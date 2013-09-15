Всю неделю страна наблюдала новое шоу, пришедшее на смену казанскому околостуденческоспортивному шабашу, вполне достойное «Метаморфоз» Овидия, а именно - процесс превращения «кремлевского стреха» в «голубя мира». Что я могу тут сказать – вполне серьезная заявка на Нобелевскую премию мира (особенно, если вспомнить, кто её учредил ). Я как раз, ЕМУ в своем посте http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/4146.php предлагал подумать о её получении. Пора уже . Владимир Владимирович ради этого даже колонку для «Нью-Йорк таймс».тиснул. Про «сохранение правопорядка в турбулентном мире» (с) и «удержание международных отношений от сползания к хаосу» (с). Хорошо так пошло. На «ладонь» в колонке так и «кликали». Говорят, Дмитрий Анатольевич даже айфон поломал свой – 214 раз «кликнул». А кому легко? Имидж «миротворца» и «самого влиятельного в мире политика» того стоит. Даже Маккейн и тот в дискуссию включился – ура! Только как всегда начинают терзать смутные сомнения. Это ВВП с Маккейном чьи-то «бабки» отрабатывают или на наши с Вами деньги Великий и ужасный себе мировой рейтинг поднимает? Что-то с трудом верится, что юсовцы без бабок так реально ЕГО поддержали. Оосбенно, с учетом того, что им вся эта география и внешняя политика «по барабану». Для них даже Грузия лишь штат Джорджия. А тут прям из-за Сирии всколыхнулись. Сомневаюсь. Видать немалые деньги «вброшены». Вопрос только один. Чьи?
Р.S/ И вот еще за что не люблю бывших КГБ-шников. То были истовыми атеистами, а то, «Мы разные, но, когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными.» (с). Опять метаморфозы, однако
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