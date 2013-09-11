О зубодерах (окончание)

Так как зуб продолжал болеть, то в пятницу решил от него избавиться. Ликвидировать, так сказать, как класс. Наученный горьким опытом, пришел к поликлинике к 5:30 утра. Был первым!!! Но справедливости ради, стоит заметить, что если бы не обогнал пенсионера (весом под 110 кг, как он сам горделиво заявил, слушая как жалобно скрипит скамья), на подходе к крыльцу, то был бы вторым. Победила молодость! Простоял до 7:45. Талон взял на 8:00. Талон дали в 12 кабинет, но «так как там ремонт, то идите в 17-й». 17-го кабинета, что вполне ожидаемо, не оказалось. Зато было целых два 16-х.. Россия, ну что тут сказать. Пришлось спросить в одном из 16-х. оказывается, 17-й напротив, но вместо номера его венчает табличка «Заслуженный стоматолог России такой-то». Во как! Пока сидел уже знакомый пенсионер делился своими планами вырвать четыре последних зуба, заказать вставные челюсти, и наконец-то начать есть «настоящую пищу»: сало и колбасу….Я вот еще подумал, неужели он на чае и каше сто десять килограмм живого веса набрал? В общем, избавился я от зуба. Нет зуба – нет проблем!Ну и напоследок рассказ еще одного зуботерпца. О платной зубомедицине. «Пошел зубы лечить на той неделе, первый раз пошел в бесплатный кабинет, сделали один зуб, на второй сказали сложный времени нехватило приходите в следующий раз, причем оставил в бесплатном 400руб. за обычную пломбу. Ну сложный так сложный и решил впервые в платный кабинет сходить. Записался за 5 дней. Прихожу в назначенный день к своему времени, прождал ещё час, наконец-то вызвали. Поковыряли 15 минут и отпустили, мол время ща нет, приходи потом доделаем и 2,5 тыс. руб. незабудь в след раз. Хожу вот уже несколько дней с обалденной дырой, жду у кого время или совесть проснется сделать свою работу за хорошие деньги! Я просто …. скока зарабатывает рядовой врач стоматолог левых денег. 20 мин /400руб + зарплата с премией. Слышал между собой говорили, 10 тыс тока премия за месяц! Вчера наконец-то зуб залечили в платном кабинете. Долго и правда возилась, почти час, но сделали нормально. за 2 посещения 2100 руб. отдал. дороговато но в тяжелых случаях можно» (с)