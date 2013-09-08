Хотелось бы конечно услышать от статистиков о зарплатах статистиков, в первую очередь (особенно о надбавка за «чуровость». "В детстве с маленьким Володей Чуровым никто не хотел играть в прятки, потому что никто не знал, до скольки он сосчитает" ©)…Но приходится довольствоваться тем, что публикуют
. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Брянской области в июле составила 22767,7 рубля и увеличилась по сравнению с июлем 2012 года на 28,2 процента. Хотите верьте Брянскстату (те еще наследники Чурова), хотите нет.Если все же верить, то у воздухоплавателей зарплата поднялась за год на 45 процентов. Однако сколько на самом деле получают они, неизвестно – в их графе стоит загадочная единица (вот оно извечное русское стремление к секретности
). Совсем неплохо чувствовали себя каторжане российского труда – чиновники. Их доходы подросли на 21 процент (Да, это много. Но Власть требует от налогоплательщиков жертв, иначе зачем вообще существуют налогоплательщики?). Причем их проценты будут повесомее других, так как изначальные цифры у этих стахановцев по брянским меркам высоки (и не только по брянским. Чиновники у нас везде весьма и весьма неплохо поживают). На 15 процентов «упали» финансисты, что можно рассматривать как один из признаков стагнации экономики (ничего ОНИ свое и так доберут). Рядом с ними оказались коллеги – труженики канализационных труб, но у тех падение поменьше (а между прочим, при разумном подходе, в канализационных трубах прям сокровища старого Флинта можно обнаружить). В целом же цифра средней зарплаты - 22767 рублей для большинства брянцев остается загадкой или недостижимой величиной (по этому поводу не могу не привести цитату: «хочешь сей, а хочешь куй – все равно получишь …шайбу!» ©). Все объясняется сложением хлеба и икры, в результате которого получается бутерброд. На самом деле одни еще глубже запускают ложку в свою бочку с икрой, другие – все мельче режут хлеб (или вовсе отказываются от его потребления. Хлебушек то уже самый дешевый двенадцать с полтиной). Доказательство тому – большое число брянских миллиардеров и нищих или просто бедных.» © http://www.bragazeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6384:brjanskstat-bolshe-vseh-zarplata-vyrosla-u-letchikov-i-chinovnikov&catid=34:2011-10-19-17-26-46&Itemid=78
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