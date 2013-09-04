Вход
Профиль Блог Лента Активность

Это лучше чем тюлени?

04.09.2013 18:58 1 556 просмотров
"Лидер российского гей-движения Николай Алексеев попросил Путина о встрече для обсуждения проблем сексуальных меньшинств. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент рассмотрит возможность такой встречи." ©

РИА Новости http://ria.ru/society/20130904/960660703.html#ixzz2dv0V5UEk
Да уж. Начал гарант Конституции со стерхов, щук и тюленей и незаметно подошел к ГЛБ сообществу. Бывает…. Видать осознал «всенародноизбранный» одну простую мысль (у «всенародноизбранных», как правило, вообще сложных мыслей не бывает) о том, что ежели хочешь быть «отцом народа», то надо самолично во всякие мелочи вникать. Себя для народа не жалеет. Хоть и «противно» - но надо, значит надо! Опять же – с Бараком замиряться давно пора….Да и категория сия весьма и весьма в нашем обществе влиятельна (одни мячепины чего стоят….). Неплохая прибавка П-рейтинга. Какой ни какой, а всё электорат.

Комментарии 1

Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) так рождается новый формат "Единой России - теперь мы едины и с "голубыми"!!!" smile:nightmare:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения