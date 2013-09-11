О зубодерах (окончание)

Так как зуб продолжал болеть, то в пятницу решил от него избавиться. Ликвидировать, так сказать, как класс. Наученный горьким опытом, пришел к поликлинике к 5:30 утра. Был первым!!! Но справедливости ради, стоит заметить, что если бы не обогнал пенсионера (весом под 110 кг, как он сам горделиво заявил, слушая как жалобно скрипит скамья), на подходе к крыльцу, то был бы вторым . Победила молодость! Простоял до 7:45. Талон взял на 8:00. Талон дали в 12 кабинет, но «так как там ремонт, то идите в 17-й». 17-го кабинета, что вполне ожидаемо, не оказалось. Зато было целых два 16-х. . Россия, ну что тут сказать. Пришлось спросить в одном из 16-х. оказывается, 17-й напротив, но вместо номера его венчает табличка «Заслуженный стоматолог России такой-то». Во как! Пока сидел уже знакомый пенсионер делился своими планами вырвать четыре последних зуба, заказать вставные челюсти, и наконец-то начать есть «настоящую пищу»: сало и колбасу….Я вот еще подумал, неужели он на чае и каше сто десять килограмм живого веса набрал? В общем, избавился я от зуба. Нет зуба – нет проблем!
Ну и напоследок рассказ еще одного зуботерпца. О платной зубомедицине. «Пошел зубы лечить на той неделе, первый раз пошел в бесплатный кабинет, сделали один зуб, на второй сказали сложный времени нехватило приходите в следующий раз, причем оставил в бесплатном 400руб. за обычную пломбу. Ну сложный так сложный и решил впервые в платный кабинет сходить. Записался за 5 дней. Прихожу в назначенный день к своему времени, прождал ещё час, наконец-то вызвали. Поковыряли 15 минут и отпустили, мол время ща нет, приходи потом доделаем и 2,5 тыс. руб. незабудь в след раз. Хожу вот уже несколько дней с обалденной дырой, жду у кого время или совесть проснется сделать свою работу за хорошие деньги! Я просто …. скока зарабатывает рядовой врач стоматолог левых денег. 20 мин /400руб + зарплата с премией. Слышал между собой говорили, 10 тыс тока премия за месяц! Вчера наконец-то зуб залечили в платном кабинете. Долго и правда возилась, почти час, но сделали нормально. за 2 посещения 2100 руб. отдал. дороговато но в тяжелых случаях можно» (с)
Комментарии 49
или плохую акушерку ранее
Понравилась мне вся эта серия.
Я как-то в начале 2000-х годов пошла в платную поликлинику. Там лечение было платное, а первая консультация бесплатно. И вот мне на этой первой консультации сказали: у вас ни одного здорового зуба нет, их все необходимо лечить. Но я от жадности всё-таки дотерпела до своего талона в районную поликлинику и мне сделали бесплатно. А все остальные зубы при мне и не болят.
а насчет жадности при чем тут жадность? просто разумная экономия
Так что завидую Вашей плодовитости и постоянству. Когда много пишешь, то в любом случае руку набиваешь. А время от времени выдаёшь настоящие щедевры. А тут только втянулась, завела привычку писать - а уже нечего.
Во всяком случае, уже гораздо реже чем-то осеняет. И ранее написанные запасы постепенно тают. С одной стороны, даже и хочется уже сделать перерыв на неопределённый срок. Но с другой стороны, я бы с удовольствием каждый день постила, если бы было что.
Хорошо, конечно, когда народ понимает. Но можно ведь и для себя тоже писать. Всё-таки блог - это и дневник. Здесь по крайней мере форму придаёшь презентабельную. Над собой, опять же, работаешь. И потом будет интересно прочитать. И, может быть, даже не только самому. Если и народ со временем понимать начнёт.
Так что завидую Вашей плодовитости и постоянству. ну ен знаю - чем больше пишу, тем ниже рейтинг
И, может быть, даже не только самому. Если и народ со временем понимать начнёт. скорее, точно побьют
А лицо у Вас здесь надёжно скрыто.
Так что если побьют, то только виртуально.
Мне до Вас, как до луны. у Вас еще все впереди
А лицо у Вас здесь надёжно скрыто. тут читают и те, кто знает меня лично
А где это такой рейтинг можно увидеть, 2.40, 2.41?
Спасибо, что сказали. Если не знаешь, ведь не догадаешься.
А у Вас уже 2,42. Да, через верхние слои атмосферы труднее продираться. У меня вот тоже в начале такой моментум был! А сейчас застряла у сопротивления. Надо что-то прорывное написать, чтоб пробиться.
Но я всё равно напишу.
Пишут вот в рекомендациях: списки - беспроигрышный вариант. Вот и верь им после этого. Наверно, надо написать о деньгах. И о банках. Во всяком случае, будет по тематике сайта.
- На кого собираешься выучиться, сынок?
- На окулиста, батя!
- Ну и дурак же ты, сынок!
- Это ещё почему???????
- Надо было учится на стоматолога, так как глаза у человека только два, а зубов 32!
И потом 2 глаза - это не 2 зуба и когда у Вас нет 2 зубов это все лишь как легкая стадия близорукости или дальнозоркости.
Вспомнилось… В 8 классе я после травмы на уроке физры 10 дней лежал в больнице на вытяжке шейного позвонка: прыгнул вместо высоты в длину и врезался головой в ДСП-ный шит, что закрывает батареи отопления в спортзале. Так с нами в палате лежал мужчина, ветеран войны, прошел всю войну с первых дней и до Берлина, без единого серьезного ранения, только ранение в руку навылет и пару небольших контузий, вообщем, как он сам говорил про себя – счастливчик! И там его оставили служить, так как война не считалась службой в армии. Звали мы все его «дядя Ваня». И к чему я это Вам рассказываю? А к тому, что ему было за 60 и что удивительно, так у него на нижней челюсти были все зубы свои, а на верхней сверкал нержавейкой. Если все остальные в силу возраста проявляли так такт и молча созерцали на сию диковину, то я в силу молодости был бестактен, как ни как только в 8 учился… Я его напрямик и спросил об этом и он рассказал свою историю.
В Берлине служба службой, но хотелось и чувств человеческих(про немок рассказывать не буду, хотя дядя Ваня говорил про любовь с ними, но без насилия говорит всё было, на взаимовыгодных условиях для всех, просто это не имеет отношения к рассказу). Их взвод познакомился с солдатами-регулировщиками, молодыми девушками из нашей же армии и ходили к ним в гости. Но как оказалось, они были не единственными кто ходил к ним и один раз пересеклись со своими вояками, но из другой части. А так как ходили в полной амуниции(каски, автоматы и т.д.), то начался рукопашный бой, проще драка с применением всего того чем можно было жахнуть по «противнику» без ущерба для жизни, лопаткой не били друг друга. Так в этой драке дядя Ваня получил удар по голове прикладом от ППШ, хотя был и в каске, но отключился. В себя пришлось уже в расположении части и все бы ничего, но… Через месяц- полтора выпал зуб с верхней челюсти, прошло время и ещё один и так в течении нескольких месяцев выпали все зубы с верхней челюсти… Вот такая история!
а как вы так в высоту вместо длинны махнули то?