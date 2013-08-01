Ко дню дурака

Наступает очередной «профессиональный» праздник, к сожалению, уже давно заслуживший в нашем народе, весьма и весьма мудром, когда дело не касается выборов представителей Власти, название дня дурака. А как еще можно назвать людей, с гордостью уверяющих окружающих в своей исключительности, полученной посредством посредством службы в элитных войсках и при этом своими дикими выходками, сопровождающимися разрыванием тельняшек на груди, напрочь опровергающие ранее сказанное? Памятуя об предупреждениях многоуважаемых модераторов, только дураками и никак иначе. И ладно бы только свои тельняшки рвали. А нет. Пристают и к трезвым прохожим. Причем зачастую к тем, кто ИМ в отцы годится. А традиция (уже традиция) гонять представителей той самой национальности на рынках? Зачастую попадает и русским брюнетам. Что интересно, «голубые береты» бьют «детей гор», а те потом, в свою очередь, избивают «голубых» на гей-парадах. Забавно. Как после подобного еще хватает наглости у нашей гомоэлиты кичиться «цивилизованностью» нашей страны, если на целый день страна фактически становится зоной военных действий? Причем, что интересно, в прочие дни эти самые ребята вполне спокойно относятся к «понаехавшим». А вот в этот день нацепив береты и тельняшки прям с «цепи срываются». Впрочем, у нас полно бессмысленных и беспощадных к чужакам субкультур. Одни футбольные фанаты чего стоят. Кичась своим иррациональным псевдопатриотизмом, залившись пивом, произведенным транснациональными корпорациями, дерутся в поддержку негров «своей» команды. Причем негры эти самые имеют денег гораздо больше неумных людей подставляющих свои и проламывающих чужие головы во ИХ славу. Такая же картина и с армией. Как можно гордиться тем, что за интересы враждебной твоей стране Власти ты проливаешь свою или чужую кровь? Да даже просто теряешь два (или сколько там сейчас) года жизни ради жирования гомоэлиты? Не страна а дом умалишенных какой-то, право слово. И напоследок небольшая цитата: «Помню, будучи студентом, я спорил с разными людьми старой закалки, доказывая им, что армия должна быть наемной, добровольной и профессиональной, а не основанной на принципе временного рабства. Мне с пылом возражали:– Разве можно за деньги защищать Родину?!. Ведь это святое!Люди темные, с традиционным (дикарским) типом мышления очень любят подменять аргументы пафосом и ссылаться на так называемые «святыни», то есть вещи пафосные априорно. Сослался – и уже вроде бы никаких доказательств не надо. Это ж святое!..Действительно, как можно за деньги защищать святыни?А почему их нужно защищать бесплатно?.. И почему их нужно защищать, будучи рабом? Каждый мужчина в нашей стране на два года становится фактическим рабом, то есть на этот срок он полностью теряет свободу – не может пойти туда, куда хочет, носить одежду, какую хочет. Он вообще не может делать, что хочет, а обязан только выполнять чужие приказы и «терпеть тяготы и лишения» (так написано в уставах). А если воспротивится, его строго накажут. Форменное рабство! И чтобы это узаконенное временное рабство не выглядело так страшно, оно всячески маскируется искусственными кладбищенскими цветочками пафоса и красивыми веночками пышных слов о родине-маме. Дуракам так легко запудрить мозги, а потом эксплуатировать их в хвост и в гриву!..» ©