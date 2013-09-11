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О зубодерах (окончание)

11.09.2013 19:32 50 733 просмотра
Так как зуб продолжал болеть, то в пятницу решил от него избавиться. Ликвидировать, так сказать, как класс. Наученный горьким опытом, пришел к поликлинике к 5:30 утра. Был первым!!! Но справедливости ради, стоит заметить, что если бы не обогнал пенсионера (весом под 110 кг, как он сам горделиво заявил, слушая как жалобно скрипит скамья), на подходе к крыльцу, то был бы вторым smile;-). Победила молодость! Простоял до 7:45. Талон взял на 8:00. Талон дали в 12 кабинет, но «так как там ремонт, то идите в 17-й». 17-го кабинета, что вполне ожидаемо, не оказалось. Зато было целых два 16-х. smile;-). Россия, ну что тут сказать. Пришлось спросить в одном из 16-х. оказывается, 17-й напротив, но вместо номера его венчает табличка «Заслуженный стоматолог России такой-то». Во как! Пока сидел уже знакомый пенсионер делился своими планами вырвать четыре последних зуба, заказать вставные челюсти, и наконец-то начать есть «настоящую пищу»: сало и колбасу….Я вот еще подумал, неужели он на чае и каше сто десять килограмм живого веса набрал? В общем, избавился я от зуба. Нет зуба – нет проблем!
Ну и напоследок рассказ еще одного зуботерпца. О платной зубомедицине. «Пошел зубы лечить на той неделе, первый раз пошел в бесплатный кабинет, сделали один зуб, на второй сказали сложный времени нехватило приходите в следующий раз, причем оставил в бесплатном 400руб. за обычную пломбу. Ну сложный так сложный и решил впервые в платный кабинет сходить. Записался за 5 дней. Прихожу в назначенный день к своему времени, прождал ещё час, наконец-то вызвали. Поковыряли 15 минут и отпустили, мол время ща нет, приходи потом доделаем и 2,5 тыс. руб. незабудь в след раз. Хожу вот уже несколько дней с обалденной дырой, жду у кого время или совесть проснется сделать свою работу за хорошие деньги! Я просто …. скока зарабатывает рядовой врач стоматолог левых денег. 20 мин /400руб + зарплата с премией. Слышал между собой говорили, 10 тыс тока премия за месяц! Вчера наконец-то зуб залечили в платном кабинете. Долго и правда возилась, почти час, но сделали нормально. за 2 посещения 2100 руб. отдал. дороговато но в тяжелых случаях можно» (с)

