Это лучше чем тюлени?

"Лидер российского гей-движения Николай Алексеев попросил Путина о встрече для обсуждения проблем сексуальных меньшинств. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент рассмотрит возможность такой встречи." ©
РИА Новости http://ria.ru/society/20130904/960660703.html#ixzz2dv0V5UEk
Да уж. Начал гарант Конституции со стерхов, щук и тюленей и незаметно подошел к ГЛБ сообществу. Бывает…. Видать осознал «всенародноизбранный» одну простую мысль (у «всенародноизбранных», как правило, вообще сложных мыслей не бывает) о том, что ежели хочешь быть «отцом народа», то надо самолично во всякие мелочи вникать. Себя для народа не жалеет. Хоть и «противно» - но надо, значит надо! Опять же – с Бараком замиряться давно пора….Да и категория сия весьма и весьма в нашем обществе влиятельна (одни мячепины чего стоят….). Неплохая прибавка П-рейтинга. Какой ни какой, а всё электорат.
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