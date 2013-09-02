Стерхи против ястребов

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 12
Время от знакомства ещё мало прошло.
а как насчет щуки?
глухо пока
так ни цацок ни бюджетов на всех не хватит.
Умеренность нужна во всем
А престиж Страны ..да в топку его. Обычным людям от этого ни холодно, ни жарко
Престиж страны или престиж Великого и Ужасного?
"Конкурс" был - о-го-го! Из параллельных наш самый большой по количеству был, сорок пять человек. Лыжами зимой при школе занимался, летом(когда постарше стали) велосипеды доверяли. И питание, замечу, летом без оплаты "прицепом" шло! И ещё соки банками давали. Двушки и трешки в ходу были
правда были и варианты - подтягивание и ходьба гусиным шагом