Комментарии 49

Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: хотел хотел про аденому простатную написать smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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В России эта тема ближе!)) Роднее что ли!))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: но весьма специфическая. могут не понЯть
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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У нас же в стране все делается через ... - должны понять!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:omg: неправда - геморрой как раз через горло удаляется smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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А клизма?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: "утром кефир - вечером клистир" (с)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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С нашего кефира - не успеешь до сортира!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а счас настоящего кефира и нетути smile:cry:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Одни суррогаты!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:scratch: даже матери и те суррогатные smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Да уж - еще один вид бизнеса!(
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:wall: в нашей стране даже Родину продают (по кускам, всяким Депардье и Халкам) smile:puke:
Vlad3256  (Vlad3256)
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опять же про народные средства надо аккуратнее писать - а то мало ли smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Ширее (или ширше) надо применять народные средства!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D Мише Меченому они как-то не помогли
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Видать мало применяли!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D скорее много smile:shuffle: smile:omg:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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А пятно так и не вывели!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:omg: не в пятне дело. ЕМУ хорошего бы мозгоправа в свое время
или плохую акушерку ранее smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Эффект бабочки?!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
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эффект Миши smile:nightmare: Михаон - ставропольская ночная бабочка smile:nightmare:
Ольга Курочкина  (kha)
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Я всё-таки про зубы напишу. smile:D
Понравилась мне вся эта серия. smile:thumbsup:
Я как-то в начале 2000-х годов пошла в платную поликлинику. Там лечение было платное, а первая консультация бесплатно. И вот мне на этой первой консультации сказали: у вас ни одного здорового зуба нет, их все необходимо лечить. Но я от жадности всё-таки дотерпела до своего талона в районную поликлинику и мне сделали бесплатно. А все остальные зубы при мне и не болят. smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: верное решение.
а насчет жадности smile:scratch: при чем тут жадность? просто разумная экономия smile:yes!!!:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ох, уж эти врачи-рвачи!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) кто бы говорил
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: а насчет серий - я бы еще и не так развернулся, но как-то народ не понимает тем моих постов smile:cry:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, когда есть чем развернуться - это в любом случае хорошо. А у меня вот уже синдром выгорания начался. Как я и предсказывала вначале. smile:)
Так что завидую Вашей плодовитости и постоянству. Когда много пишешь, то в любом случае руку набиваешь. А время от времени выдаёшь настоящие щедевры. А тут только втянулась, завела привычку писать - а уже нечего. smile:(
Во всяком случае, уже гораздо реже чем-то осеняет. И ранее написанные запасы постепенно тают. С одной стороны, даже и хочется уже сделать перерыв на неопределённый срок. Но с другой стороны, я бы с удовольствием каждый день постила, если бы было что.
Хорошо, конечно, когда народ понимает. Но можно ведь и для себя тоже писать. Всё-таки блог - это и дневник. Здесь по крайней мере форму придаёшь презентабельную. Над собой, опять же, работаешь. И потом будет интересно прочитать. И, может быть, даже не только самому. Если и народ со временем понимать начнёт. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Когда много пишешь, то в любом случае руку набиваешь. когда много пишешь можно не только руку набить, но и самому могут лицо набить smile:painful:
Так что завидую Вашей плодовитости и постоянству. smile:D ну ен знаю - чем больше пишу, тем ниже рейтинг
И, может быть, даже не только самому. Если и народ со временем понимать начнёт. smile:D скорее, точно побьют smile:bonk:
Ольга Курочкина  (kha)
#
По-моему, Вам на рейтинг грех жаловаться. Мне до Вас, как до луны. smile:oops:
А лицо у Вас здесь надёжно скрыто. smile:)
Так что если побьют, то только виртуально. smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
По-моему, Вам на рейтинг грех жаловаться. smile;) я не жалуюсь, а констатирую факт - то 2.40, то 2.41 - и так все лето
Мне до Вас, как до луны. smile:stop: у Вас еще все впереди
А лицо у Вас здесь надёжно скрыто. smile:-X тут читают и те, кто знает меня лично smile:-X
Ольга Курочкина  (kha)
#
Хорошо, если впереди. А то думаю: а может, наоборот, уже позади? В начале энтузиазм был, прелесть новизны. А щас всё испарилось … smile:(
А где это такой рейтинг можно увидеть, 2.40, 2.41?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D там, где "звездочки" вверху. подводите к ним и видите рейтинг smile:magic:
Ольга Курочкина  (kha)
#
smile:gramercy: Сейчас поняла, что даже в своём блоге можно. А вчера сама нашла в списке "Топ авторов".. В буквальном смысле методом тыка. smile:D
Спасибо, что сказали. Если не знаешь, ведь не догадаешься.
А у Вас уже 2,42. smile:) Да, через верхние слои атмосферы труднее продираться. У меня вот тоже в начале такой моментум был! А сейчас застряла у сопротивления. smile:( Надо что-то прорывное написать, чтоб пробиться.
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D напишете про очередное путешествие и все наладится smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, про путешествия у меня как-то непопулярно получается. smile:(
Но я всё равно напишу. smile:)
Пишут вот в рекомендациях: списки - беспроигрышный вариант. Вот и верь им после этого. smile;) Наверно, надо написать о деньгах. И о банках. Во всяком случае, будет по тематике сайта. smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
списки кого/чего? smile:scratch:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
и вообще, какой смысл гнаться за популярностью ради популярности? smile:scratch:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
пора бы уже оценить тщетность тщеславия smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Надо у своего врача проверяться, которому доверяешь!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X а я никакому врачу не доверяю
Vlad3256  (Vlad3256)
#
или Вы имеете в виду - купить себе врача? smile:vnature:
XIIX  (XIIX)
#
Вспомнился анекдот, сын возращается из города в родные пенаты к отцу после первого года обучения в ВУЗе и отец его спрашивает:
- На кого собираешься выучиться, сынок?
- На окулиста, батя!
- Ну и дурак же ты, сынок!
- Это ещё почему???????
- Надо было учится на стоматолога, так как глаза у человека только два, а зубов 32!
smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D зато глаз важнее для человека чем зубы. Вот я без целыых двух зубов - и отлично себя чувствую...а теперь представьте, что всего двух глаз лишился smile:D
XIIX  (XIIX)
#
Ха! Без двух?! А что вы будете делать без 32?
И потом 2 глаза - это не 2 зуба и когда у Вас нет 2 зубов это все лишь как легкая стадия близорукости или дальнозоркости. smile;)
Вспомнилось… В 8 классе я после травмы на уроке физры 10 дней лежал в больнице на вытяжке шейного позвонка: прыгнул вместо высоты в длину и врезался головой в ДСП-ный шит, что закрывает батареи отопления в спортзале. Так с нами в палате лежал мужчина, ветеран войны, прошел всю войну с первых дней и до Берлина, без единого серьезного ранения, только ранение в руку навылет и пару небольших контузий, вообщем, как он сам говорил про себя – счастливчик! И там его оставили служить, так как война не считалась службой в армии. Звали мы все его «дядя Ваня». И к чему я это Вам рассказываю? А к тому, что ему было за 60 и что удивительно, так у него на нижней челюсти были все зубы свои, а на верхней сверкал нержавейкой. Если все остальные в силу возраста проявляли так такт и молча созерцали на сию диковину, то я в силу молодости был бестактен, как ни как только в 8 учился… Я его напрямик и спросил об этом и он рассказал свою историю.
В Берлине служба службой, но хотелось и чувств человеческих(про немок рассказывать не буду, хотя дядя Ваня говорил про любовь с ними, но без насилия говорит всё было, на взаимовыгодных условиях для всех, просто это не имеет отношения к рассказу). Их взвод познакомился с солдатами-регулировщиками, молодыми девушками из нашей же армии и ходили к ним в гости. Но как оказалось, они были не единственными кто ходил к ним и один раз пересеклись со своими вояками, но из другой части. А так как ходили в полной амуниции(каски, автоматы и т.д.), то начался рукопашный бой, проще драка с применением всего того чем можно было жахнуть по «противнику» без ущерба для жизни, лопаткой не били друг друга. Так в этой драке дядя Ваня получил удар по голове прикладом от ППШ, хотя был и в каске, но отключился. В себя пришлось уже в расположении части и все бы ничего, но… Через месяц- полтора выпал зуб с верхней челюсти, прошло время и ещё один и так в течении нескольких месяцев выпали все зубы с верхней челюсти… Вот такая история!
smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D если учесть все полученные мной удары "тупыми тяжелыми предметами" по голове, то у меня уже давно все зубы должны были выпасть smile:scratch: или это только в каске такой эффект проявляется? smile:scratch: или при наличии регулировщиц? smile:scratch: что-то я запутался
а как вы так в высоту вместо длинны махнули то? smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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Ха! Без двух?! А что вы будете делать без 32? smile:D вставные челюсти. а вот со вставными глазами гораздо сложнее smile:cry:
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