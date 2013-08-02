"В пятницу, 2 августа, президент РФ Владимир Путин на самолете-амфибии Бе-200 прилетел на форум "Селигер-2013", проводимый в Тверской области. Встретили политика (как хорошо рифмуется политик-сифилитик) аплодисментами (долгими и продолжительными). Участники мероприятия получили возможность задать главе государства свои вопросы (не считая банкета. А кстати, за чей счет этот банкет?). Первый был от представителя КПРФ, поинтересовавшегося, не собирается ли Владимир Путин отправить в отставку правительство.
По словам политика, в целом, кабмин исправно исполняет свои обязанности. Сам он заявил, что за отставку голосовать бы не стал (кто бы сомневался). Владимир Путин также подчеркнул, что заниматься "огульным охаиванием" правительства не стоит, так как это "неправильно" (а что правильно? пускай кабинет министров в целом, и глава его в частности покажут реальные результаты от своей деятельности - не считая отставки пустобреха Суркова и скандала с нанолекциями).
Это третья смена работы лагеря в текущем году. В настоящее время в "Селигере" проживают около пяти тысяч представителей молодежных отделений политических партий и общественных организаций, а также гражданские активисты. Всего в 2013 году его посетили свыше 15 тысяч россиян и иностранцев (последователи Депардье?)." (с) http://www.vesti.ru/doc.html?id=1113252
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