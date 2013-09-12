О русском свинстве

Шел вчера, вечером, из гипермаркета. А там когда гипермаркет строили, то неподалеку построили для детей детскую площадку. Как говорилось в «прославленное» нынешними либерастами советское время – «все лучшее детям» ©. И вот смотрю, а там какие-то немудрые тренажеры поставили для детей. Дети занимаются, радуются. Рядом молодые родители с пивом и сигаретами. Идиллия прям таки. Все довольны. Но подумалось, а сколько простоят эти тренажеры при нашем, прямо скажу, свинском отношении? Вот пример. Летом, проездом был в одном райцентре. Так вот там между жд/станцией и автостанцией разбили сквер для молодежи. Клумбы, скамейки красивые и урны фигурные. Фонари высокие с лампами энергосберегающими. То же идиллия была. То же молодые родители с детьми, пивом и сигаретами после «трудов праведных» отдыхали. А спустя три недели опять проезжал там. Так вот. Урн нет. Клумбы загажены. Скамейки поломаны. А фонари, мало того что разбили лампочки, так еще и узлом завязаны. Видать демонстрировали «удаль молодецкую». И сделали это вовсе не татаро-монголы какие-нибудь, не варвары и не вандалы. Сама молодежь, для которой сквер сделали его же и уничтожила. Откуда в русских такая потребность уничтожать и загаживать все вокруг себя? В лес если выедут, то обязательно нагадят. Не подожгут, так продуктами жизнедеятельности и пустой тарой разноплановой завалят. Лифт если в доме поставят новый – так спустя пару недель он становится страшнее старого. Граффити эти на стенах как в негритянских гетто. Дебильные надписи на исторически памятниках: «здесь был ….». А это стремление выбрасывать мусор по ночам в окна? И после этого еще обижаемся когда весь мир (даже «третий») считает нас дикарями и свиньями. А кто мы есть то?

И напоследок цитата: «Отец моего приятеля купил себе дачу в самой что ни на есть русской глубинке. Даже не дачу, а так, участок в деревне с остатками дома. И начал на нем строиться. Примечательно и приятно, что местные жители дружно помогали новенькому. Вполне бескорыстно, между прочим, помогали. Они выходили из своих серых, старых, покосившихся изб с низкими дверями и пилили, таскали…

…Добрые, отзывчивые люди…

Но москвич, на свою беду, построил высокий, двухэтажный светлый дом. С огромными дверями, в которые можно было входить не кланяясь. Дом был хорош. Он светился в деревне, словно золотой зуб в череде гнилых сточенных пеньков. И через какое то время те же люди, что помогали соседу строить жилье, этот дом сожгли. Чтоб не выделялся.

…Завистливые, подлые скоты…

Еще одна история. Сценка в московском турбюро. Супружеская пара выбирает отель в Турции.

– А там много русских? – спрашивает жена, русская.

– Нет, не беспокойтесь, совсем мало, – успокаивает служащая, русская.

– Это хорошо, а то достали они, отдыхать уже невозможно. Да и стыдно, ведут себя по свински, – одобрительно кивает муж, тоже русский.» © «Кстати про тур бюро, всегда спрашивают % русских, чем меньше тем отель престижней» ©