«В интернете собрано более 83 000 подписей за отставку правительства Медведева, при этом Брянщина проявила невероятную активность, заняв 4-е место среди 83-х регионов по количеству проголосовавших (я тут совершенно не при чем, смею заметить ).
Напомним, некоторое время назад 101 депутат (такое вот количество честных депутатов в госдуме) Государственной Думы подписался под предложением вынести вотум недоверия правительству (наноправительству?) Медведева. Депутаты попросили граждан поддержать их инициативу и разместили в сети Интернет опрос: «Поддерживаете ли вы вотум недоверия (с нашими гражданами надо как-то попроще, попонятнее – а иш ты вотум какой-то. ОНИ бы еще про импичмент спросили, право слово) правительству Медведева?»
Среди десяти причин для отставки правительства упоминаются тарифы ЖКХ, вступление в ВТО и даже «поддержка экономики США нефтегазовыми сверхдоходами: более $500.000.000.000 от продажи невосполнимых запасов нефти и газа наше правительство вложило в американские ценные бумаги под жалкие 2% годовых, в то же время занимая на внутреннем и внешнем рынках средства под 5-8%» (Тут не только и не столько экономика США, сколько уровень благосостояния определенной группы лиц, называемой мною гомоэлитой поддерживается за счет этого. Я давно предлагал прекратить торговлю природными богатствами!!!! Нет сверхдоходов – нет коррупции!!! Нет сверхдоходов – нет никчемных сверхтрат на всякие околоспортивные шабаши: никаких чемпионатов, олимпиад, спартакиад, мячепинства убогого. Давно пора стране начать жить по средствам).
На сегодняшний день идею депутатов поддержали более 83-х тысяч соотечественников. Причем, Брянская область демонстрирует значительную активность. На час ночи 7 августа свои протестные настроения голосованием выразили 2988 брянцев. В Смоленской области нашлось только 286 сторонников отставки правительства, в Орловской – 117, в Калужской – 177. Даже многомиллионная Московская область дала только 979 протестных голосов, более чем втрое меньше по сравнению с малолюдной Брянщиной. (достаточно сравнить уровень жизни в подмосковье и на брянщине и все сразу станет понятно)» © http://go32.ru/news/politic/8413-bryanskaya-oblast-lidiruet-v-golosovanii-za-otstavku-pravitelstva-rf.html
А вот известнейший специалист по ловле щук, современная ипостась Емели, считает, что правительство очень даже ничего работает (а для наноправительства так и вовсе даже хорошо ). И вообще, при такой щуке любое желание исполнится – зачем работать, напрягаться?
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