Рост тарифов ЖКХ продолжает обгонять инфляцию«Во многих регионах вырастут тарифы ЖКХ. Газ для населения и промышленности в России подорожает в среднем на 15%, среднегодовой рост составит 7,5%. Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения увеличиваются в среднем на 10%. Федеральная служба по тарифам объяснила очередной скачок необходимостью возместить доходы, которые коммунальные службы недополучили за 2012 год (а зачем вообще коммунальные службы должны доход получать? Пускай на уровне безубыточности работают, с нулевой прибылью, обеспечивая граждан услугами). По данным ведомства, год назад расценки на ЖКХ подняли не в начале года, а в середине. Из-за этого в среднем за год они выросли в два раза меньше, чем планировалось (планировать надо лучше). В свою очередь, неизбежным поднятием коммунальных тарифов руководит рост цен на природные ресурсы (а вы не продавайте их за рубеж – глядишь и роста цен не будет. А то отдают за бумажки, которые там же и остаются, а потом из своего народа начинают выкачивать «недополученные доходы»). Логично предположить (логично предполагать было бы в нормальной стране), что отрасль, получив дополнительные средства, направит их на модернизацию основных фондов и улучшение качества услуг (самим не смешно такое писать?). Однако в реальности мы этого не замечаем, скорее наоборот, уровень износа коммунальной инфраструктуры стремительно растет, а качество услуг - падает.Рост тарифов обгонит инфляцию (тут надо бы написать «официальную инфляцию») и будет устанавливаться каждым регионом (точнее паразитами, кормящимися в каждом регионе) самостоятельно. В частности, в Петербурге коммунальные услуги, как ожидается, подорожают на 8%, в Чувашии электроэнергия - на 10,1%, природный газ - на 15% («Газпром» - народное достояние!!!). Удмуртию ожидает повышение сразу на 12%, на Камчатке стоимость различных услуг повысится от 2 до 22%. В условиях ухудшения экономической обстановки недовольство людей дорогой, коррумпированной и имеющей низкую эффективность жилищно-коммунальной сферой будет резко возрастать. К такому выводу пришли эксперты Института глобализации и социальных движений. Многократные повышения тарифов обосновывались необходимостью решения проблем ЖКХ, но эти проблемы только увеличились, а коррупция - выросла до колоссальных размеров. Созданная государством система сфера частного бизнеса в ЖКХ изначально была основана на стремлении избегать расходов и получении максимум прибыли. Коррумпированная бюрократия создала такой бизнес, что в современных условиях приведет к усилению недовольства государством в его существующем виде. Аварии и необходимость платить за неоказываемые услуги будут в ближайшие годы подталкивать население к протесту.По данным Минрегионразвития, по состоянию на конец марта 2013 года износ основных фондов ЖКХ составляет 85%. Износ в системе теоретически должен сопровождаться снижением цен для потребителей, но у нас в России происходит ровно наоборот - цены растут каждый год. По словам Бориса Кагарлицкого, директора Института глобализации и социальных движений, схема перекладывания издержек на потребителей выгодна властям. "Им выгодно работать плохо, чтобы мы больше платили. Но средства идут, конечно, не на инвестиции, а частично разворовываются (бОльшая часть) или рассеиваются (как сеятель, разбрасывающий облигации)", - говорит он. В итоге система становится еще дороже и работает хуже. Выходом из ситуации могут стать массовые инвестиции во всю систему ЖКХ, комплексно, но под строгим надзором государства. Для российской власти усиление кризиса в ЖКХ вкупе с ростом проблем в экономике создает серьезную угрозу. Устойчивость политической системы будет в ближайшие годы проверена уровнем недовольства населения, и сфера ЖКХ здесь будет играть едва ли не важнейшую роль, полагают эксперты. ©Ну если уж «гарант Конституции» ловит рыбку в мутной воде, то чего уж с прочих то спрашивать? Создали себе отличную кормушку и еще не одно поколение паразитов и гомоэлитарив будет с неё кормиться. Во всяком случае пока не вымрут 64% населения. Народ то у нас терпеливый. Кормили, кормим и кормить будем. И мало того, что своих паразитов кормим, так еще и весь сброд иностранный будем с радостью принимать. И сажать себе на шею. На том стояла и стоять будет земля русская….