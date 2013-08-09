Как поссорились Барак Обамович и Владимир Владимирович

Приснился мне намедни следующий сон. Сидят Барак Обамович и Владимир Владимирович и аки дети малые, на фоне размахивающего российским флагом, c надписью "Пролетарии Содома и Гоморры соединяйтесь!!!!", Сноудена, ссорятся.- ВольЁдя, ти не прав – заявил Барак Обамович, глядя на насупившегося Владимира Владимировича.- а что я, а что я? Вы сами виноваты!!Ху из мистер ПутИннн? А? не виноваты, скажите? А на флаг зачем гадили? Что я простолюдинам скажу?- ВольЁдя, что ж ти права чьёловека нарушаеш? Честным гейямь житья не дайёшь!- Да ОНИ противные какие-то…. И вообще, ничего я Их права не нарушаю. Вы телевизор посмотрите – у нас в телевизоре никого кроме НИХ и меня нет – какое же тут нарушение?- ВольЁдя, ми же партньЁры….«Президент США Барак Обама отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на фоне напряженности, связанной с предоставлением РФ временного убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом, как сообщил неназванный представитель Белого дома, президент США собирается посетить саммит G20 в Санкт-Петербурге, но встреча с российским президентом в рамках саммита не запланирована («неприятность эту мы переживем!!!» © невелика потеря негр, прошу прощения, афроамериканец в гости не придет. Зато столовое серебро будет цело и на паркет никто не нагадит. А то пустили как-то Кондолизу в Кремль….). По информации агентства, в среду американские власти планируют проинформировать Россию о решении президента. Личная беседа Путина и Обамы не планируется. Агентство отмечает, что решение связано не только с ситуацией со Сноуденом, но и с другими вопросами, по которым российская позиция вызывает недовольство в США. В частности, называется проблема ПРО и права человека». ©http://news.rambler.ru/20468997/- зато у меня рыба!!!!- зато у тьебья рьиба, ВольЁдя. А страны скоро не будет…..Р.S. Ну и от себя. Нечего устраивать истерию, инспирированную зарубежными режиссерами (из числа «западных партнеров» ©, по поводу надругательства кучки отщепенцев, из числа гомоэлиты, над государственным флагом. БОльшего надругательства над флагом, чем политика наших госчиновников и вообразить себе трудно. Ни к чему этот убогий пафос крыловской Моськи. Ежели кто считает себя патриотом, достойным нанести удар по компрачикосам-америкосам то пускай выйдет на улицу и сожжет все свои заначенные доллАры. А то одной рукой грести доллАры, а другой держать микрофон в который истерично визжишь про надругательства над флагом – этому я даже не могу подобрать цензурного названия.