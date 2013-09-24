Год в блогосфере. Полет нормальный

Год назад, посредством любезно предоставленной мне порталом Банки.ру возможности и по примеру, нещадно критикующего меня, уважаемого Семена Семеновича Горбункова (http://www.banki.ru/profile/?UID=193650), использовавшего мой пример с факсами и службой безопасности в своем посте и сбросившего на него ссылку, я написал свой первый пост. И хотя мой первый пост (о мари Ивановне, имеющей один недостаток – как сейчас помню ), был удалее многоуважаемым Моисеем Абрамовичем, это меня вовсе, надо заметить, не остановило. А можно даже сказать, подстегнуло к написанию новых постов. Изначально блог свой задумывал в рамках «занимательной паразитологии» ибо более насущных проблем в нашей многострадальной стране, измученной чиновниками, мячепинами и Олимпиадами себе не мыслю. Хотя тема данная является для портала «непрофильной» определенный отклик в умах людей не окончательно зомбированных она тем не менее нашла. Хотя большинство к ней, прямо признаю, равнодушно. Видимо, это те самые пресловутые 64 %. Признаюсь, подобное равнодушие не может не огорчать меня как автора. Пишешь, пишешь – стараешься, «изливаешь душу». А в ответ – тишина. Не раз мелькала мысль уйти с портала, но ответственность перед людьми подписавшимися на мой блог не позволяла мне сделать это. Как говаривал покойный А. Сент-Экзюпери «мы в ответе за тех, кого приручили» © Если люди подписались, значит читают, значит верят в меня. Как говаривал то же ныне покойный Е. Летов «я готов выступать даже если в зале будет всего два человека. Главное, чтобы они меня понимали» ©. Вот так и я готов писать для немногочисленных подписчиков (тем более, что я то пока жив ), надеясь сделать наше общество хоть чуточку лучше, ибо чем больше люди думают, тем меньше удается там сделать официальной пропаганде. А чем меньше в стране зомби, тем лучше жить нормальным людям.
С уважением.
Владимир
Комментарии 110
p.s. В "Курилке" про Вьетнам и гонения на обсуждения политики в блогосфере читали?
p.s. В "Курилке" про Вьетнам и гонения на обсуждения политики в блогосфере читали? к сожалению, не читал, ибо дефицит времени дает о себе знать
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=21360&MID=2241135#message2241135
з.ы. с трех раз догадайтесь, для кого заметка была скопирована
или по закону диалектики количество должно переасти в качество
Так чем же пахнет земля?" (с)
Пахнет отходами метаболизма крупного рогатого скота!)))
эх, сколько же этого удобрения я по молодости из хлевов повычищал то. Гераклу и не снилось такое
а еще вспоминается метил-меркаптан
Бутилтиол добавляют в бытовой газ!
Вот что значит хороший химик!!!Браво!!!!
пора перечитывать Глинку
Робертса и Кассерио не знаю, но поищу. Спс за подсказку
Но буду жить назло ИМ!!!!!
для каждого ОНИ свои - для кого-то инопланетяне, для кого-то геи, для кого-то электроды УОНИ. Сколько людей столько и ОНИ-х
Рыбы, стерхи и тюлени уже "освоены" - кто следующий?
Сегодня рада малышня, ликуют лилипуты
Сегодня посещает их сам Великий Путин
Как у наших, у ворот -
сделал кучу бегемот!)))
С уважением.
Владимир
Да-а-а-а-а... Вы неисправимый идеалист!
у меня просто нет кухни....
дачу уже несколько лет пытаюсь продать и соответственно там не появлялся еще больше
насчет интересных мест можно и поподробнее
Пишу - потому что "накипело"
вот когда я рассказы и пьесы писал так у меня даже фэн-клуб был
И есть место в инете, где можно ознакомиться?
сохранилось частично на бумаге у товарища Андрея - сейчас думаю набрать заново (с творческой переработкой)
пара вещей есть - могу на электронку сбросить (если интересно )
Но я не понял ни шиша!
Видимо надо знать её ближе, что по Вашему опусу понять.
А Рому все равно жалко...
а Рому жалеете напрасно