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Год в блогосфере. Полет нормальный

24.09.2013 21:16 110 1 414 просмотров
Год назад, посредством любезно предоставленной мне порталом Банки.ру возможности и по примеру, нещадно критикующего меня, уважаемого Семена Семеновича Горбункова (http://www.banki.ru/profile/?UID=193650), использовавшего мой пример с факсами и службой безопасности в своем посте и сбросившего на него ссылку, я написал свой первый пост. И хотя мой первый пост (о мари Ивановне, имеющей один недостаток – как сейчас помню smile;-) ), был удалее многоуважаемым Моисеем Абрамовичем, это меня вовсе, надо заметить, не остановило. А можно даже сказать, подстегнуло к написанию новых постов. Изначально блог свой задумывал в рамках «занимательной паразитологии» ибо более насущных проблем в нашей многострадальной стране, измученной чиновниками, мячепинами и Олимпиадами себе не мыслю. Хотя тема данная является для портала «непрофильной» определенный отклик в умах людей не окончательно зомбированных она тем не менее нашла. Хотя большинство к ней, прямо признаю, равнодушно. Видимо, это те самые пресловутые 64 %. Признаюсь, подобное равнодушие не может не огорчать меня как автора. Пишешь, пишешь – стараешься, «изливаешь душу». А в ответ – тишина. Не раз мелькала мысль уйти с портала, но ответственность перед людьми подписавшимися на мой блог не позволяла мне сделать это. Как говаривал покойный А. Сент-Экзюпери «мы в ответе за тех, кого приручили» © Если люди подписались, значит читают, значит верят в меня. Как говаривал то же ныне покойный Е. Летов «я готов выступать даже если в зале будет всего два человека. Главное, чтобы они меня понимали» ©. Вот так и я готов писать для немногочисленных подписчиков (тем более, что я то пока жив smile;-) ), надеясь сделать наше общество хоть чуточку лучше, ибо чем больше люди думают, тем меньше удается там сделать официальной пропаганде. А чем меньше в стране зомби, тем лучше жить нормальным людям.
С уважением.
Владимир

Комментарии 110

К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Вот так и я готов писать для немногочисленных подписчиков
Вы, Владимир, пишите. Записи блогов не только подписчики читают smile;)
Цитата
Пишешь, пишешь – стараешься, «изливаешь душу». А в ответ – тишина.
Не каждый решится на ваши(большей частью политизированные) записи оставить одобрительную реплику. Понимать надо smile:pardon:
p.s. В "Курилке" про Вьетнам и гонения на обсуждения политики в блогосфере читали?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Не каждый решится на ваши(большей частью политизированные) записи оставить одобрительную реплику. Понимать надо smile:shuffle: да я понима, что не каждый решится. smile:-X Вы еще не видели те посты, которые и вовсе удалили smile:D
p.s. В "Курилке" про Вьетнам и гонения на обсуждения политики в блогосфере читали? к сожалению, не читал, ибо дефицит времени дает о себе знать smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
спс за линк, уважаемый Константин. прочел. Видимо, наша Власть тоже к этому придет smile:wall:
К  (shlomo_chavez)
#
Не только наша власть. Тренд так сказать обчеглобальный...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а Власть вообще сливается - тренд такой, Вашими же словами smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а для кого была скопирована заметка даже гадать не буду -народу у нас в стране за 100 млн зашкаливает smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Пишите для себя -реализуйте свое творческое эго smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D скорее зуд творческий smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
"Я кактус вырастил себе не рукотворный - к нему не зарастет народная тропа!))" (с) чье-то
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D хороший стишок smile:thumbsup:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
пора начинать писать поэмы как Ильф и Петров smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В наше время поэмы? Расточительно!)))
XIIX  (XIIX)
#
зато если именной адрес к юбелею или по другому случаю, то весьма прибыльно может быть! smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Брать заказы?)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
несомненно
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Интересно, а какая оплата?))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:vnature: сдельно-премиальная
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А в цифрах?))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D как поработаем так и полопаем smile:relax:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Для стимула маловато!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: но лучше чем ничего
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше меньше, да лучше?!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
во во - качество должно превалировать над количеством
или по закону диалектики количество должно переасти в качество smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Знаем мы эту диалектику - много дерьма медом не станет!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну зачем так грубо? smile:o
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это жизнь!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"жизнь прожить - по полю топать
Так чем же пахнет земля?" (с)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Радоном!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o правда что ли? smile:o
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как химик - отвечаю!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:vnature: химия - это хорошо. а как Вы насчет биохимии? smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно и по биохимии -
Пахнет отходами метаболизма крупного рогатого скота!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
тобишь метаном? smile:scratch:
эх, сколько же этого удобрения я по молодости из хлевов повычищал то. Гераклу и не снилось такое smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Метан без запаха!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
точняк. поэтому в него ацетилен добавляют для запаха. Да?
а еще вспоминается метил-меркаптан smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ацетилен тоже без запаха!)))
Бутилтиол добавляют в бытовой газ!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o а я думал ацетилен smile:cry:
Вот что значит хороший химик!!!Браво!!!!
пора перечитывать Глинку
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Глинка учебник по общей и неорганической для студентов, по органике лучше Тюкавкина или Робертс и Кассерио!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
как раз "Общую химию" и имел в виду smile:oops:
Робертса и Кассерио не знаю, но поищу. Спс за подсказку
Vlad3256  (Vlad3256)
#
интересно, сейчас ВПХРы еще выпускают?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Последний хороший учебник - это Тюкавкиной для фармацевтов. Но переводных авторов давно не видел!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: боюсь, фармацевтику не потяну
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да и не надо тянуть! Лишь ноги не протянуть!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
С такой Власть вполне можно и ноги протянуть
Но буду жить назло ИМ!!!!! smile:vnature:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Так Вы на фармацевта учились? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Нет, я простой химик, но нормальный!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D а бывают ненормальные химики?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Бывают - типа, Башара Асада!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:rofl: Вы такими заявлениями не только ФСБ внимание к нашему разговору но и ЦРУ привлечете smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
За тобой смотрит старший брат!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D я в курсе. ОНИ уже здесь!!!!! smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Они - это кто?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:shuffle: ну ОНИ целого поста заслуживают
для каждого ОНИ свои - для кого-то инопланетяне, для кого-то геи, для кого-то электроды УОНИ. Сколько людей столько и ОНИ-х smile:-X
Vlad3256  (Vlad3256)
#
А за Вами, думаете, "старший брат" не присматривает? smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тока сестра!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: становится страньше и страньше - как говаривала Алиса
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:( адреса так и не дали
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:) а кому сейчас легко?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Медведеву легко!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X а Владимиру Владимировичу? smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тяжело - весь в делах!))))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
кого же теперь озарит своим сиянием?
Рыбы, стерхи и тюлени уже "освоены" - кто следующий?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Предлагаю ему в больнице клизму поставить, причем Медведеву!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
думаете это "оживит экономику"? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Важен не результат - важен процесс!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Это у вас такой "пакет антикризисных мер"? smile:crazy:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вполне, как прямо в духе нашего правительства!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
только правительство свои меры против нас применяет smile:cry:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот это уже наши проблемы!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:achtung: ? smile@= ?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А это уже их проблемы!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
проблемы скорее у нас
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Скажем, толерантнее, у всех проблемы!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
что-то последнее время у слова толерантность какой-то гей-душок появился smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И не только гей-душок!(((
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:( что есть то есть
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Гей-душок в авоське не утаишь!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
насчет Путина:
Сегодня рада малышня, ликуют лилипуты
Сегодня посещает их сам Великий Путин smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А вот еще про правительство:
Как у наших, у ворот -
сделал кучу бегемот!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а кто в правительстве "бегемот"? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Самый толстый или самый хитро...!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а фамилие? smile:-X
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну так в сортах дерьма не разбираемся!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
теперь по авоське. А если в нано-авоське? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
До нано-авоськи еще пилить и пилить!))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
бюджет пилить Вы имеете в виду?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Естественно!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
тогда полностью согласен с Вашей мыслью
XIIX  (XIIX)
#
А чем меньше в стране зомби, тем лучше жить нормальным людям.
С уважением.
Владимир

