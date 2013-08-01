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Ко дню дурака

01.08.2013 18:19 18 908 просмотров
Наступает очередной «профессиональный» праздник, к сожалению, уже давно заслуживший в нашем народе, весьма и весьма мудром, когда дело не касается выборов представителей Власти, название дня дурака. А как еще можно назвать людей, с гордостью уверяющих окружающих в своей исключительности, полученной посредством посредством службы в элитных войсках и при этом своими дикими выходками, сопровождающимися разрыванием тельняшек на груди, напрочь опровергающие ранее сказанное? Памятуя об предупреждениях многоуважаемых модераторов smile;-), только дураками и никак иначе. И ладно бы только свои тельняшки рвали. А нет. Пристают и к трезвым прохожим. Причем зачастую к тем, кто ИМ в отцы годится. А традиция (уже традиция) гонять представителей той самой национальности на рынках? Зачастую попадает и русским брюнетам smile;-). Что интересно, «голубые береты» бьют «детей гор», а те потом, в свою очередь, избивают «голубых» на гей-парадах. Забавно. Как после подобного еще хватает наглости у нашей гомоэлиты кичиться «цивилизованностью» нашей страны, если на целый день страна фактически становится зоной военных действий? Причем, что интересно, в прочие дни эти самые ребята вполне спокойно относятся к «понаехавшим». А вот в этот день нацепив береты и тельняшки прям с «цепи срываются». Впрочем, у нас полно бессмысленных и беспощадных к чужакам субкультур. Одни футбольные фанаты чего стоят. Кичась своим иррациональным псевдопатриотизмом, залившись пивом, произведенным транснациональными корпорациями, дерутся в поддержку негров «своей» команды. Причем негры эти самые имеют денег гораздо больше неумных людей подставляющих свои и проламывающих чужие головы во ИХ славу. Такая же картина и с армией. Как можно гордиться тем, что за интересы враждебной твоей стране Власти ты проливаешь свою или чужую кровь? Да даже просто теряешь два (или сколько там сейчас) года жизни ради жирования гомоэлиты? Не страна а дом умалишенных какой-то, право слово. И напоследок небольшая цитата: «Помню, будучи студентом, я спорил с разными людьми старой закалки, доказывая им, что армия должна быть наемной, добровольной и профессиональной, а не основанной на принципе временного рабства. Мне с пылом возражали:
– Разве можно за деньги защищать Родину?!. Ведь это святое!
Люди темные, с традиционным (дикарским) типом мышления очень любят подменять аргументы пафосом и ссылаться на так называемые «святыни», то есть вещи пафосные априорно. Сослался – и уже вроде бы никаких доказательств не надо. Это ж святое!..
Действительно, как можно за деньги защищать святыни?
А почему их нужно защищать бесплатно?.. И почему их нужно защищать, будучи рабом? Каждый мужчина в нашей стране на два года становится фактическим рабом, то есть на этот срок он полностью теряет свободу – не может пойти туда, куда хочет, носить одежду, какую хочет. Он вообще не может делать, что хочет, а обязан только выполнять чужие приказы и «терпеть тяготы и лишения» (так написано в уставах). А если воспротивится, его строго накажут. Форменное рабство! И чтобы это узаконенное временное рабство не выглядело так страшно, оно всячески маскируется искусственными кладбищенскими цветочками пафоса и красивыми веночками пышных слов о родине-маме. Дуракам так легко запудрить мозги, а потом эксплуатировать их в хвост и в гриву!..» ©

