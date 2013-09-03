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Тебя посодютъ! А Ты и не воруй!

03.09.2013 19:28 5 641 просмотр
В очередной раз не устаю восхищаться настоящим Президентом. Не тем, который щук целует, тюленей ластает и стрехов водит, а тем, кто реально за свой народ, а именно Батькой Лукашенко. Ему таким рейтингоподнимательным убожеством заниматься некогда и главное незачем. «Телеканал «Беларусь-1» с ссылкой на республиканское МВД сообщило, что основной акционер «Уралкалия» российский сенатор Сулейман Керимов (на фото) объявлен в международный розыск как обвиняемый по делу в отношении руководства «Белорусской калийной компании». Решение об объявлении сенатора в международный розыск принято Интерполом. Керимов обвиняется в организации злоупотреблений полномочиями, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Вчера, 2 сентября, защитник Керимова адвокат Анатолий Кучерена заявил, что бизнесмен не будет покидать страну при объявлении в международный розыск.
На минувшей неделе в аэропорту Минска был задержан гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Бизнесмену предъявлено обвинение и с ним уже встретились представители российского консульства в Белоруссии. Власти соседней страны заявляют, что в уголовном деле нет политики, это просто разбирательство между хозяйствующими субъектами.» © http://novayagazeta-ug.ru/news/2013/09/03/17169
На фоне подобных событий просто умиляют рекомендации нашего МИД не посещать те страны, у которых есть договор с об экстрадиции с США. Заметалось наше госворье всех мастей и рангов. Это тут ОНИ гомоэлита – а там – обычные разожравшиеся на украденных народных деньгах узколобые горлопанистые посредственности. Со всеми вытекающими. А сил у стерхов что-бы своих гомоэлитариев защитить нетути – как не пиарь своих любимых «силовиков». Это свой народ наши «силовики» мастера «кошмарить», а в мире ИХ никто не боится. Так что не надо кричать про «железный занавес» и «закрытость». Не воруй – и нечего бояться будет! В любой цивилизованной стране будешь желанным гостем smile;-) к примеру, в Беларуси.

Комментарии 5

Егор  (Егор 1964)
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Таким как Керимов место только там куда его хотят отправить белорусы. Обнаглел паренёк - думает
ему всё на планете Земля позволено.
Vlad3256  (Vlad3256)
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к сожалению, таких как Керимов в нашем гомоистеблишменте полно smile:wall:
Vlad3256  (Vlad3256)
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ОН еще и мячепиновским клубом владел smile:puke:
Александр Навознов  (bnbby)
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Интересно, когда Александр Григорьевич предупреждал, что 2016-й год будет очень напряженным, он это имел ввиду - http://www.bnb.by/news/133-1529/article.html - что владельцы валютных карточек по %-м будут получать милостыню.
Vlad3256  (Vlad3256)
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Цитата
Александр Навознов пишет:
Интересно, когда Александр Григорьевич предупреждал, что 2016-й год будет очень напряженным, он это имел ввиду - http://www.bnb.by/news/133-1529/article.html - что владельцы валютных карточек по %-м будут получать милостыню.

smile;) а кому сейчас легко то?
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