Да-а-а-а-а... Вы неисправимый идеалист! smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: да, я такой
Егор  (Егор 1964)
#
С юбилеем вас Владимир! Пишите и дальше. Всегда уважал людей неравнодушных ко всему происходящему в стране. Проще ведь ничего не замечать или на кухне быть героем.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Спасибо Геннадий за теплые слова smile:oops:
smile:-X у меня просто нет кухни.... smile:scratch:
Егор  (Егор 1964)
#
Кухня-это условность. Может быть курилка, дача и ещё масса интересных мест. Поэтому думаю что пишите вы Владимир не из-за отсутствия оной.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D я не курю
smile:pardon: дачу уже несколько лет пытаюсь продать и соответственно там не появлялся еще больше
smile;) насчет интересных мест можно и поподробнее
Пишу - потому что "накипело" smile:wall:
Егор  (Егор 1964)
#
Потому и уважаю ваш блог, что тоже накипело.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а почему бы Вам то же не писать, если накипело?
Егор  (Егор 1964)
#
Писатель из меня никакой. Не умею, да и не люблю писать. Когда говоришь - вроде всё правильно и красиво. Как начинаешь писать - получается всё не так.
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D можно подумать из меня "какой" писатель smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
#
Но как видите, тем не менее ждут и читают... Ещё и комментируют! smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: ну прям таки
вот когда я рассказы и пьесы писал так у меня даже фэн-клуб был smile:rofl:
XIIX  (XIIX)
#
Да Вы что?! smile:o
И есть место в инете, где можно ознакомиться? smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
там забавная история произошла (как всегда не без происков smile:-X )
сохранилось частично на бумаге у товарища Андрея - сейчас думаю набрать заново (с творческой переработкой)
пара вещей есть - могу на электронку сбросить (если интересно smile:oops: )
XIIX  (XIIX)
#
Ну давайте: bala собака pisem точка net
Vlad3256  (Vlad3256)
#
попробую. Но не судите строго smile:oops: Это писалось в кризис 2009. Опять же - могЁть присутствовать ненормативная лексика smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: отправил
smile:uncap:
XIIX  (XIIX)
#
МарИвановна хороша,
Но я не понял ни шиша! smile:D

Видимо надо знать её ближе, что по Вашему опусу понять. smile;)
А Рому все равно жалко... smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
видимо, да smile:D
а Рому жалеете напрасно smile:-X
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