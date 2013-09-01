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О зубодерах

01.09.2013 17:19 22 865 просмотров
Я уже дважды писал в своем блоге о зловещих зубодерах, но оказывается, тема не исчерпана. Пришел я в понедельник вечером (в районе 18 часов) в стоматологическую поликлинику дабы взять на вторую половину дня вторника талон на лечение зуба. Не тут то было! Оказывается, чтобы взять талон надо прийти в день лечения к 6:00 и занять очередь на получение талона. Делать нечего – пришел к 6:00 во вторник. Был вторым в очереди. Старушка передо мной стояла – «божий одуванчик» и постоянно убивала мух. За полтора часа, что я провел в очереди (а талоны выдают только с 7:30) она десятка два мух ликвидировала как класс, за что впоследствии, уже ожидая в очереди к врачу, я сказал в её адрес немало добрых слов т.к. она, хотя и незначительно, но проредила, атакующие пациентов, стройные ряды мух. Впрочем, не только мухи составляли фауну сей поликлиники. Я даже таракана, неспешно бредущего по полу, наблюдал smile;-). Между тем, очередь к моменту начала выдачи вожделенных талонов включала в себя уже более 40 человек (считать точно я поленился, так как она уже на улице продолжалась. А я то думал, что только в госучреждениях и Сбербанке у нас в стране очереди сохранились). Вот на всякие гомоолимпиады (если кто-то желает поспорить, то пускай историю древней Греции для начала перечитает) и чемпионаты для никчемных у нас в стране деньги есть, а когда зубы надо простолюдинам лечить так денег у государства нет. А могли бы даже по примеру Сбера сделать электронную очередь. Наконец подошла и моя очередь. И тут оказалось, что для людей с временной регистрацией необходимо помимо обязательных паспорта, медицинского полиса и страхового свидетельства, необходимо предоставить еще ксерокопию временной регистрации (в 1 экз.) и медицинского полиса (в 2 экз.). Мне вот непонятно – неужели для того, чтобы зуб запломбировать необходимо на меня целое досье собирать? Или это для наших силовых ведомств дополнительный источник информации? Этакие зубодеры – «бойцы невидимого фронта». Зловещий полковник ФСБ, рвущий зубы по зову сердца? «Рыцарь плаща и щипцов»? У НИХ же то же должны быть свои «маленькие радости». Кто-то на лыжах со спиннингом катается. А кто-то совмещает приятное с полезным – сбор информации с мучением пациентов. Опять же навыки приобретаются весьма и весьма в условиях наших силовых ведомств полезные. Да и изящнее это как-то чем использование бутылок из-под шампанского. Эстетика даже какая-то своего рода присутствует smile;-). А вот если бы не было бы у меня временной регистрации – так что мне тогда помирать бы? Когда уже наконец мы избавимся от этой зловещей отрыжки тоталитаризма? Хотя, такими темпами, при жизни лучшего друга стерхов и физкультурников, ни то что не избавимся, но и введем как ОН мечтает, уголовную ответственность за отсутствие оной. Как там пелось: «я другой такой страны не знаю….»?

Комментарии 22

К  (shlomo_chavez)
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Владимир, открою вам страшенный секрет smile;)
В век "цифры" кое-где дают записаться на прием дистанционно(пример).
Что исключает ранние походы за талоном ..и блаттоптерологические наблюдения за прусаками smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D приятно что есть люди, знающие название таракана по латыни smile:thumbsup: (даже если это знание почерпнуто из творчества В. Головачева;) )
насчет "дистанционности". в платные поликлиники - да. в бюджетные - увы smile:pardon: во всяком случае в нашем районе smile:scratch:
"В век "цифры" кое-где... " smile:scratch: интересно, как скоро удалять зубы по интернету начнут?
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
насчет "дистанционности". в платные поликлиники - да. в бюджетные - увы smile:pardon: во всяком случае в нашем районе smile:scratch:
так может стоит направить на местную власть праведный гнев электората? Типа ДЕЛАЙТЕ и никаких гвоздей!
Цитата
интересно, как скоро удалять зубы по интернету начнут?

