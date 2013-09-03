Тебя посодютъ! А Ты и не воруй!

В очередной раз не устаю восхищаться настоящим Президентом. Не тем, который щук целует, тюленей ластает и стрехов водит, а тем, кто реально за свой народ, а именно Батькой Лукашенко. Ему таким рейтингоподнимательным убожеством заниматься некогда и главное незачем. «Телеканал «Беларусь-1» с ссылкой на республиканское МВД сообщило, что основной акционер «Уралкалия» российский сенатор Сулейман Керимов (на фото) объявлен в международный розыск как обвиняемый по делу в отношении руководства «Белорусской калийной компании». Решение об объявлении сенатора в международный розыск принято Интерполом. Керимов обвиняется в организации злоупотреблений полномочиями, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Вчера, 2 сентября, защитник Керимова адвокат Анатолий Кучерена заявил, что бизнесмен не будет покидать страну при объявлении в международный розыск.
На минувшей неделе в аэропорту Минска был задержан гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Бизнесмену предъявлено обвинение и с ним уже встретились представители российского консульства в Белоруссии. Власти соседней страны заявляют, что в уголовном деле нет политики, это просто разбирательство между хозяйствующими субъектами.» © http://novayagazeta-ug.ru/news/2013/09/03/17169
На фоне подобных событий просто умиляют рекомендации нашего МИД не посещать те страны, у которых есть договор с об экстрадиции с США. Заметалось наше госворье всех мастей и рангов. Это тут ОНИ гомоэлита – а там – обычные разожравшиеся на украденных народных деньгах узколобые горлопанистые посредственности. Со всеми вытекающими. А сил у стерхов что-бы своих гомоэлитариев защитить нетути – как не пиарь своих любимых «силовиков». Это свой народ наши «силовики» мастера «кошмарить», а в мире ИХ никто не боится. Так что не надо кричать про «железный занавес» и «закрытость». Не воруй – и нечего бояться будет! В любой цивилизованной стране будешь желанным гостем к примеру, в Беларуси.
Комментарии 5
ему всё на планете Земля позволено.
Интересно, когда Александр Григорьевич предупреждал, что 2016-й год будет очень напряженным, он это имел ввиду - http://www.bnb.by/news/133-1529/article.html - что владельцы валютных карточек по %-м будут получать милостыню.
а кому сейчас легко то?