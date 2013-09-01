О зубодерах

Я уже дважды писал в своем блоге о зловещих зубодерах, но оказывается, тема не исчерпана. Пришел я в понедельник вечером (в районе 18 часов) в стоматологическую поликлинику дабы взять на вторую половину дня вторника талон на лечение зуба. Не тут то было! Оказывается, чтобы взять талон надо прийти в день лечения к 6:00 и занять очередь на получение талона. Делать нечего – пришел к 6:00 во вторник. Был вторым в очереди. Старушка передо мной стояла – «божий одуванчик» и постоянно убивала мух. За полтора часа, что я провел в очереди (а талоны выдают только с 7:30) она десятка два мух ликвидировала как класс, за что впоследствии, уже ожидая в очереди к врачу, я сказал в её адрес немало добрых слов т.к. она, хотя и незначительно, но проредила, атакующие пациентов, стройные ряды мух. Впрочем, не только мухи составляли фауну сей поликлиники. Я даже таракана, неспешно бредущего по полу, наблюдал. Между тем, очередь к моменту начала выдачи вожделенных талонов включала в себя уже более 40 человек (считать точно я поленился, так как она уже на улице продолжалась. А я то думал, что только в госучреждениях и Сбербанке у нас в стране очереди сохранились). Вот на всякие гомоолимпиады (если кто-то желает поспорить, то пускай историю древней Греции для начала перечитает) и чемпионаты для никчемных у нас в стране деньги есть, а когда зубы надо простолюдинам лечить так денег у государства нет. А могли бы даже по примеру Сбера сделать электронную очередь. Наконец подошла и моя очередь. И тут оказалось, что для людей с временной регистрацией необходимо помимо обязательных паспорта, медицинского полиса и страхового свидетельства, необходимо предоставить еще ксерокопию временной регистрации (в 1 экз.) и медицинского полиса (в 2 экз.). Мне вот непонятно – неужели для того, чтобы зуб запломбировать необходимо на меня целое досье собирать? Или это для наших силовых ведомств дополнительный источник информации? Этакие зубодеры – «бойцы невидимого фронта». Зловещий полковник ФСБ, рвущий зубы по зову сердца? «Рыцарь плаща и щипцов»? У НИХ же то же должны быть свои «маленькие радости». Кто-то на лыжах со спиннингом катается. А кто-то совмещает приятное с полезным – сбор информации с мучением пациентов. Опять же навыки приобретаются весьма и весьма в условиях наших силовых ведомств полезные. Да и изящнее это как-то чем использование бутылок из-под шампанского. Эстетика даже какая-то своего рода присутствует. А вот если бы не было бы у меня временной регистрации – так что мне тогда помирать бы? Когда уже наконец мы избавимся от этой зловещей отрыжки тоталитаризма? Хотя, такими темпами, при жизни лучшего друга стерхов и физкультурников, ни то что не избавимся, но и введем как ОН мечтает, уголовную ответственность за отсутствие оной. Как там пелось: «я другой такой страны не знаю….»?