тсс! Мошенники услышат - на вооружение возьмут smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: мошенники, говорите.....
а если местная власть эту идею подхватит? smile:-X
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) опять же, за тараканом я наблюдал не когда в очереди за талоном ожидал, а когда ожидал уже к врачу smile:D так что "цифра" бессильна перед тараканами
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"так может стоит направить на местную власть праведный гнев электората? Типа ДЕЛАЙТЕ и никаких гвоздей!" smile:pardon: для начала неплохо бы от атавизма в лице "прописки" избавиться, а потом уже все прочее
К  (shlomo_chavez)
#
Блог ваш что-то растаращило smile:achtung:
У ""соседа" вроде такого не наблюдается.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o таракана? или идею дистнационного удаления зубов? smile:D
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
#
Цитата
таракана?

да.... вот бегает теперь, думаем как назвать... smile:scratch:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
смотря какого цвета smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
если черный - предлагаю Бараком назвать. Если рыжий -Чубайсом smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D так "сосед" аналитик, а я так - погуГлять вышел smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
опять же - вероятны происки. "рука Депардье", к примеру smile:nightmare:
Ольга Курочкина  (kha)
#
У нас в районной поликлинике тоже несколько лет назад, чтобы записаться, например, к кардиологу или окулисту, нужно было прийти до открытия и занять очередь. Поликлиника открывалась в 8, так что у тех, кто приходил в 6 утра, был шанс. smile;) Было всего несколько талонов, причём не на этот день, а на через две недели, например. Так что до посещения врача надо было ещё ДОЖИТЬ. Отстояшие в очереди иногда даже брали талоны не к тем специалистам, к которым первоначально хотели, а к тем, которые оставались. А в очереди можно было услышать: "Здесь бы хоть к кому-нибудь записаться!" smile:wall:

А потом сделали запись через терминал. Но срок ожидания визита к особо востребованным специалистам увеличился до месяца и более. Так что как повезёт. Доживёте - примет ...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
во во -главное дожить
Ольга Курочкина  (kha)
#
Про мух хорошо написали! smile:D Начала читать: нет, думаю, есть у Владимира талант!
Natalya  (bocharik)
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Владимир, если у Вас есть полис обязательного медицинского страхования, то вопрос с требованием различного рода бумажек, вроде временной регистрации или договора аренды квартиры (в некоторых поликлинниках и такое требуют), решается проще простого. Просите в регистратуре записать Вас на личный прием к главному врачу для личной беседы. Уверяю Вас, талон на прием Вам выдадут быстро.
Вот статья, может будет полезной http://bg.ru/medicine/kak_popast_na_priem_k_vrachu_polikliniki-17875/?chapter=2
Vlad3256  (Vlad3256)
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главврач то мне зачем? мне зуб надо было вылечить smile:D но за статью - спасибо
Natalya  (bocharik)
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Я не имела в виду, что необходимо идти на встречу к главному врачу и тратить дополнительное время на столь важную персону. Просто немногие знают своих прав приходя за медицинской помощью в обычную поликлинику имея полис обязательного страхования, что и позволяет на местах заниматься самодурством, требуя дополнительные документы, гоняя людей туда-сюда. А ведь кто-то и с острой болью приходит за помощью и не может ее получить, потому что не имеет с собой временной регистрации или вовсе не имеет ее.
Стоит только заикнуться, что намереваетесь пойти и устроить разбор полетов, глядишь, и очередь с 6 часов утра начнет двигаться быстрее. И возможно бабушка, или дедушка, занявшие за Вами очередь, быстрее получат свои заветные талончики.
Vlad3256  (Vlad3256)
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ну если бы ждал главврача, то точно на работу бы опоздал. Итак голодным весь день просидел, а то бы еще и уволили smile:nightmare:
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