Продолжаю свой рассказа о зловещих зубодерах. Получил я вожделенный талон к врачу. На 14:00. Получил в 7:50. Еле на работу к 8:00 успел. А так, как с подобным сталкивался впервые, то, естественно, даже не озаботился обед захватить. Пришлось голодать….К 13:30 пришел. Пока сидел в очереди как раз и наблюдал того самого таракана. Или он за мной наблюдал? Кто их тараканов разберет. Все это сопровождалось бодрящим шумом отбойных молотков (очень знаете ли напоминает о том, что ожидает тебя в зубоврачебном кресле) и анестезирующим запахом свежей краски. Ремонт – он и в зубодерне ремонт. Наконец-то попал к врачу. Перед тем, как открыть мой рот, врач дала подписать бумагу, что врачебное вмешательство может привести к ужасающим последствиям (вплоть до летального исхода) и поликлиника никакой ответственности не несет ежели эти последствия наступят. Продуманные какие врачи стали. Осмотрев полость рта она сказала, что тот зуб, который болит, лечить не будет ибо «зубы мудрости» она не лечит, но предложила поставить пломбу на соседний. Я решил, что уж ежели пришел, то хоть какой-то зуб вылечить и согласился на пломбу. Пломбы были предложены двух типов, на выбор: бесплатная и «хорошая» за 300 руб. Решил не экономить на здоровье. Поставила пломбу, а на больной зуб влепила мышьяк. Бонусом так сказать. Интересно, если бы от «хорошей» пломбы отказался, что бы сделала? Расковыряла больной зуб? Вышел я довольный, надо сказать. Ничего не болит, да еще и пломбу поставил заодно. Но недолго музыка играла. По пути к остановке стала болеть челюсть. Причем, надо заметить сильнее, чем до этого болел зуб. Пока сел в маршрутку пришлось пару «колес» обезболивающих заглотить. А в маршрутке так в голову боль отдалась, что чуть не вырубился. Вышел на автовокзале, минут 40 сидел не мог от боли пошевелиться. Потом слегка отпустило. Купил билет, вернулся. Зашел в офис «Сбербанка» - там как раз кулер поставили. Вот сидел воду пил холодную. Три стакана выпил. Благодать. Кондиционер работает, вода холодная, сотрудники игнорируют – бывает и от «Сбербанка» польза, однакоЭто если на месячную зарплату одного только ботексногубого Аршавина (по информации за 2010 год) можно 60 тысяч пломб поставить, если «бесплатных» и 8,5 тысяч «платных» пломб, то спрашивается что для простых людей важнее: качественная бесплатная стоматология или рассматривание богопротивных кривляний какого-нибудь спесивого мячепинающего имбецила, возомнившего себя «боевым парацетамолом империи»? А ведь за год это составило бы порядка 720 тысяч бломб. Только представьте себе! Если деньги, тратящиеся сейчас на мячепинов всех мастей направить на благое дело – нам тогда никакое падение стоимости нефти до 20 доллАров за баррель не страшно! А ведь есть еще и другие категории, обласканные лучшим другом стерхов и физкультурников. Какие скрытые финансовые резервы для благих дел ждут своего часа. Своего часа и наличия политической воли….