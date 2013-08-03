Хватит махать руками

Глядя на последние потуги нашего шестидесятичетырехпроцентного Президента и сорокаоднопроцентного правителя, выступающего к забавному изумлению лиц невысокого умственного развития, с различными байками и цирковыми номерами аля-Джеймс Бонд, хочется сказать: «Владимир Владимирович хватит!!!». Ну, реально хватит. Надоело уже. В конце концов я за Президента голосовал (если ВАМ так нравится называть себя Правителем, так я не против – лишь бы для страны и общества с этого польза была), а не за летчика-испытателя (все равно ВАМ с ними, как не пыжьтесь, не сравняться - так зачем тратить время на всю эту ерунду?) или кимононосителя. Да, насколько мне помнится, такой обычай был в ходу у фараонов древнеегипетских: раз в год бегать по двору, выполняя физические упражнения и демонстрируя, прошу прощения, потенцию. Так мы вроде уже пережили это обезьянство? Или нет? Глядя на привольное житье мячепинов и прочей гомоэлиты, вижу, что нет. Не пора ли ВАМ уже взяться за то, ради чего собственно и выбирают Президентов. А ИХ, надо заметить, вовсе не за умение кататься на горных лыжах или говорить на языке вероятного противника выбирают. Подобный ход мысли, излюб¬ленный прием у подопечных домов для умственно отста¬лых, но мне представляется, что обитатели этих домов могли бы повсюду чувствовать себя как дома, во всяком случае ряды гомоэлиты нашей страны ИМИ полным полны. Президентов выбирают за и для управления страной. Пока что, вынужден констатировать, особых успехов на этом поприще за Вами я не замечаю. Понятно, что страной труднее управлять, чем в кимоно скакать на татами, но Вас никто не заставлял во Власть идти. А коль пришли – извольте работать. И работать на благо всего общества, а не кучки отщепенцев, кровь из народа сосущих. Вам такая возможность представляется страну поднять, а Вы вместо этого бездарно тратите свое время у власти на всякие горнолыжи, Депардье и шабаши околоспортивные. Стыдно!!!Должно быть стыдно!11 А ведь если национализировать богатства, бессовестно экспроприированные мячепинами и гомоэстрадными кривляками, которые питаются страной, и растут, и ру¬мянятся, искрясь от сытости, то немалые средства на реальную (а не виртуальную) модернизацию можно изыскать. Я уж молчу, о том, какие средства можно вернуть в экономику отказавшись волевым решением от всяческих спортивных шабашей. Стыд и позор выпускать полукиллограмовые золотые медали к Сочинскому шабашу и при этом не иметь средств даже на замену кабеля в Московском метрополитене. Покупать обезьянов-легионеров для футбольных клубов, при том, что не все граждане страны имеют жилье, а многие в дырявых кроссовках ходят. Я уж молчу про раздачу гражданства представителям народов, ранее воевавших с русскими (это я еще умалчиваю про «французский опыт» дабы не нагнетать гомофобию. Её в нашем обществе и так через край уже. Хотя любой разумный человек видит, что угрозу для общества вовсе не геи представляют, а чиновники и мячепины всех мастей). Никакой депардье не сравняется с Наполеоном, уж можете поверить. Это вообще ни в какие рамки не лезет!!!!Ну, хочется Вам культа личности, так я вовсе не против. У всех есть свои комплексы. Но пускай это будет такой «культ» как у Лукашенко в Белоруси, а не безумная кровавая гнило-гомоэлитная вакханалия, как у нас. Надеюсь на понимание и скорейшее исправление сложившейся в стране ситуации. Пока она, страна, еще есть….