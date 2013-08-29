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На пути к народному банку

29.08.2013 12:15 2 541 просмотр
Все-таки Сбербанк не может не удивлять, а временами, даже прямо сказать, и изумлять. Взять, к примеру, общение с клиентами. Очень уж напоминает общение Лучшего друга Физкультурников с электоратом. Только там проголосуй и свободен, а тут отдай деньги и свободен. Прям грабеж какой-то на большой рыночной дороге. Причем если величайший хоть раз в год снисходит до общения со своими «зомби», то любимое детище Германа Оскаровича и до этого не опускается. Пишешь отзывы, пишешь - и все как об стену горох. Никакой обратной связи. Ни положительной, ни отрицательной. Видать заняты. И сильно заняты финансированием всяческих спортивных и околоспортивных шабашей. Это же кормушка еще та – на таком фоне чего о клиентах то заморачиваться? Опять же Герман Оскарович наш любимый Греф напрямую с богами общается. И мало того что с богами, но еще и с величайшим рыболыжником эпохи запросто так – куда уж нам сирым и убогим? Опять же пока все вывески «распродажа» вокруг офисов многочисленных проконтролирует – не до клиентов тут рядовых. Мне вот непонятна вообще позиция нашей Власти в отношении приватизации банка сего. Сами же заявили, что рынок столько не освоит – поэтому приватизировать надо «по дешевке» (ну тут обида ГО по поводу вывески вообще непонятна – спасибо бы лучше сказал, что за него уже всю маркетинговую часть выполнили smile;-)). Так ведь и по дешевке выйдет не дешево. Возникает вопрос – а у кого такие деньги имеются? Опять какая-нибудь «Сибирь» возникнет из небытия, про которую Стерховод скажет «Я ИХ знаю!!!» и на бюджетные деньги мирно «приватизируют» Сбер? Страшно даже представить последствия подобной «приватизации». ОНИ уже сейчас, как пример, при обмене пачки 50-рублевых купюр берут комиссию не менее 150 рублей и по 10 рублей за КАЖДУЮ купюру – это 20% отдай просто ни за что на какой-нибудь гейгаджет для очередного топ-менеджера или мяч для мячепина какого-нибудь аль никчемный чемпионат по-чему-нибудь ненужно-убогому. А почему бы Сбербанку не на словах, а на деле подтвердить декларируемую «народность»? проконсультироваться с Чубайсом, выпустить сберваучеры и раздать каждому урожденному гражданину РФ по оному? Вот тогда банк станет воистину народным. Опять же – гидра гомоэлита недополучит огромный кусок для своих голов. А следом и «Газпром» - «народное достояние» так же посредством газваучеров раздать народу. Пускай народ решает надо ли нам всякие Германии и Франции своим газом снабжать или лучше тарифы на ЖКХ уменьшить, а не кучка гомоистеблишмента на этом жирует.

Комментарии 2

Егор  (Егор 1964)
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Какой народности можно ждать от организации, паразитирующей на идее, что в отличии от других
банков с НИМ CБЕРОМ ничего не случиться.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Геннадий Немченко а что с НИМ могЁть случиться ежели через него олимпийские деньги крутятся и боги в лице сами понимаете кого ЕМУ благоволят?
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