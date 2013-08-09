Вход
Профиль Блог Лента Активность

Как поссорились Барак Обамович и Владимир Владимирович

09.08.2013 19:45 9 1 177 просмотров
Приснился мне намедни следующий сон. Сидят Барак Обамович и Владимир Владимирович и аки дети малые, на фоне размахивающего российским флагом, c надписью "Пролетарии Содома и Гоморры соединяйтесь!!!!", Сноудена, ссорятся.
- ВольЁдя, ти не прав – заявил Барак Обамович, глядя на насупившегося Владимира Владимировича.
- а что я, а что я? Вы сами виноваты!!Ху из мистер ПутИннн? А? не виноваты, скажите? А на флаг зачем гадили? Что я простолюдинам скажу?
- ВольЁдя, что ж ти права чьёловека нарушаеш? Честным гейямь житья не дайёшь!
- Да ОНИ противные какие-то…. И вообще, ничего я Их права не нарушаю. Вы телевизор посмотрите – у нас в телевизоре никого кроме НИХ и меня нет – какое же тут нарушение?
- ВольЁдя, ми же партньЁры….
«Президент США Барак Обама отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на фоне напряженности, связанной с предоставлением РФ временного убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом, как сообщил неназванный представитель Белого дома, президент США собирается посетить саммит G20 в Санкт-Петербурге, но встреча с российским президентом в рамках саммита не запланирована («неприятность эту мы переживем!!!» © невелика потеря негр, прошу прощения, афроамериканец в гости не придет. Зато столовое серебро будет цело и на паркет никто не нагадит smile;-). А то пустили как-то Кондолизу в Кремль….). По информации агентства, в среду американские власти планируют проинформировать Россию о решении президента. Личная беседа Путина и Обамы не планируется. Агентство отмечает, что решение связано не только с ситуацией со Сноуденом, но и с другими вопросами, по которым российская позиция вызывает недовольство в США. В частности, называется проблема ПРО и права человека». ©http://news.rambler.ru/20468997/
- зато у меня рыба!!!!
- зато у тьебья рьиба, ВольЁдя. А страны скоро не будет…..

Р.S. Ну и от себя. Нечего устраивать истерию, инспирированную зарубежными режиссерами (из числа «западных партнеров» ©, по поводу надругательства кучки отщепенцев, из числа гомоэлиты, над государственным флагом. БОльшего надругательства над флагом, чем политика наших госчиновников и вообразить себе трудно. Ни к чему этот убогий пафос крыловской Моськи. Ежели кто считает себя патриотом, достойным нанести удар по компрачикосам-америкосам то пускай выйдет на улицу и сожжет все свои заначенные доллАры. А то одной рукой грести доллАры, а другой держать микрофон в который истерично визжишь про надругательства над флагом – этому я даже не могу подобрать цензурного названия.

Комментарии 9

Ольга Курочкина  (kha)
#
Он не Барак Обамович, а Барак Хусейн. А в Яндексе написано, что отца Барака Обамы тоже зовут Барак. Так что он Барак Баракович. Отец и сын тёзки, как и у Владимира Владимировича. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Обама - фамилия. Её носят представители одной из этнических групп юго-западной Кении. (Википедия на com). Барак - первое имя, Хусейн - второе имя, Обама - фамилия.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) а мне это не так важно
Владимир Блюмкин  (unity16)
#
ПРОСТО ПРОХОЖИЙ smile:D (САМ СЕБЕ И ЛЮБОМУ):
...Провожай, прощая - и встречай - как "Сон"-
Чувств летящих стаю - в алый перезвон:
...Ничего - с "привычкой". Никому - в "упрёк".
(Как дела на "личном"?! Эхом "ста" дорог...)...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: это к чему?
может другой размер возьмете? лимерик какой-нибудь про НИХ smile:shuffle:
hbcq hbcq  (hbcq)
#
Кстати, если правильно помню, то над флагом надругивалась как бы не совсем гомоэлита. Bloodhound Gang -- вполне гетеросексуальные американские панки smile:D , не самые известные, но довольно популярные уже как лет двадцать. Скажем, одна из их хитовых песенок -- "Баллада о Чейси Лейн", посвящена американской порноактрисе 1980-х. smile:D Не самая плохая команда, кстати. И за флаг они потом извинялись.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
hbcq hbcq; для меня гомоэлита это не только кто и с кем/как спит - это образ действия и социальная функция прежде всего
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а чего "ответить" не работает?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения