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Как я провел лето….

30.08.2013 11:45 9 729 просмотров
В славное (но не для всех, а для либеральной сволочи проклятое) советское время в школах существовала традиция. Второго сентября (а там, где на линейках не «бухали», то и первого) школьники писали сочинение на тему: «Как я провел лето». Так как традиция, как и большинство советских традиций весьма и весьма неплохая, решил поддержать и написать пост на вышеупомянутую тему. Так как все лето в рамках одного поста втиснуть сложно (можно, конечно, но будет не пост, а как минимум повесть), поэтому дабы не нарушать формата напишу только про две недели, проведенные мной в отпуске. Тем, кто путешествует по парижам и венециям, я рекомендовал бы присмотреться к Среднерусской возвышенности. Гомосексуалистов тут на два порядка меньше чем в париже богопротивном, а интересных людей гораздо больше. К примеру, где в париже можно найти члена Союза писателей, работавшего сторожем на теплоузле и уволенного оттуда за поклонение Бахусу? Ходит теперь по лесам с ружьем в ожидании вдохновения и меняет сборники своих стихов на опохмел. В париже такие есть? Сомневаюсь. Народ опять же гораздо отзывчивее. Вообще, где народ живет бедно там он гораздо отзывчивее, чем в той же зажравшейся Москве. Опять же «натуральное хозяйство», без всяческих ГМО. При этом можно сказать полный коммунистический интернационал. Овощи на полях у ЧП убирают узбеки (платит ОН им копейки, но все равно выгоднее, чем дома голодать. При Советском Союзе такого не было, так что узбеки жалеют о распаде его). Или вот яйца привозили. Куриные. Из Удмуртии. Если вдуматься, неужели выгодно на такие расстояния яйца транспортировать? Если только в рамках поддержки отечественного производителя. Зато картофель, грибы и огурцы свои, родные. Вино то же свое и очень даже неплохое. Даже табак и тот сами выращивают дабы не зависеть от табачных монополий на корню скупленных «западными партнерами». Не желают кормить паразитов сверх меры. И так ОНИ достаточно нас жрут. Живут спокойно люди и совершенно им наплевать на извращения гомоэлитные. А между тем, в это же время, в мире: «Знакомый на той неделе в германию ездил, взял двухдневную экскурсию в берлин. Привозят их на автобусе в берлин и ... и сразу на площадь где идет гей-парад! Он там от смеху чуть не помер… толпа извращенцев, и старики за 50 все (эт скока же лет у НИХ свербело, пока не прорвало – несчастные люди)» ©. Хотя не только в Берлине творились непотребства в это время. Даже тут в городе случались оные. К примеру, коллегу по-работе средь бела дня практически избили и пытались ограбить по пути домой (впрочем этот случай заслуживает отдельного поста). В общем, в России хорошо – там где власти не достают. Там же где Власть появляется – там прям таки как политика выжженной земли. Не любит нас Власть – мешаем мы ей. Я вот почти две недели убил на получение временной регистрации. В понедельник и вторник в сельсовете паспортистки не было. Появилась только после обеда в среду. Позвонила в райцентр. Там сказали, что до понедельника я даже не появлялся, Им мол «некогда». В понедельник в районном паспортном столе – сдал документы. Отдали только в четверг – начальник в отпуске, печати не было. Пока стал на воинский учет, пока назад в сельсовет – вот и пятница. Вот такой вот принцип «одного окна» по-русски. Бардак полный. Это хорошо, когда в отпуске. А если работает человек? Как ему тогда быть? Но ИХ это совершенно не волнует. Зато штрафовать за отсутствие регистрации – эт всегда рады. Паразиты, ОНИ и в Африке паразиты.

Р.S. А в Путина там не верят. Совершенно не верят. Зато ждут, что прилетят инопланетяне и спасут ….

Комментарии 9

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D читайте внимательнее - там написано
кстати, в отпуск, впервые ушел в позапрошлом году
до этого мне их только оформляли, но в них не отпускали smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Оформляли - это уже хорошо!)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D особенно хорошо это было на фоне кризиса в 2009-м, когда на трехдневке работали. Я тогда отпуска 4 успел оформить и получал за полную неделю:-X , пока мне это не зарубили (средствА экономили smile:scratch: )
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Работали - это уже мечта!))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:cry: для нешей страны - увы, да. работа становится мечтой smile:wall:
зато есть футбол и Олимпиада - зачем работать то? смотрите и со..тьфу ты, славьте хотел написать smile:gramercy:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Одними зрелищами сыт не будешь!(
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: а Нильсу Владимировичу как-то хватает smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: сам Семен Семенович оценил. Польщен, весьма польщен smile:uncap:
Vlad3256  (Vlad3256)
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вообще думаю цикл по мотивам путешествия автостопом во второй половине августа написать smile:scratch:
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