Власть, Ты всегда думаешь о нас!

Какая же у нас чуткая, заботливая, а главное отзывчивая Власть то. Все про нас думает и радеет о нас сирых (и убогих даже частично). Государственная дума намерена вернуть россиянам зимнее время уже в ходе осенней сессии. Причем с восхитительной формулировкой, не могущей не вызвать умиления: Как заявил глава комитета нижней палаты по охране здоровья Сергей Калашников: есть по крайней мере две причины, по которым стоит отменить реформу, проведенную в годы президентства Дмитрия Медведева. Во-первых, сделать это необходимо в интересах здоровья граждан (какая забота о здоровье – оказывается, стоит отменить реформу и все сразу станут здоровы и довольны. Ура!!! правда потом весь пафос исчезает и проявляется голая прагматика). Во-вторых, при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать предстоящую зимнюю Олимпиаду в Сочи. Лишний час разницы с европейскими странами (которые не отказались от перевода стрелок) может помешать телетрансляциям и соответственно рекламным прибылям http://top.rbc.ru/politics/19/09/2013/877795.shtml
(а вот где оказывается «собака зарыта». Вот в чем, оказывается, заключается всеобщее здоровье – в дружном просмотре Олимпиады!!!Аллилуйя!!!!Не беда, что после денег, выброшенных на организацию сего богомерзкого действа в бюджете не осталось средств на ликвидацию последствий наводнения. Ничего страшного. Зато жители затопленных домов могут сидя в палаточном лагере и трясясь от холода смотреть на огромном экране полчища стероидоглотов, весело резвящихся за наш счет в Сочи. Как мало надо русскому человеку для счастья
). Холодно и голодно – зато Олимпиада!!!Рассчитываться же за это действо боюсь придется даже не детям, а внукам. Но это такие мелочи. Зато Великий спас мир во всем мире. Вот это масштаб!!! Что толку размениваться на спасение стерхов, если можно спасти весь мир!! (Тем более «фишка» со стрехами уже свое отыграла). Что даже нашло отражение в творчестве стриптизерш. Вот она – истинная народная любовь!!! Не только анекдоты, как про Брежнева и Горбачева, но и календари с обнаженными особями женского пола. Разве Брежневу такое могло присниться? Это вам не Звезда Героя, однако. Опять же, не только мир спасает, но уже стал и на более «высокие материи» переходить. О Боге заговорил, о христианских ценностях (при этом организуя Олимпиады), о борьбе с сатаной в виде однополых браков. «Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью (сам то от семейных уз освободился) и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану», © (http://news.rambler.ru/21212081/)
Ах Ты духовидец наш всенароднолюбимый (ну если быть точным то 2/3 народнолюбимый). Батюшка-царь!!! Вот только кризис катится. Да и зима подбирается. Когда начнут под трансляцию Олимпиады города и веси вымерзать – не встанет ли вопрос, а надо ли была нам эта Олимпиада? Услышит ли Царь-батюшка? Снизойдет ли до людишек не знающих прелестей дорогих скипассов и быстрого карвинга? Или «злобные бояре» опять не донесут до избавителя правду о бедах народных?
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