самой нефтью и газом (ну и что мы еще экспортируем там? Лес и металлы?). Когда исчезнут доходы от продажи волей неволей придется задуматься насколько рационален наш бюджет и насколько оправданы для страны такие расходы как сочинский шабаш и приглашение всяких из джунглей в качестве легионеров мячепинских клубов. А также множественные кинофестивали, бьеннале, конкуры красоты, парады (различной этимологии) и прочие богомерзостные вещи. А также над вопросом вообще зачем нам все эти нужны. Готовы ли мы ИХ кормить в буквальном смысле собственной кровью или нет. А то денег в стране много, а тратить их с умом никто не желает.
Вообще, в рамках улучшения качества жизни, необходимо запретить (или значительно ограничить при невозможности запрета) владение личным автотранспортом. К примеру, продавать бензин частным лицам в несколько раз дороже. Превратить автомобиль в роскошь, которой он и так де факто является.
Ввести ограничение на приобретение бытовой техники и прочих предметов роскоши. Нечего идти на поводу у Марселя Бика. К примеру, холодильник человек имеет право поменять раз в 15 лет и т.д., а не каждый год (а то некоторые телефоны мобильные по два раза в год меняют, а то и чаще – пора положить этому окончательный и бесповоротный конец).
Музеи, вернисажи и прочие прибежища паразитов закрыть. Кто пойдет в Эрмитаж рассматривать мазню всяческую? Явно не тот, кто лет десять ремонт не делал дома и не тот, кому на кусок хлеба не хватает.
Налоги же вообще с честных людей необходимо отменить, оставить налоговое бремя только для госслужащих и паразитов. Дачников же обязать платить налоги в натуральном выражении: вырастил картошку – отдай 10% этой картошки в ближайший детдом, или дом престарелых или больницу (можно и в психиатрическую лечебницу отдать – то же вполне богоугодное дело получится. Особенно если предварительно всех сумасшедших из Власти отправить туда, где ИМ самое место).

Комментарии 8

Mephistophilus  (Desperado17)
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Эвоно как вас на классику то потянула smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D а я разносторонняя личность
Mephistophilus  (Desperado17)
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А почему ничего про деньги то не сказали smile:o
Надо их запретить -только бартер smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: а знаете, была и такая мыслишка у меня
но это в другой, пожалуй, раз - сначала это пускай "переварят" smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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Вы хотя бы азбукой Морзе сигналили, что ли smile:help: smile:)
XIIX  (XIIX)
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Никакие французские и прочие иноземные не лезли бы тогда на нашу землю
Немного бальзама на Вашу страждующюю душу.... smile:D

http://top.rbc.ru/society/02/08/2013/868490.shtml
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D ой спасибо. Порадовали так порадовали smile:ura:
единственно, я бы ЕГО в голубой цвет еще раскрасил smile:-X
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