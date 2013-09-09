на Северном Кавказе в 2013 году украли 6,5 миллиардов рублей горестно восклицал Владимир Владимирович«На Северном Кавказе в текущем году были обнаружены хищения из бюджета на 6,5 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза. Его цитирует пресс-служба Кремля. «Наиболее криминализированными остаются сферы, связанные с госзакупками, кредитами и субсидиями, строительством, ЖКХ и земельными отношениями», — уточнил Путин.Президент отметил, что положение дел на Северном Кавказе улучшается, но слишком медленно. По его словам, именно там особенно заметна проблема коррупции, от которой страдает вся страна. По статистике, которую привел Путин, за первое полугодие 2013 года в округе выявлено более 1600 преступлений коррупционной направленности.Ранее Путин признал, что на Северном Кавказе не устранена террористическая угроза. По его словам, ряд зарубежных стран и подконтрольных им организаций по-прежнему рассматривают этот регион как плацдарм для дестабилизации ситуации на юге России, что ведет к ограничению российской активности на международной арене.» (с)