О лечении общества

Наблюдая за поведением комаров и прочей кровососущей мелочи понял я в чем проблема наша. Как мне видится, все проблемы нашего общества проистекают от перепотребления. Наша проблема, как не парадоксально, в чрезмерном богатстве нашей страны. А чем страна богаче тем больше паразитов разного рода она привлекает. Вот не было бы у нас нефти и газа, на сколько бы лучше мы жили то. Не было бы средств на содержание мячепинов, эстрадных кривляк, стилистов вкупе с визажистами, ракеткомахов и многомиллионной армии чиновников и прочих госслужащих, начиная от работников паспортных столов и заканчивая работниками пенсионных фондов. Никакие французские и прочие иноземные не лезли бы тогда на нашу землю, да и наши гомоэлитарии уже давно бы свалили в более ангажированные места жировать. Хотя, ситуацию еще не поздно исправить. Достаточно перестать торговать этой самой нефтью и газом (ну и что мы еще экспортируем там? Лес и металлы?). Когда исчезнут доходы от продажи волей неволей придется задуматься насколько рационален наш бюджет и насколько оправданы для страны такие расходы как сочинский шабаш и приглашение всяких из джунглей в качестве легионеров мячепинских клубов. А также множественные кинофестивали, бьеннале, конкуры красоты, парады (различной этимологии) и прочие богомерзостные вещи. А также над вопросом вообще зачем нам все эти нужны. Готовы ли мы ИХ кормить в буквальном смысле собственной кровью или нет. А то денег в стране много, а тратить их с умом никто не желает.

Вообще, в рамках улучшения качества жизни, необходимо запретить (или значительно ограничить при невозможности запрета) владение личным автотранспортом. К примеру, продавать бензин частным лицам в несколько раз дороже. Превратить автомобиль в роскошь, которой он и так де факто является.

Ввести ограничение на приобретение бытовой техники и прочих предметов роскоши. Нечего идти на поводу у Марселя Бика. К примеру, холодильник человек имеет право поменять раз в 15 лет и т.д., а не каждый год (а то некоторые телефоны мобильные по два раза в год меняют, а то и чаще – пора положить этому окончательный и бесповоротный конец).

Музеи, вернисажи и прочие прибежища паразитов закрыть. Кто пойдет в Эрмитаж рассматривать мазню всяческую? Явно не тот, кто лет десять ремонт не делал дома и не тот, кому на кусок хлеба не хватает.

Налоги же вообще с честных людей необходимо отменить, оставить налоговое бремя только для госслужащих и паразитов. Дачников же обязать платить налоги в натуральном выражении: вырастил картошку – отдай 10% этой картошки в ближайший детдом, или дом престарелых или больницу (можно и в психиатрическую лечебницу отдать – то же вполне богоугодное дело получится. Особенно если предварительно всех сумасшедших из Власти отправить туда, где ИМ самое место).