Комментарии 18

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Ну, наконец-то! Плодовитый вы наш!
После стольких реплик... Что-то вполне вразумительное из-под вашего пера вышло.
Про дураков в тельняшках, конечно, крутовато. Но это ваше мнение и я с ним согласен в принципе. хотя слова, всё же подобрал бы другие.
С удовольствием ставлю "ВО" и надеюсь, что вы перестанете нас брать количеством smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: прям неожиданно как-то
насчет дураков -и впрямь, в народе день ВДВ именно так и называют smile:cry:
Причем многие десантники уже давно плюются из-за этих личностей. Как мне сказал сегодня один - "что бы я с этими .... (тут термин покрепче дураков smile:shuffle:) из хозвзвода пошел!!!! smile:wall:
Егор  (Егор 1964)
#
Как бывший десантник могу подписаться под каждым словом вашего знакомого. Какое-то
количество засранцев позорят всех.
Егор  (Егор 1964)
#
Как бывший десантник могу подписаться под каждым словом вашего знакомого. Какое-то
количество засранцев позорят всех. Какой ты в ...... десантник - если тебя боятся люди.
Егор  (Егор 1964)
#
Как бывший десантник могу подписаться под каждым словом вашего знакомого. Какое-то количество засранцев позорят всех. Какой ты в ...... десантник - если тебя боятся люди, которых
по определению, ты должен защищать.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: отлично сказано
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"Что-то вполне вразумительное из-под вашего пера вышло." smile:oops: а ранее было невразумительное? Вы бы уж как боле опытный блогер могли бы и присоветовать чего smile:oops: этакий блог-ликбез для "чайников" smile:oops:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Я все ваши, Володя, интересные заметки отмечал. И комментариями, и нажимая "ВО!"
Но это было не часто.
А "ликбеза" не будет.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:cry: жаль что нечасто и особенно жаль что не будет smile:cry:
XIIX  (XIIX)
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Ваше замечание про День ВДВ полностью поддерживаю, но вот вопросы защиты... Мне лично кажется что дело не в том, что платно или бесплатно, просто армия отражает через кривое зеркало службы настроение в обществе. Во времена моего отца не служить в армии было позорно, во виемена моей службы считалось уже незазорным отфилонить, а сейчас считается позорным не откосить от службы, не сумел - значит лох! Эти три отношения к службе отражают отношения к армии в нашем обществе: 50-начало 60-ых годов армия меняется кардинально(новые типы вооружения: ядерное оружие, реактивная авиация и т. д...., новые стратегии и тактики), вторая половина 60-х - 80 застой в армии и укоренение дедовщины, а сейчас полный развал, даже предлагается вооружение покупать зарубежом. А у гражданского населения к данному вопросу так же меняется отношение от позитивного к негативному.
Vlad3256  (Vlad3256)
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не стоит еще и забывать сколько "грязи" в 90-е на армию вылили
по поводу настроения в обществе - почему парень из деревни должен идти защищать сытую жизнь паразитов, при том, что ИХ дети от армии "откосят"? ради интересов каких-то, якобы, "высших"? Так это не интересы страны, а интересы Власти. smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
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а еще мне давно забавно. Во всех кабинетах всевозможных "смловиков" висят портреты Путина. Получается, что служат не стране (обществу) а Путину? Да и много ли народу (а практически все в то время давали Присягу) реально встало на защиту Советского Союза в 90-е?
Vlad3256  (Vlad3256)
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вчера, вечером, кстати, было замечено на удивление мало ВДВ-зомби smile;)
правда все ОНИ, как правило, топали по проезжей части. Один, при этом, волок с собой ребенка.
Еще один запомнился. ОН шел с женой. Она несла большую палку...Когда палка была строго вертикальной - ОН шел ровно. наклоняла вперед - ОН наклонялся вперед. наклоняла назад - ОН отклонялся от вертикали назад. Забавно было наблюдать smile:D Видимо приведет домой, положит палку и ОН рухнет smile:scratch: smile:crazy:
Ольга Курочкина  (kha)
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Да ... Мне в этот день вечером попались двое в тельняшках, которые, по их собственному заявлению, "с восьми утра пьют" ... Ну, это было заметно smile:D .
Vlad3256  (Vlad3256)
#
защитники?

smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
мне вот непонятно одно. Местная власть запретила продажу пива и прочих спиртных напитков на день молодежи. Кто мешает аналогичную меру на "профессиональные" праздники навроде дня ВМФ, ВДВ применить? smile:scratch: или боятся гнева "душ в тельняшках"? smile:achtung: smile@=
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