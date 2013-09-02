Вход
Профиль Блог Лента Активность

Стерхи против ястребов

02.09.2013 18:01 12 719 просмотров
smile:fi:

Комментарии 12

Vlad3256  (Vlad3256)
#
а Путина и тюленей? smile:scratch:
К  (shlomo_chavez)
#
Володя, вы торопитесь smile;)
Время от знакомства ещё мало прошло.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: мало? ну звиняйте smile:uncap:
а как насчет щуки? smile:shuffle:
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
а как насчет щуки?

глухо пока smile:-X
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:cry: рыбку жалко smile:dramatics:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D еще хотелось бы про человека познакомившего Путина и Депардье smile:oops:
К  (shlomo_chavez)
#
smile:nightmare:
так ни цацок ни бюджетов на всех не хватит.
Умеренность нужна во всем smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D Умеренность нужна во всем Вы таки призываете народ оставить без любимой Олимпиады и Чемпионатов?
К  (shlomo_chavez)
#
я за спортивные мероприятия не подразумевающих бешеных затрат.
А престиж Страны ..да в топку его. Обычным людям от этого ни холодно, ни жарко smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
т.е за массовую физкультуру? smile:vnature: даешь дубинбол в массы!!!!!
Престиж страны или престиж Великого и Ужасного?
К  (shlomo_chavez)
#
ну, за физ-ру, только без принудиловки. Например довелось с начальной школы попасть в спортивный класс.
"Конкурс" был - о-го-го! Из параллельных наш самый большой по количеству был, сорок пять человек. Лыжами зимой при школе занимался, летом(когда постарше стали) велосипеды доверяли. И питание, замечу, летом без оплаты "прицепом" шло! И ещё соки банками давали. Двушки и трешки в ходу были smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а у нас, в школе, директор хулиганов воспитывал (меня в том числе smile:oops: ) - летом круги по стадиону бегали, пока он не устанет считать, а зимо - гири толкали - аналогично, пока не устанет считать smile:D зато наша школа всегды выигрывала районные соревнования по легкой атлетике и гиревому спорту smile:vnature:
правда были и варианты - подтягивание и ходьба гусиным шагом smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения