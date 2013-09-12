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О русском свинстве

12.09.2013 18:11 23 831 просмотр
Шел вчера, вечером, из гипермаркета. А там когда гипермаркет строили, то неподалеку построили для детей детскую площадку. Как говорилось в «прославленное» нынешними либерастами советское время – «все лучшее детям» ©. И вот смотрю, а там какие-то немудрые тренажеры поставили для детей. Дети занимаются, радуются. Рядом молодые родители с пивом и сигаретами. Идиллия прям таки. Все довольны. Но подумалось, а сколько простоят эти тренажеры при нашем, прямо скажу, свинском отношении? Вот пример. Летом, проездом был в одном райцентре. Так вот там между жд/станцией и автостанцией разбили сквер для молодежи. Клумбы, скамейки красивые и урны фигурные. Фонари высокие с лампами энергосберегающими. То же идиллия была. То же молодые родители с детьми, пивом и сигаретами после «трудов праведных» отдыхали. А спустя три недели опять проезжал там. Так вот. Урн нет. Клумбы загажены. Скамейки поломаны. А фонари, мало того что разбили лампочки, так еще и узлом завязаны. Видать демонстрировали «удаль молодецкую». И сделали это вовсе не татаро-монголы какие-нибудь, не варвары и не вандалы. Сама молодежь, для которой сквер сделали его же и уничтожила. Откуда в русских такая потребность уничтожать и загаживать все вокруг себя? В лес если выедут, то обязательно нагадят. Не подожгут, так продуктами жизнедеятельности и пустой тарой разноплановой завалят. Лифт если в доме поставят новый – так спустя пару недель он становится страшнее старого. Граффити эти на стенах как в негритянских гетто. Дебильные надписи на исторически памятниках: «здесь был ….». А это стремление выбрасывать мусор по ночам в окна? И после этого еще обижаемся когда весь мир (даже «третий») считает нас дикарями и свиньями. А кто мы есть то?
И напоследок цитата: «Отец моего приятеля купил себе дачу в самой что ни на есть русской глубинке. Даже не дачу, а так, участок в деревне с остатками дома. И начал на нем строиться. Примечательно и приятно, что местные жители дружно помогали новенькому. Вполне бескорыстно, между прочим, помогали. Они выходили из своих серых, старых, покосившихся изб с низкими дверями и пилили, таскали…
…Добрые, отзывчивые люди…
Но москвич, на свою беду, построил высокий, двухэтажный светлый дом. С огромными дверями, в которые можно было входить не кланяясь. Дом был хорош. Он светился в деревне, словно золотой зуб в череде гнилых сточенных пеньков. И через какое то время те же люди, что помогали соседу строить жилье, этот дом сожгли. Чтоб не выделялся.
…Завистливые, подлые скоты…
Еще одна история. Сценка в московском турбюро. Супружеская пара выбирает отель в Турции.
– А там много русских? – спрашивает жена, русская.
– Нет, не беспокойтесь, совсем мало, – успокаивает служащая, русская.
– Это хорошо, а то достали они, отдыхать уже невозможно. Да и стыдно, ведут себя по свински, – одобрительно кивает муж, тоже русский.» © «Кстати про тур бюро, всегда спрашивают % русских, чем меньше тем отель престижней» ©

Комментарии 22

Vlad3256  (Vlad3256)
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вот это и утешает единственно, что не все такие
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Но очень много тех, кто не умеет себя вести как полагается!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:wall: и с каждым днем все больше и больше
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Меньше - демография вниз катиться!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) превышение смертности над рождаемостью есть признак равитого постиндустриального общества что есть гуд smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лишь бы не постапокалиптического общества!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Власть прикладывает к этому все усилия smile@= smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Государство изначально предрасполагает к саморазрушению!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
государство или Власть? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Государство!
Власть из другой категории.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну так ведь чем сложнее и больше система тем хуже её управляемость, поэтому крах любого государства предопределен smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: smile:scratch: может дело в отсутствии воспитания?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Воспитание воспитанием - но дело-то не тока в воспитании!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
пресловутый менталитет? А мне кажется виновата социальная политика - когда получаешь жилье бесплатно, то его не бережешь. а когда пол жизни на него копишь, то ни лифт поганить не будешь, ни подъезд, ни мусор из окна выбрасывать smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Надо жить в своем доме - отдельно!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: дома дороже квартир раза в два, а тут и на квартиру проблема накопить smile:pardon:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Смотря где!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D у Вас таки есть статистика по Чукотке?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Яранги подорожали? Из-за оленьих шкур?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а что там с олешками? Олений грипп? smile:nightmare:
XIIX  (XIIX)
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Ваша запись в блоге вновь напомило мне о грустном...
Живу в Москве с конца 70-х и что-то совершенно не помню, что здесь лузгали семечки. Но вот времена меняются, меняются люди, очень много приезжают на заработки и как видно не лучшая часть: очень много народу лузгают семечки везде, на улице на ходу, в скверах, в парках, на остановках общественного транспорта. А на замечания посторонних огрызаются, мол ничего, уберут... А вот в Сигапуре быстро отучили своих жителей мусорить в родном городе и за брошенный окурок или другой мусор - недетский штраф. Но наших чиновников всех рангов это не волнует, ведь они не ходят по улицам и не езят в общественном транспорте. А жаль...
Vlad3256  (Vlad3256)
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жаль конечно - это за чиновников в обещственном транспорте.
семечки сам не лузгаю - с детства кашель от них smile:pardon: Хотя сейчас семечки эти . красиво упакованные, в каждом магАзине лежат.
еще по семечкам - случалось на раскопках с "красными следопытами" принимать участие. Так вот трупы наших от немцев зачастую по зубам отличали они. У наших от семечек зубы сточены характерно
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